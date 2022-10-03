У горы Тихтенген нет толп туристов и придорожных кафе — только нетронутая горная природа, звенящая тишина и воздух, который можно есть ложкой. Мы совершим легкий треккинг к подножью горы, по дороге познакомимся с растениями-эндемиками, пройдем по подвесному мосту и отведаем вкуснейшего нарзана, который бьет прямо из под земли. Всего один часть в этих дивных местах — и вы почувствуете, как отдохнули и наполнились чистой энергией гор.
Дорога до места старта и обратно тоже не даст вам заскучать: мы будем останавливаться в красивых локациях для фото, поговорим о местных традициях, истории и быте, а также посетим достопримечательности региона:
Также по предварительной договоренности мы можем заехать на парадром Чегем, где желающие отправятся в полет на параплане в тандеме с инструктором.