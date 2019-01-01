Путешествие на плато Бермамыт, откуда открывается потрясающий вид на Эльбрус и фантастические, поражающие воображение виды на скалистые хребты и окружающие горы. Увиденные пейзажи, живописная дорога, устремившаяся круто вверх, под самые облака, кристальный горный воздух и возможность побывать в первозданной природе, подарит вам всю гамму чувств и полнейший восторг от ощущения: "Весь мир у моих ног"!!!

С незапамятных времен люди стремились подняться на плато Бермамыт, настоящее место силы, что бы полюбоваться на величественный Эльбрус, с высоты птичьего полета осмотреть раскинувшиеся горы, набраться сил и зарядится мощнейшей энергетикой этого сакрального места.

На комфортабельном внедорожнике вы поднимитесь по горной, захватывающей дух дороге вдоль альпийских лугов на самую грандиозную, природную смотровую площадку-плато Бермамыт. Величественный Эльбрус надвигается на вас, создает потрясающий эффект оживших гор. Фантастические тени, скользящие по облакам вызывают уникальный оптический эффект, названный "Брокенским призраком". Удивительной красоты желто-красные скалы напоминают марсианские пейзажи, как будто, вышедшие из-под пера Рея Брэдбери.

Это единственное место на Кавказе, где самой природой эклектично собраны неописуемой красоты виды, поражающие воображение.

Все увиденное вами на плато Бермамыт останется в памяти на долгие годы.