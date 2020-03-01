Валентин проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Величие природы

Это путешествие про виды — те, от которых захватывает дух! По пути холмы будут превращаться в горы, а травы в пышные леса. Вы увидите один из лучших ракурсов двухголового великана Эльбруса и Кавказский хребет на смотровой площадке перевала Гумбаши. Проедете через Царские ворота, мост между скал. А добравшись до главной цели маршрута, озера Хурла-кёль, узнаете интересные факты об этом водоеме на высоте больше 2000 метров и отдохнете на небольшом пикнике.

Сюжеты, вкусы и ароматы Карачаево-Черкессии

Вы не только насладитесь красотой края, но и лучше узнаете его. На перевале с видом на Эльбрус вас ждет обед с традиционными лепешками «хычинами» и чаем из горных трав. У камня Карчи около реки я расскажу легенду о появлении карачаевского народа. И конечно, поделюсь местными обычаями и легендами, на которые вдохновляет природа Кавказа.

Кому подойдет экскурсия

Активным путешественникам и любителям горной природы без проблем с давлением и сердцем (так как мы поднимаемся на большую высоту).