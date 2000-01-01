Что вас ожидает:
- Мы отправимся к урочищу Джилы-Су. Помимо 14 источников, Вы увидите необыкновенной красоты водопады, гигантские скалы необыкновенной формы, созданные самой природой и насладитесь видом на Эльбрус. Наша экскурсия начинается с посещения плато Шаджатмаз, откуда мы двинемся в сторону скал «Аватары». Увидев это место, Вы поймёте почему ему дали такое название.
- Заехав на завтрак в горное кафе, мы посетим урочище Джиды-Су, где Вы сможете попробовать целебную минеральную воду из разных источников. Люди со всего мира приезжают в эти места для лечения различных недугов.
- В урочище мы посетим несколько водопадов: Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су. Самый высокий —Султан. Он падает с высоты 40 метров и впечатляет своей мощью.
На протяжении всего маршрута гид поделится с Вами массой интересной информации о культуре, традициях местных краев, а также подскажет Вам лучшие места для съемок, не оставив Вас без невероятных фотографий!
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь и не забудьте паспорт.