Урочище Джилы-Су: целебные нарзаны, купание в термальном источнике (t 22°C)
На маршруте вас ждёт:
панорамная точка на горе Шатжатмаз;
Долина Нарзанов (с дегустацией нарзана);
Скалы «Аватарки»;
гора Тузлук.
По приезде в Джилы-Су:
купание в тёплом нарзане (по времени: женщины — с 10:00 до 13:00, мужчины — с 13:00 до 17:00);
дегустация нарзана;
пешая прогулка 👣 к водопадам «Султан», «Эмир» и «Каракая-Су»;
экстремальная поездка по горе Сирх на поляну Эммануэля;
дегустация «молочного нарзана»;
купание в Серебряном источнике (с июля-августа по октябрь). Организационные детали:• Экскурсии 🧭 из Кисловодска, Пятигорска и Ессентуков на Джилы-Су организуются на 4-8-местных авто повышенной проходимости (УАЗ Патриот (до 6 мест), Ниссан Патрол (до 6 мест), Тойота Секвойя (до 7 мест), ГАЗ Соболь (до 9 мест);
Перекусить можно в кафе с национальной кухней;
Продолжительность экскурсии (из Кисловодска): около 8 часов. Общий километраж экскурсии (из Кисловодска): 220 км.
Важная информация:
Возьмите с собой паспорт, пустую бутылку для нарзана, удобную спортивную одежду, ветровку, дождевик (погода в Джылы-Су переменчива), закрытую спортивную обувь (кроссовки, кеды), головной убор, крем от загара, фотоаппарат, купальные принадлежности и полотенце, плед, напитки и еду (если не хотите есть в кафе).
Что входит
Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
Еда и напитки (перекусить можно в кафе как в Джилы-Су, так и по пути)
Дополнительный сбор: 50 рублей за пребывание в ГЛОУ «Эльбрус»
Сувенирная продукция.
Начало и место завершения
🚩 Кисловодск, Колоннада, пр. Мира, 1.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 9 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.