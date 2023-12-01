Дотронуться до красоты
Музей «Дом бабочек» — это уникальное место, включающее в себя более 5000 экспонатов бабочек и других насекомых.
В музее несколько залов: с коллекцией редких насекомых, с живыми насекомыми и насекомоядными рептилиями, залом в котором рождаются бабочки.
Есть игровая зона для детей, в которой в игровой форме дети могут познакомиться с насекомыми, узнать о их роли в жизни человека. Узнать об изобретениях, подсказанных природой. Например, как нашли Титатник и при чем здесь насекомые.
В музее несколько залов: с коллекцией редких насекомых, с живыми насекомыми и насекомоядными рептилиями, залом в котором рождаются бабочки.
Есть игровая зона для детей, в которой в игровой форме дети могут познакомиться с насекомыми, узнать о их роли в жизни человека. Узнать об изобретениях, подсказанных природой. Например, как нашли Титатник и при чем здесь насекомые.
Ближайшие даты:
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|500 ₽
|Детский (от 3-х до 18 лет)
|400 ₽
|Детский (с 0 до 3 лет)
|0 ₽
Описание
Что вас ожидает: Коллекция насекомых собиралась более 20 лет и содержит редких насекомых, которых практически невозможно встретить в природе. В коллекции содержатся насекомые более чем из 50 стран мира. Большинство насекомых оказалось на грани исчезновения из-за деятельности человека. В связи с чем каждая экскурсия несёт в себе основную мысль о том, что необходимо бережно относится к нашему дому — природе. Экскурсии ведутся как экскурсоводом, так самостоятельно — при помощи аудиогида. Тексты аудиогидов написаны (озвучены) на трёх языках: русский, английский и китайский. Также в музее есть тактильные экспонаты — для слабовидящих и незрячих посетителей. Предлагаются записи экскурсий на РЖЯ (жестовом языке), то есть экскурсии адаптированы и для посетителей с нарушениями слуха. В музее можно поучаствовать в мастер-классах и собственноручно изготовить сувенир на память. А также посетить тематический музейный буфет.
Вторник — воскресенье с 11-00 до 20-00. Понедельник — выходной.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты в музей
- Экскурсия в музее
- Что не входит
- Буфет
- Сувенирная продукция
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кисловодск, проспект Победы, д. 53аЗавершение: Кисловодск, пр-кт Победы, 53а
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Вторник — воскресенье с 11-00 до 20-00. Понедельник — выходной.Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- Спасибо за Ваш интерес к нашему Дому Бабочек. Вы познакомитесь с удивительным и многообразным миром
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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