Гора Тихтенген в верховьях Чегемского ущелья нечасто видит туристов — добраться сюда непросто, но сделать это точно стоит! Мы поможем вам открыть этот малоизученный маршрут и ощутить настоящий дух гор Кавказа. Вы осмотрите Тихтенген от подножья до макушки, увидите редкие растение и выпьете чистейший нарзан. А по пути сюда посетите село Эль-Тюбю и Чегемские водопады.

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Описание

Что вас ожидает

Треккинг к видам, от которых захватывает дух!

У горы Тихтенген нет толп туристов и придорожных кафе — только нетронутая горная природа, звенящая тишина и воздух, который можно есть ложкой. Мы совершим легкий треккинг к подножью горы, по дороге познакомимся с растениями-эндемиками, пройдем по подвесному мосту и отведаем вкуснейшего нарзана, который бьет прямо из под земли. Всего один часть в этих дивных местах — и вы почувствуете, как отдохнули и наполнились чистой энергией гор.

Места притяжения Кабардино-Балкарии

Дорога до места старта и обратно тоже не даст вам заскучать: мы будем останавливаться в красивых локациях для фото, поговорим о местных традициях, истории и быте, а также посетим достопримечательности региона:

Чегемские водопады : сюда заглянем утром, чтобы полюбоваться ажурными струями воды в узком ущелье и позавтракать вкуснейшими хычинами.

: сюда заглянем утром, чтобы полюбоваться ажурными струями воды в узком ущелье и позавтракать вкуснейшими хычинами. Cело Эл-Тюбю , в котором происходило и происходит немало необъяснимых вещей — о них мы обязательно расскажем. Вы увидите, где снимали фильм Балабанова «Война» и где находился дом великого поэта Кайсына Кулиева, а также посетите легендарный Город мертвых.

, в котором происходило и происходит немало необъяснимых вещей — о них мы обязательно расскажем. Вы увидите, где снимали фильм Балабанова «Война» и где находился дом великого поэта Кайсына Кулиева, а также посетите легендарный Город мертвых. Абай-Су — один из высочайших водопадов региона, который роняет свой поток с высоты 76 метров.

Также по предварительной договоренности мы можем заехать на парадром Чегем, где желающие отправятся в полет на параплане в тандеме с инструктором.

Организационные детали

Обратите внимание

Обязательно возьмите с собой паспорт РФ, так как мы будем в пограничной зоне с Грузией

С собой лучше иметь наличные, чтобы расплатится в кафе и купить сувениры

Как проходит экскурсия