Алексей З. – Гид из Кисловодска

Урочище Джилы-су (в переводе с тюркского — «тёплая вода») расположено в 80 километрах от Кисловодска, у северного подножия Эльбруса, на высоте 2400 м.



Это уникальный уголок природы Кабардино-Балкарии, место, где можно исцелиться душой и телом.



Дорога в Джилы-су по праву считается одной из самых красивых 🤩 дорог Северного Кавказа.



Во время нашего путешествия Эльбрус шесть раз предстанет перед вами во всей своей красе.