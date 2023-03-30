Эльбрус — самая известная гора в России. Ее высота составляет 5642 метра. Многие альпинисты записывают эту вершину в свой топ-лист для восхождений. Эльбрус привлекает и просто любителей гор. Я вам хочу показать самые красивые места и самые красивые пейзажи. У нас будет один день, чтобы прочувствовать атмосферу свободы и насладиться чистым горным воздухом.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Эльбрус
- Озеро Гижгит
- Поляна Азау
- Поляна Нарзанов или Ущелье Адыр-Су
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что бывает зимой и летом одним цветом — знает каждый карапуз и только те, кто видел седоглавый Эльбрус, скажут, что это не только елка.
Карачаевцы и Балкарцы живущие на склонах Эльбруса называют его МингиТау — вечная гора. Грузины зовут его Ялбузи — ледяная грива.
Эльбрус может Вас сломать, принять, сделать сильнее, полностью изменить вашу жизнь, забрать ее, подарить друзей или забрать их, важно одно — вы обязаны его увидеть!
Организационные моменты:
- посетим озеро Гижгит (Былымское).
- подъем на канатной дороге на г. Эльбрус 11.00- 15ч.
- 15.30 поляна нарзанов - попить,набрать настоящего природного нарзана.
- 16ч. выезд обратно в города КМВ.
- можно подняться на Эльбрус до станции Гарабаши (3750 мнум) и оттуда до 4400м на ратраках или снегоходах (необходима подходящая обувь и одежда).
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида-водителя
- Что не входит
- Питание — 500-700 средний чек
- Канатная дорога — 1600 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: по договоренностиЗавершение: Кисловодск, по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Экипировку и состояние здоровья необходимо обсудить с гидом перед экскурсией.
- Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды, мы не несем ответственность если погодные условия будут плохие, но постараемся сделать поездку максимально комфортной
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 262 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга Королькова
30 мар 2023
Экскурсией остались довольны. Всё прошло просто отлично) спасибо большое гиду Александру за отлично проведённое время!
Ю
Юлия Тиманькова
30 мар 2023
М
Мария Трубецкая
26 мар 2023
Отличная экскурсия! Были 15.03.23. Очень повезло с гидом! Андрей рассказывал много интересного, подсказал что посмотреть, где покушать и научил дышать нарзаном) Шикарные виды гор наверху, просто глаз не оторвать, море фотографий и впечатлений. Крайне рекомендую!
И
Ирина
24 мар 2023
Огромное спасибо! Это была лучшая экскурсия из всех, которые удалось посетить во время отпуска!
8
89032216
24 мар 2023
Виталий - отличный гид, видно историческое образование, рассказывает всю дорогу легко, интересно и непринужденно. Есть с чем сравнить, многие гиды просто крутят баранку и молчати не понятно экскурсия это или просто такси. Рекомендуем!
В
Владимир Анатольевич Лебедев
17 мар 2023
А
Архипова Ольга
16 мар 2023
Прекрасный гид Александр. Хорошо чувствующий настроение группы. Узнали много интересного. Спасибо огромное. Все понравилось.
Т
Тафинцева Людмила Анатольевна
12 мар 2023
Е
Елена Лементуева
12 мар 2023
Нам очень не повезло с погодой, поэтому мы почти ничего не увидели. Зато нам очень повезло с гидом Александром. Очень внимательный, заботливый и неравнодушный гид. Так много нам всего рассказал, что, хоть и не увидели, зато представили. Большое спасибо, Александр. С вами было интересно и комфортно.
С
Сударикова Наталия Дмитриевна
9 мар 2023
Великий Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе мне в общем понравилась. Нашим водителем и экскурсоводом был Марат. Он много знает из истории края и всю дорогу нам рассказывал интересные факты. Мы были на всех запланированных локациях. Обидно только, что на Эльбрусе была метель и работала только одна канатка. Ну и соответственно Эльбруса мы не увидели. В хорошую погоду конечно там красота! Придется приехать ещё раз!!!
Н
Наталья Орехова
9 мар 2023
Понравился гид Виталий, рассказывал интересно и много. На Эдьбрусе шёл снег, поэтому с горы ничего не увидели
А
Анастасия
8 мар 2023
С
Светлана Артемьева
8 мар 2023
Впечачлений от поездки на Эльбрус с гидом Виталием много, и все они супер мега положительные! По пятибалльной системе ставим сто баллов! Эрудированный, выдержанный, четко знающий маршрут и историю своего края! Смело советуем данную экскурсию всем, обязательно вернёмся и посетим Домбай в исполнении ВИТАЛИЯ!
И
Ирина Сосипатрова
3 мар 2023
Отличная экскурсия! Гид Расул выше всех похвал. Увидели, услышали и прочувствовали по максимуму, несмотря на непогоду.
Но солнце всё же нас порадовало напоследок 👍
Но солнце всё же нас порадовало напоследок 👍
А
Александра Сивук
2 мар 2023
Прекрасно провели время, посмотрели все,что планировали. Погода нас баловала и Эльбрус был гостеприимен.
Замерзшее озеро точно не хуже озера летнего!
Советую!
Спасибо организаторам!
Был один минус: неправильно сориентировали по времени (либо менеджер сказал неверно, либо водитель приехал раньше), оказалось, что водитель на точку сбора приедет раньше, о чем мы узнали за 5 минут до его прибытия туда, нам пришлось ускорять сборы утром.
Замерзшее озеро точно не хуже озера летнего!
Советую!
Спасибо организаторам!
Был один минус: неправильно сориентировали по времени (либо менеджер сказал неверно, либо водитель приехал раньше), оказалось, что водитель на точку сбора приедет раньше, о чем мы узнали за 5 минут до его прибытия туда, нам пришлось ускорять сборы утром.
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