Денис проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Дорога, машина и горы ⛰️, горы, горы…

Еще несколько лет назад добраться в урочище Джилы-Су было сложно и дорого — верхом на лошадях или на вертолете 🚁. Сейчас же сюда ведет одна из самых красивых 🤩 дорог страны. Крутыми серпантинами она то устремляется в глубокие ущелья, то поднимается к горным вершинам: здесь за каждым поворотом вам будут открываться головокружительные пейзажи. А сделать фотографии 📸 и отдохнуть вы сможете во время остановок на смотровых площадках плато Шахтамаз и у Бандитских скал. По пути я расскажу об обычаях горцев, об их свадебных и кулинарных традициях, о гостеприимстве и секретах долголетия.

Джилы-Су, или единение с природой

Это место расположилось в Приэльбрусье, на высоте 2500 метров. Сама природа строит здесь причудливые замки 🏰 — вы увидите эти образования из застывшей лавы. Отыщете целых четыре водопада Эмир, Султан, Каракая-Су и Кызыл-Су и раскроете смысл этих загадочных названий. И конечно, оцените главную достопримечательность 🏛️ Джилы-Су, долину нарзанов. Попробуете лечебные минеральные воды нескольких источников и искупаетесь в теплом нарзанном бассейне.

Организационные детали