Джилы-Су - красивейшее ущелье Кабардино-Балкарии

Поездка в урочище Джилы-Су - живописная дорога, ведущая к подножию великому Эльбрусу с Северной...

Поездка в урочище Джилы-Су — живописная дорога, ведущая к подножию великому Эльбрусу с Северной стороны в Кабардино-Балкарии.
Джилы-Су - красивейшее ущелье Кабардино-Балкарии
Джилы-Су - красивейшее ущелье Кабардино-Балкарии
Джилы-Су - красивейшее ущелье Кабардино-Балкарии
Джилы-Су - красивейшее ущелье Кабардино-Балкарии
Джилы-Су - красивейшее ущелье Кабардино-Балкарии
Джилы-Су - красивейшее ущелье Кабардино-Балкарии

Что вы увидите 🤩

  • Предлагаемые локации на выбор:
  • Водопад Сылтран-су (Султан-су), Кызылкол-су, Каракая-су (Тузлук Шапа) и Гитче Чучхур (Эмир)
  • Каменные Грибы
  • Долина нарзанов
  • Поляна Эммануэля
  • Источник Белый нарзан
  • Немецкий аэродром
  • Серебряный источник
  • Озеро Бирджалы
  • Калинов мост

Что вас ожидает:

  • Это удивительное место с пейзажами и минеральными источниками. Местность знаменита не только источниками, но так же: 3 водопада, высотой от 40 метров. Виды просто захватывают дух и это невозможно передать камерой.

Важная информация:

  • При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно), воду, питание, тёплые вещи, дождевик, удобную обувь, головной убор, рюкзак, купальник, полотенца.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Джилы-Су
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Отправление и прибытие в удобное место (дом, гостиница, санаторий и т. д.)
  • Проведение экскурсии гидом.
Что не входит
  • Экологический сбор 100 руб. /чел.
  • Возможность организации пикника гидом (шашлык, и т. д.)
  • Возможность организации профессиональной фотосессии
  • Возможность посещения дополнительных локаций (уточнять у оператора).
Место начала и завершения
Кисловодск
Важная информация
  • При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно)
  • воду
  • питание
  • тёплые вещи
  • дождевик
  • удобную обувь
  • головной убор
  • рюкзак
  • купальник
  • полотенца.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 07:00

Антон Е.
Антон Е.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

👥Групповые🛣ДжиппингГоры🏡Выездные#Эльбрус🗽Достопримечательности#Джилы-су

Еще несколько похожих предложений в Кисловодске

Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
9 000
за 1-6 чел.
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Проехать по одной из красивейших дорог Северного Кавказа и полюбоваться горами и водопадами
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Индивидуальная экскурсия
10ч
8 800
за 1-6 чел.
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Приглашаю вас отправиться в путешествие в Джилы-Су по дороге, которая считается одной из самых красивых...
Ежедневно в 7:00 утра (можем изменять для индивидуальных туров).
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
10ч
14 000
за 1-4 чел.
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Великолепная поездка по красотам природы Кабардино-Балкарии
Ежедневно по договоренности
Джип-тур к урочищу Джилы-Су
10ч
2 000
за 1 чел.
Джип-тур к урочищу Джилы-Су
Дорога на Джилы-Су одна из красивейших дорог Кавказа
Ежедневно в 07:00
Индивидуальный джип-тур к урочищу Джилы-Су
Индивидуальная экскурсия
10ч
10 000
за 1-5 чел.
Индивидуальный джип-тур к урочищу Джилы-Су
Дорога на Джилы-Су одна из красивейших дорог Кавказа
По договоренности с туристом
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Индивидуальный тур
5
2
10ч
8 000
за 1-4 чел.
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Однодневная экскурсия по одной из самых красивых дорог Кавказа в северное Приэльбрусье - Джилы-Су
Ежедневно с 6:00 до 9:00
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Индивидуальная экскурсия
5
3
8 000
за 1-4 чел.
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Потрясающие горные виды, скалы, минеральные источники и водопад Султан за один день
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья
Индивидуальная экскурсия
5
13
10 000
за 1-7 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья
Исследовать одно из самых загадочных мест в окрестностях Кисловодска и попробовать целебный нарзан
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-7 чел.
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
Джилы-су означает "тёплая вода"
Ежедневно по договоренности
Из Кисловодска — на урочище Джилы-Су!
Индивидуальная экскурсия
4.8
9
10ч
8 000
за 1-6 чел.
Из Кисловодска — на урочище Джилы-Су!
Проехать по одной из красивейших дорог страны, насладиться видами Эльбруса и принять радоновые ванны
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
4.8
29
13ч
2 900
за 1 чел.
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
12ч
3 000
за 1 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Нас ждёт путешествие по одной из самых красивых и живописных дорог Кавказа
Ежедневно в 07:00

Антон Е. проводит ещё 5 экскурсий

На Эльбрус «по дороге с облаками»
12ч
3 000
за 1 чел.
На Эльбрус «по дороге с облаками»
Многие мечтают покорить Эльбрус! Это самая высокая вершина Европы - 5642 метров
Ежедневно в 07:00
Домбай - край бурных рек и могучих гор
12ч
3 500
за 1 чел.
Домбай - край бурных рек и могучих гор
Поездка на знаменитый Домбай - горнолыжный курорт в Республике Карачаево-Черкесия, который...
Ежедневно в 07:00
Фантастический Архыз или Кавказ «с открытки»
12ч
3 500
за 1 чел.
Фантастический Архыз или Кавказ «с открытки»
На высоте 1470 метров находится небольшое село Архыз
Ежедневно в 07:00
За прекрасными мгновениями на Плато Бермамыт
12ч
2 500
за 1 чел.
За прекрасными мгновениями на Плато Бермамыт
На Плато Бермамыт приезжают встретить незабываемый рассвет и закат, солнце своими лучами освещает...
Ежедневно в 07:00
Село Былым, перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегема
12ч
2 800
за 1 чел.
Село Былым, перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегема
Увлекательная экскурсия по самым живописным природным памятникам Кабардино-Балкарии
Ежедневно в 07:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
🇷🇺