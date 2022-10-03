Другие горы: к подножью Тихтенген через Чегемское ущелье

Исследовать труднодоступные безлюдные уголки Кавказа и посетить Город мертвых

Гора Тихтенген в верховьях Чегемского ущелья нечасто видит туристов — добраться сюда непросто, но сделать это точно стоит! Мы поможем вам открыть этот малоизученный маршрут и ощутить настоящий дух гор Кавказа. Вы осмотрите Тихтенген от подножья до макушки, увидите редкие растение и выпьете чистейший нарзан. А по пути сюда посетите село Эль-Тюбю и Чегемские водопады.
Другие горы: к подножью Тихтенген через Чегемское ущелье
Другие горы: к подножью Тихтенген через Чегемское ущелье
Другие горы: к подножью Тихтенген через Чегемское ущелье
Другие горы: к подножью Тихтенген через Чегемское ущелье
Другие горы: к подножью Тихтенген через Чегемское ущелье
Другие горы: к подножью Тихтенген через Чегемское ущелье
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Описание

Что вас ожидает

Треккинг к видам, от которых захватывает дух!

У горы Тихтенген нет толп туристов и придорожных кафе — только нетронутая горная природа, звенящая тишина и воздух, который можно есть ложкой. Мы совершим легкий треккинг к подножью горы, по дороге познакомимся с растениями-эндемиками, пройдем по подвесному мосту и отведаем вкуснейшего нарзана, который бьет прямо из под земли. Всего один часть в этих дивных местах — и вы почувствуете, как отдохнули и наполнились чистой энергией гор.

Места притяжения Кабардино-Балкарии

Дорога до места старта и обратно тоже не даст вам заскучать: мы будем останавливаться в красивых локациях для фото, поговорим о местных традициях, истории и быте, а также посетим достопримечательности региона:

  • Чегемские водопады: сюда заглянем утром, чтобы полюбоваться ажурными струями воды в узком ущелье и позавтракать вкуснейшими хычинами.
  • Cело Эл-Тюбю, в котором происходило и происходит немало необъяснимых вещей — о них мы обязательно расскажем. Вы увидите, где снимали фильм Балабанова «Война» и где находился дом великого поэта Кайсына Кулиева, а также посетите легендарный Город мертвых.
  • Абай-Су — один из высочайших водопадов региона, который роняет свой поток с высоты 76 метров.

Также по предварительной договоренности мы можем заехать на парадром Чегем, где желающие отправятся в полет на параплане в тандеме с инструктором.

Организационные детали

Обратите внимание

  • Обязательно возьмите с собой паспорт РФ, так как мы будем в пограничной зоне с Грузией
  • С собой лучше иметь наличные, чтобы расплатится в кафе и купить сувениры

Как проходит экскурсия

  • Дорога к точке старта треккинга займет примерна 3,5 часа, пешая часть маршрута длится примерно час
  • Экскурсию можно начать от вашего адреса в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды, транспорт — УАЗ Patriot

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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