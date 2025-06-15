Бермамыт — это, безусловно, одна из самых впечатляющих локаций, откуда открываются захватывающие виды на Эльбрус. Этот величественный горный массив находится всего в 30 километрах от плато, и дорога сюда займет около двух часов. Путешествие стоит того, чтобы его пережить!
Начало приключения
Выезжая ранним утром, мы сделаем остановку на горе Баран. С этого места перед вами откроется живописный вид на Кисловодск — город, который раскинется как на ладони. Это станет отличным началом нашего путешествия.
Панорамы плато
После этого мы поднимемся на вершину плато, где вы сможете насладиться потрясающими панорамами горных хребтов и, конечно, величественного Эльбруса. Эти виды не оставят равнодушным никого!
Уникальные скальные образования
Кроме великолепных пейзажей, вас также впечатлят уникальные скальные образования, такие как амфитеатр и скалы Два монаха. Я поделюсь с вами легендами и историями, связанными с этими удивительными местами.
Подготовка к путешествию
Обратите внимание, что высота на плато составляет около 2600 метров. Чтобы ваше путешествие прошло комфортно, не забудьте взять с собой:
Головные уборы
Платки на шею
Удобную обувь
Питьевую воду
Перекус
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете насладиться каждым моментом нашего удивительного путешествия!
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Высота на плато составляет около 2600 метров. Обязательно возьмите с собой головные уборы
Платки на шею
Удобную обувь. Захватите питьевую воду и перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
15 июн 2025
Это захватывающее путешествие! Очень советую попасть в эти места! И еще, очень советую, сделать это с профессионалами, тк дорога очень сложная и слабо проходимая. Юрий, наш гид. Был на высоте. профессионализм, как водителя, как гида, как человека! Наша поездка, удалась и наша мечта побывать на плато Бермамыт осуществилась!
Л
Леонид
10 мая 2025
Самые яркие впечатления, спасибо Юрию за превосходно организованную экскурсию. Однозначно рекомендуем, до этого самостоятельно ездили с семьей в Джилы-Су, понравилось, но виды с Бермамыта завораживают и впечатываются в память. Третий читать дальше
год проводим майские в Кисловодске, и день на Бермамыте однозначно можно назвать самым запоминающимся. Юрий не только организовал для нас комфортное посещение Бермамыта (мы ездили с четырехлетним ребенком и бабушкой), но и сделал прекрасные фото на память. Спасибо!
Е
Елена
6 мая 2025
Е
Екатерина
16 авг 2024
Юрий прекрасный водитель и экскурсовод! Замечательно с подругами съездили на плато Бермамыт, узнали много нового, насмотрелись на Эльбрус и открывающиеся виды! Спасибо большое!!
К
Капитонов
4 авг 2024
Э
Элеонора
3 авг 2024
Поездка на плато Бермамыт удалась на все 100 процентов, благодаря предусмотрительности нашего гида Юрия. Он учел погодные особенности этого места и нам удалось увидеть плато во всей его красе. Юрий читать дальше
пунктуальный, внимательный и знающий гид, ориентировался на наши желания. Но особенно впечатлили нас карстовые пещеры и водопады Гришкиной балки, которые были дополнительной локацией нашего маршрута. Юрий предоставил нам трекинговые палки, дождевики и резиновые сапоги. Очень красивой локацией с великолепными видами и камнями была вершина горы Шапка. Советуем взять с собой перекус, так как на маршруте мало кафе.
И
Ирина
23 июл 2024
Юрий провёл замечательный тур. И рассказал много интересного, и показал красивейшие места, и дал достаточно свободы для самостоятельных исследований. Всё очень понравилось!
Е
Евгений
11 июн 2024
Отличный экскурсовод. Забрал вовремя, очень много интересного рассказал. Вид потрясающий. Поездка была комфортной, нас не торопили, успели насладиться видами и сделать много фото. Рекомендую 👍🏼. Ставлю оценку 5, так как нет возможности поставить выше.
Л
Лариса
25 мая 2024
М
Марина
30 апр 2024
У нас был самый лучший экскурсовод!!!! А виды просто завораживают