Серая лента асфальта разрезает цветущие ковры субальпийских лугов, дорога то ныряет в ущелья петлёй бесконечных поворотов крутого серпантина, то вновь поднимает нас на высоту до 2500 м. на очередное плато, откуда открывается сюрреалистический вид на Эльбрус.
Девушки, позирующие на его фоне в развивающихся на ветру платьях, сделали это место самым популярным направлением на Северном Кавказе…
Девушки, позирующие на его фоне в развивающихся на ветру платьях, сделали это место самым популярным направлением на Северном Кавказе…
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Что вас ожидает:
- Плато Шаджасмас
- Долина Нарзанов
- Скалы Аватары
- Каменные замки
- Теплые источники Джилы-Су
- Водопад Султан
- Водопад Кызыл-Су
- Водопад Каракайя-Су
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Во время нашей экскурсии вы узнаете, чем занимаются в обсерватории на плато Шаджасмас, что необычного нашли в древнем склепе при строительстве дороги на Джилы-Су и чем эта дорога отличается от других горных дорог. Поговорим об отважных альпинистах, каждый день штурмующих Эльбрус и о том, как каждый из нас может попробовать себя в этой роли. Я расскажу о том, как Эльбрус питает водой весь Северный Кавказ и лечит недуги местных горцев, о происхождении нарзана и о том сколько времени каждая его капелька протекает по недрам земли… Увозим с собой незабываемые впечатления и переполненные карты памяти с фотографиями этого удивительного места, а наши путешественники оглядываются назад, не в силах попрощаться с этими видами. Но мы то знаем, они обязательно вернутся.
- Современная классика Северного Кавказа.
- Уже на первой смотровой — на плато Шаджасмас, нам открывается потрясающий вид на Главный Кавказский хребет во главе с двуглавым исполином, и мало кто может представить, что через несколько часов он будет ещё ближе. Конечно, ведь изначальное назначение этой живописной дороги — доставить походников и альпинистов к подножью горы, где на высоте 2500 м, на живописной поляне Эмануэля, располагается альп лагерь, откуда тысячи отчаянных смельчаков каждый год начинают свой путь на вершину заветной горы. И именно с Джилы-Су было совершено первое восхождение на Эльбрус в далёком 1829 году, тогда, когда у походников не было ни высокотехнологичной одежды, ни троп, обозначенных красными флажками.
Величественные водопады и нарзаны, как отдельная культура Джилы-Су
Но живописная дорога ведёт не только к Эльбрусу, она превратится в ответвления троп, которые приведут нас к трём величественным водопадам. Один — Кызыл-Су, словно льётся из горлышка кувшина, другой — Султан-Су падает вниз, раздваиваясь змеиным языком, и Каракайя-Су, поражающий своей мощью. К каждому водопаду мы подойдем максимально близко, чтобы в полной мере почувствовать их энергетику. Местные горцы ещё за долго до появления в этих местах учёных, выяснили какой нарзан что лечит. Здесь есть нарзаны для глаз, для желудка, для почек и даже для дёсен, а за легендарным «печёночным» источником местные приезжают с самого Дагестана! Любители искупаться могут принять целебные нарзанные ванны температурой 22 С. На обратном пути заезжаем в уникальное место — Долина Нарзанов. Здесь, в урочище Лахран, из недр земли бьёт самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь вкуснейшие хычины и делены, шашлык из барашки и форель, выловленная в кристально чистой реке Хасаут.
Важная информация:
- Заберём вас с любой точки Кисловодска. С собой берём тёплые вещи и удобную обувь, дождевики, солнцезащитные очки и наличные деньги. Тем, кто планирует купаться в нарзанных ваннах, нужно взять все купальные принадлежности.
- К экскурсии допускаются дети старше 6 лет.
Ежедневно. Начало в диапазоне от 7:00 до 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Травяной чай и сухое домашнее вино
- Что не входит
- Обед
- Экосбор 200 руб
- Место начала и завершения?
- Курортный бульвар, д. 2, Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно. Начало в диапазоне от 7:00 до 9:00Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Заберём вас с любой точки Кисловодска. С собой берём тёплые вещи и удобную обувь, дождевики, солнцезащитные очки и наличные деньги. Тем, кто планирует купаться в нарзанных ваннах, нужно взять все купальные принадлежности.
- К экскурсии допускаются дети старше 6 лет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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