Джилы-Су - дорога красоты к месту силы

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Серая лента асфальта разрезает цветущие ковры субальпийских лугов, дорога то ныряет в ущелья петлёй бесконечных поворотов крутого серпантина, то вновь поднимает нас на высоту до 2500 м. на очередное плато, откуда открывается сюрреалистический вид на Эльбрус.

Девушки, позирующие на его фоне в развивающихся на ветру платьях, сделали это место самым популярным направлением на Северном Кавказе…
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Джилы-Су - дорога красоты к месту силы
Ближайшие даты:
1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Плато Шаджасмас
  • Долина Нарзанов
  • Скалы Аватары
  • Каменные замки
  • Теплые источники Джилы-Су
  • Водопад Султан
  • Водопад Кызыл-Су
  • Водопад Каракайя-Су
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Во время нашей экскурсии вы узнаете, чем занимаются в обсерватории на плато Шаджасмас, что необычного нашли в древнем склепе при строительстве дороги на Джилы-Су и чем эта дорога отличается от других горных дорог. Поговорим об отважных альпинистах, каждый день штурмующих Эльбрус и о том, как каждый из нас может попробовать себя в этой роли. Я расскажу о том, как Эльбрус питает водой весь Северный Кавказ и лечит недуги местных горцев, о происхождении нарзана и о том сколько времени каждая его капелька протекает по недрам земли… Увозим с собой незабываемые впечатления и переполненные карты памяти с фотографиями этого удивительного места, а наши путешественники оглядываются назад, не в силах попрощаться с этими видами. Но мы то знаем, они обязательно вернутся.
  • Современная классика Северного Кавказа.
  • Уже на первой смотровой — на плато Шаджасмас, нам открывается потрясающий вид на Главный Кавказский хребет во главе с двуглавым исполином, и мало кто может представить, что через несколько часов он будет ещё ближе. Конечно, ведь изначальное назначение этой живописной дороги — доставить походников и альпинистов к подножью горы, где на высоте 2500 м, на живописной поляне Эмануэля, располагается альп лагерь, откуда тысячи отчаянных смельчаков каждый год начинают свой путь на вершину заветной горы. И именно с Джилы-Су было совершено первое восхождение на Эльбрус в далёком 1829 году, тогда, когда у походников не было ни высокотехнологичной одежды, ни троп, обозначенных красными флажками.
Величественные водопады и нарзаны, как отдельная культура Джилы-Су
Но живописная дорога ведёт не только к Эльбрусу, она превратится в ответвления троп, которые приведут нас к трём величественным водопадам. Один — Кызыл-Су, словно льётся из горлышка кувшина, другой — Султан-Су падает вниз, раздваиваясь змеиным языком, и Каракайя-Су, поражающий своей мощью. К каждому водопаду мы подойдем максимально близко, чтобы в полной мере почувствовать их энергетику. Местные горцы ещё за долго до появления в этих местах учёных, выяснили какой нарзан что лечит. Здесь есть нарзаны для глаз, для желудка, для почек и даже для дёсен, а за легендарным «печёночным» источником местные приезжают с самого Дагестана! Любители искупаться могут принять целебные нарзанные ванны температурой 22 С. На обратном пути заезжаем в уникальное место — Долина Нарзанов. Здесь, в урочище Лахран, из недр земли бьёт самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь вкуснейшие хычины и делены, шашлык из барашки и форель, выловленная в кристально чистой реке Хасаут.

Важная информация:

  • Заберём вас с любой точки Кисловодска. С собой берём тёплые вещи и удобную обувь, дождевики, солнцезащитные очки и наличные деньги. Тем, кто планирует купаться в нарзанных ваннах, нужно взять все купальные принадлежности.
  • К экскурсии допускаются дети старше 6 лет.

Ежедневно. Начало в диапазоне от 7:00 до 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Травяной чай и сухое домашнее вино
Что не входит
  • Обед
  • Экосбор 200 руб
Место начала и завершения?
Курортный бульвар, д. 2, Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Начало в диапазоне от 7:00 до 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Заберём вас с любой точки Кисловодска. С собой берём тёплые вещи и удобную обувь, дождевики, солнцезащитные очки и наличные деньги. Тем, кто планирует купаться в нарзанных ваннах, нужно взять все купальные принадлежности.
  • К экскурсии допускаются дети старше 6 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Джилы-су
Популярные места

Похожие туры из Кисловодска

Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
10 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Организатор экскурсии Алий
Алий
127 отзывов
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни
по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
2 500 за человека
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
10 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
66 отзывов
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Проехать по одной из красивейших дорог Северного Кавказа и полюбоваться горами и водопадами
от места вашего проживания в пределах города с дос...
18 апр
19 апр
20 апр
21 апр
24902 241 за человека
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Николай
Николай
19 отзывов
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
Проехать по одной из красивейших дорог страны, насладиться видами Эльбруса и принять радоновые ванны
по договоренности
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
от 12 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ