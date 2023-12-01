Музей «Дом бабочек» — это уникальное место, включающее в себя более 5000 экспонатов бабочек и других насекомых. В музее несколько залов: с коллекцией редких насекомых, с живыми насекомыми и насекомоядными рептилиями, залом в котором рождаются бабочки. Есть игровая зона для детей, в которой в игровой форме дети могут познакомиться с насекомыми, узнать о их роли в жизни человека. Узнать об изобретениях, подсказанных природой. Например, как нашли Титатник и при чем здесь насекомые.

Описание

Что вас ожидает: Коллекция насекомых собиралась более 20 лет и содержит редких насекомых, которых практически невозможно встретить в природе. В коллекции содержатся насекомые более чем из 50 стран мира. Большинство насекомых оказалось на грани исчезновения из-за деятельности человека. В связи с чем каждая экскурсия несёт в себе основную мысль о том, что необходимо бережно относится к нашему дому — природе. Экскурсии ведутся как экскурсоводом, так самостоятельно — при помощи аудиогида. Тексты аудиогидов написаны (озвучены) на трёх языках: русский, английский и китайский. Также в музее есть тактильные экспонаты — для слабовидящих и незрячих посетителей. Предлагаются записи экскурсий на РЖЯ (жестовом языке), то есть экскурсии адаптированы и для посетителей с нарушениями слуха. В музее можно поучаствовать в мастер-классах и собственноручно изготовить сувенир на память. А также посетить тематический музейный буфет.