Денис проводит ещё 2 экскурсии

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Джилы-Су. Место потрясающей силы и красоты

Перезагрузиться в горах, попить целебного нарзана и сделать фотошедевры в поездке из Кисловодска

Денис
Денис – Гид из Кисловодска
Урочище Джилы-Су на северном склоне Эльбруса — одно из немногих мест на Кавказе, нетронутых шумной цивилизацией.

Вы оцените всё, чем оно славится: теплые минеральные источники, чистейший воздух, бурные водопады и лавовые замки 🏰.

А также услышите о традициях Кабардино-Балкарии.

Попав в Джилы-Су, вы поймете, почему урочище издавна считалось вратами в рай!
Задать вопросОбычно отвечает за 9 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 100008 000 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Джилы-Су. Место потрясающей силы и красоты
Джилы-Су. Место потрясающей силы и красоты

Что вас ожидает

Дорога, машина и горы ⛰️, горы, горы…
Еще несколько лет назад добраться в урочище Джилы-Су было сложно и дорого — верхом на лошадях или на вертолете 🚁. Сейчас же сюда ведет одна из самых красивых 🤩 дорог страны. Крутыми серпантинами она то устремляется в глубокие ущелья, то поднимается к горным вершинам: здесь за каждым поворотом вам будут открываться головокружительные пейзажи. А сделать фотографии 📸 и отдохнуть вы сможете во время остановок на смотровых площадках плато Шахтамаз и у Бандитских скал. По пути я расскажу об обычаях горцев, об их свадебных и кулинарных традициях, о гостеприимстве и секретах долголетия.

Джилы-Су, или единение с природой
Это место расположилось в Приэльбрусье, на высоте 2500 метров. Сама природа строит здесь причудливые замки 🏰 — вы увидите эти образования из застывшей лавы. Отыщете целых четыре водопада Эмир, Султан, Каракая-Су и Кызыл-Су и раскроете смысл этих загадочных названий. И конечно, оцените главную достопримечательность 🏛️ Джилы-Су, долину нарзанов. Попробуете лечебные минеральные воды нескольких источников и искупаетесь в теплом нарзанном бассейне.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на комфортном внедорожнике УАЗ Патриот
  • Дополнительно оплачиваются экологический сбор (50 руб. с человека) и питание в кафе (по желанию)
  • Экскурсию также можно начать и закончить в других городах КМВ (Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды)
  • Необходимы удобная обувь и теплые вещи
Джилы-Су. Место потрясающей силы и красоты
Джилы-Су. Место потрясающей силы и красоты
Джилы-Су. Место потрясающей силы и красоты
Джилы-Су. Место потрясающей силы и красоты
Джилы-Су. Место потрясающей силы и красоты
Джилы-Су. Место потрясающей силы и красоты
Джилы-Су. Место потрясающей силы и красоты
Джилы-Су. Место потрясающей силы и красоты
Джилы-Су. Место потрясающей силы и красоты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Меня зовут Денис, я родился и вырос в предгорьях Кавказа и уже более 20 лет увлекаюсь джиппингом. Я решил поделиться с вами своими знаниями, показать вам места, куда не возможно проехать на обычном автомобиле.
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