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Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса

Алексей З.
Алексей З. – Гид из Кисловодска
Урочище Джилы-су (в переводе с тюркского — «тёплая вода») расположено в 80 километрах от Кисловодска, у северного подножия Эльбруса, на высоте 2400 м.

Это уникальный уголок природы Кабардино-Балкарии, место, где можно исцелиться душой и телом.

Дорога в Джилы-су по праву считается одной из самых красивых 🤩 дорог Северного Кавказа.

Во время нашего путешествия Эльбрус шесть раз предстанет перед вами во всей своей красе.
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🛣Джиппинг
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 9 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса

Что вы увидите

  • Панораму с плато Шаджатмаз
  • Долину Нарзанов
  • Скалы-Аватары в долине реки Харбаз
  • Гору Тузлук
  • 3 водопада
  • Гору Сирх
  • Урочище Джилы-Су: целебные нарзаны, купание в термальном источнике (t 22°C)

На маршруте вас ждёт:

  • панорамная точка на горе Шатжатмаз;
  • Долина Нарзанов (с дегустацией нарзана);
  • Скалы «Аватарки»;
  • гора Тузлук.

По приезде в Джилы-Су:

  • купание в тёплом нарзане (по времени: женщины — с 10:00 до 13:00, мужчины — с 13:00 до 17:00);
  • дегустация нарзана;
  • пешая прогулка 👣 к водопадам «Султан», «Эмир» и «Каракая-Су»;
  • экстремальная поездка по горе Сирх на поляну Эммануэля;
  • дегустация «молочного нарзана»;
  • купание в Серебряном источнике (с июля-августа по октябрь). Организационные детали:• Экскурсии 🧭 из Кисловодска, Пятигорска и Ессентуков на Джилы-Су организуются на 4-8-местных авто повышенной проходимости (УАЗ Патриот (до 6 мест), Ниссан Патрол (до 6 мест), Тойота Секвойя (до 7 мест), ГАЗ Соболь (до 9 мест);
  • Перекусить можно в кафе с национальной кухней;
  • Продолжительность экскурсии (из Кисловодска): около 8 часов. Общий километраж экскурсии (из Кисловодска): 220 км.

Важная информация:

  • Возьмите с собой паспорт, пустую бутылку для нарзана, удобную спортивную одежду, ветровку, дождевик (погода в Джылы-Су переменчива), закрытую спортивную обувь (кроссовки, кеды), головной убор, крем от загара, фотоаппарат, купальные принадлежности и полотенце, плед, напитки и еду (если не хотите есть в кафе).
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Еда и напитки (перекусить можно в кафе как в Джилы-Су, так и по пути)
  • Дополнительный сбор: 50 рублей за пребывание в ГЛОУ «Эльбрус»
  • Сувенирная продукция.
Начало и место завершения
🚩 Кисловодск, Колоннада, пр. Мира, 1.
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей З.
Алексей З.
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Алексей З. проводит ещё 1 экскурсию

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