Что вас ожидает:

Во время нашей экскурсии вы узнаете, чем занимаются в обсерватории на плато Шаджасмас, что необычного нашли в древнем склепе при строительстве дороги на Джилы-Су и чем эта дорога отличается от других горных дорог. Поговорим об отважных альпинистах, каждый день штурмующих Эльбрус и о том, как каждый из нас может попробовать себя в этой роли. Я расскажу о том, как Эльбрус питает водой весь Северный Кавказ и лечит недуги местных горцев, о происхождении нарзана и о том сколько времени каждая его капелька протекает по недрам земли… Увозим с собой незабываемые впечатления и переполненные карты памяти с фотографиями этого удивительного места, а наши путешественники оглядываются назад, не в силах попрощаться с этими видами. Но мы то знаем, они обязательно вернутся.

Современная классика Северного Кавказа.

Уже на первой смотровой — на плато Шаджасмас, нам открывается потрясающий вид на Главный Кавказский хребет во главе с двуглавым исполином, и мало кто может представить, что через несколько часов он будет ещё ближе. Конечно, ведь изначальное назначение этой живописной дороги — доставить походников и альпинистов к подножью горы, где на высоте 2500 м, на живописной поляне Эмануэля, располагается альп лагерь, откуда тысячи отчаянных смельчаков каждый год начинают свой путь на вершину заветной горы. И именно с Джилы-Су было совершено первое восхождение на Эльбрус в далёком 1829 году, тогда, когда у походников не было ни высокотехнологичной одежды, ни троп, обозначенных красными флажками.

Величественные водопады и нарзаны, как отдельная культура Джилы-Су

Но живописная дорога ведёт не только к Эльбрусу, она превратится в ответвления троп, которые приведут нас к трём величественным водопадам. Один — Кызыл-Су, словно льётся из горлышка кувшина, другой — Султан-Су падает вниз, раздваиваясь змеиным языком, и Каракайя-Су, поражающий своей мощью. К каждому водопаду мы подойдем максимально близко, чтобы в полной мере почувствовать их энергетику. Местные горцы ещё за долго до появления в этих местах учёных, выяснили какой нарзан что лечит. Здесь есть нарзаны для глаз, для желудка, для почек и даже для дёсен, а за легендарным «печёночным» источником местные приезжают с самого Дагестана! Любители искупаться могут принять целебные нарзанные ванны температурой 22 С. На обратном пути заезжаем в уникальное место — Долина Нарзанов. Здесь, в урочище Лахран, из недр земли бьёт самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь вкуснейшие хычины и делены, шашлык из барашки и форель, выловленная в кристально чистой реке Хасаут.

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