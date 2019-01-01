Джиппинг на плато Бермамыт - фантастический вид на Эльбрус

Джиппинг на плато Бермамыт - фантастический вид на Эльбрус
Джиппинг на плато Бермамыт - фантастический вид на Эльбрус
Джиппинг на плато Бермамыт - фантастический вид на Эльбрус
Джиппинг на плато Бермамыт - фантастический вид на Эльбрус
Джиппинг на плато Бермамыт - фантастический вид на Эльбрус
Джиппинг на плато Бермамыт - фантастический вид на Эльбрус
Джиппинг на плато Бермамыт - фантастический вид на Эльбрус

Что вы увидите 🤩

  • Плато Бермамыт
  • Эльбрус
  • Большой Кавказский хребет
  • Скалистый хребет
Путешествие на плато Бермамыт, откуда открывается потрясающий вид на Эльбрус и фантастические, поражающие воображение виды на скалистые хребты и окружающие горы. Увиденные пейзажи, живописная дорога, устремившаяся круто вверх, под самые облака, кристальный горный воздух и возможность побывать в первозданной природе, подарит вам всю гамму чувств и полнейший восторг от ощущения: "Весь мир у моих ног"!!!
С незапамятных времен люди стремились подняться на плато Бермамыт, настоящее место силы, что бы полюбоваться на величественный Эльбрус, с высоты птичьего полета осмотреть раскинувшиеся горы, набраться сил и зарядится мощнейшей энергетикой этого сакрального места.
На комфортабельном внедорожнике вы поднимитесь по горной, захватывающей дух дороге вдоль альпийских лугов на самую грандиозную, природную смотровую площадку-плато Бермамыт. Величественный Эльбрус надвигается на вас, создает потрясающий эффект оживших гор. Фантастические тени, скользящие по облакам вызывают уникальный оптический эффект, названный "Брокенским призраком". Удивительной красоты желто-красные скалы напоминают марсианские пейзажи, как будто, вышедшие из-под пера Рея Брэдбери.
Это единственное место на Кавказе, где самой природой эклектично собраны неописуемой красоты виды, поражающие воображение.
Все увиденное вами на плато Бермамыт останется в памяти на долгие годы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-9 человек
Бермамыт
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Авто сопровождение с профессиональный гидом водителем.
Место начала и завершения
Кисловодск Колоннада
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

В любой день в любое время

Источник
Источник
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

👥Групповые🛣Джиппинг🌇Вечерние🌃НочныеГоры🏡Выездные🔭Обзорные#Бермамыт🗽Достопримечательности#Эльбрус

Еще несколько похожих предложений в Кисловодске

Плато Бермамыт - лучший вид на Эльбрус
Индивидуальный трансфер
5
5
9 000
за 1-4 чел.
Плато Бермамыт - лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт славится как одна из лучших точек с видом на Эльбрус, но даже без этого места здесь...
Ежедневно
Незабываемый закат - джип-тур на плато Бермамыт
5
1
2 000
за 1 чел.
Незабываемый закат - джип-тур на плато Бермамыт
С плато Бермамыт (высота 2600 м) открывается лучший вид на Эльбрус
Ежедневно в 14:00
Индивидуальный джип-тур на плато Бермамыт
Индивидуальная экскурсия
11 000
за 1-5 чел.
Индивидуальный джип-тур на плато Бермамыт
С плато Бермамыт (высота 2600 м) открывается лучший вид на Эльбрус
По договоренности
Необыкновенное плато Бермамыт
Индивидуальная экскурсия
5
1
10 000
за 1-7 чел.
Необыкновенное плато Бермамыт
"Там, где парит душа" - это один из переводов плато Бермамыт
Ежедневно по договоренности
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
Индивидуальная экскурсия
4.9
115
8 000
за 1-4 чел.
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
Побывать на одной из лучших видовых площадок Северного Кавказа и впечатлиться видами Эльбруса
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
12 000
за 1-6 чел.
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Посетить знаковую смотровую площадку и услышать о культуре и традициях черкесов
Бермамыт - плато над облаками
Индивидуальная экскурсия
5
2
8 800
за 1-6 чел.
Бермамыт - плато над облаками
Плато Бермамыт - одно из самых живописных мест в окрестностях Кисловодска
Ежедневно в 7:00 утра (можем изменять для индивидуальных туров).
На плато Бермамыт в мини-группе
5
52
2 000
за 1 чел.
На плато Бермамыт в мини-группе
Совершить путешествие к седому Эльбрусу, впечатлиться видами гор и услышать об истории Кавказа
ежедневно в 07:00
Бермамыт - плато над облаками
5
1
1 800
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Бермамыт - плато над облаками
Приглашаю вас отпраиться в путешествие на плато Бермамыт
Ежедневно в 7:00 утра.
Невероятное плато Бермамыт
5
2
1 800
за 1 чел.
Невероятное плато Бермамыт
Плато Бермамыт достаточно известное место
Ежедневно
Древнее плато Бермамыт
Индивидуальная экскурсия
4.9
26
10 000
за 1-4 чел.
Древнее плато Бермамыт
Посетить одно из самых впечатляющих мест Кавказа и насладиться роскошными видами на Эльбрус
За прекрасными мгновениями на Плато Бермамыт
12ч
2 500
за 1 чел.
За прекрасными мгновениями на Плато Бермамыт
На Плато Бермамыт приезжают встретить незабываемый рассвет и закат, солнце своими лучами освещает...
Ежедневно в 07:00

Источник проводит ещё 7 экскурсий

Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
5
1
14ч
1 800
за 1 чел.
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
В этот день вы увидите самый впечатляющий символ Кавказа - заснеженные вершины Эльбруса
Среда, пятница, воскресенье в 6:00
Горный комплекс - природа Кабардино-Балкарии
5
1
14ч
1 800
за 1 чел.
Горный комплекс - природа Кабардино-Балкарии
В однодневной экскурсии по красотам центрального Кавказа - вы с сопровождении нашего опытного гида...
Вторник, четверг, суббота, воскресение в 6:00
Домбай - вершины Большого Кавказского хребта и живописные ущелья
5
1
12ч
1 800
за 1 чел.
Домбай - вершины Большого Кавказского хребта и живописные ущелья
Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал
Вторник, четверг, суббота, воскресение в 6:00
Северная Осетия - крепости древних аланов, город мертвых и живописные ущелья
14ч
2 700
за 1 чел.
Северная Осетия - крепости древних аланов, город мертвых и живописные ущелья
Воскресенье в 6.00
Пятигорск - Лермонтовские места
1 000
за 1 чел.
Пятигорск - Лермонтовские места
Увлекательная, культурно-историческая экскурсия в г
Среда, пятница, воскресенье в 14:00
Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора
1 000
за 1 чел.
Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора
Вы посетите необычную природную достопримечательность Кольцо гору, увидите живописные Медовые...
Каждый день в 14:00, воскресенье в 9:00
Обзорная экскурсия по Железноводску - катание на электрокарах по парку
900
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Железноводску - катание на электрокарах по парку
В ходе нашей увлекательной экскурсии в сопровождении опытного гида посетите г
Вторник, четверг в 14:00. Воскресение в 9:00 и 14:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
🇷🇺