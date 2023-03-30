Экскурсия на Эльбрус из Кисловодска

5
262 отзыва
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Эльбрус — самая известная гора в России. Ее высота составляет 5642 метра. Многие альпинисты записывают эту вершину в свой топ-лист для восхождений. Эльбрус привлекает и просто любителей гор. Я вам хочу показать самые красивые места и самые красивые пейзажи. У нас будет один день, чтобы прочувствовать атмосферу свободы и насладиться чистым горным воздухом.
Экскурсия на Эльбрус из Кисловодска
Экскурсия на Эльбрус из Кисловодска
Экскурсия на Эльбрус из Кисловодска
Экскурсия на Эльбрус из Кисловодска
Экскурсия на Эльбрус из Кисловодска
Экскурсия на Эльбрус из Кисловодска
Экскурсия на Эльбрус из Кисловодска
Экскурсия на Эльбрус из Кисловодска
Экскурсия на Эльбрус из Кисловодска
Экскурсия на Эльбрус из Кисловодска
Экскурсия на Эльбрус из Кисловодска
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Баксанское ущелье
  • Эльбрус
  • Озеро Гижгит
  • Поляна Азау
  • Поляна Нарзанов или Ущелье Адыр-Су
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что бывает зимой и летом одним цветом — знает каждый карапуз и только те, кто видел седоглавый Эльбрус, скажут, что это не только елка.
Карачаевцы и Балкарцы живущие на склонах Эльбруса называют его МингиТау — вечная гора. Грузины зовут его Ялбузи — ледяная грива.
Эльбрус может Вас сломать, принять, сделать сильнее, полностью изменить вашу жизнь, забрать ее, подарить друзей или забрать их, важно одно — вы обязаны его увидеть!

Организационные моменты:

  • посетим озеро Гижгит (Былымское).
  • подъем на канатной дороге на г. Эльбрус 11.00- 15ч.
  • 15.30 поляна нарзанов - попить,набрать настоящего природного нарзана.
  • 16ч. выезд обратно в города КМВ.
  • можно подняться на Эльбрус до станции Гарабаши (3750 мнум) и оттуда до 4400м на ратраках или снегоходах (необходима подходящая обувь и одежда).

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида-водителя
Что не входит
  • Питание — 500-700 средний чек
  • Канатная дорога — 1600 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности
Завершение: Кисловодск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Экипировку и состояние здоровья необходимо обсудить с гидом перед экскурсией.
  • Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды, мы не несем ответственность если погодные условия будут плохие, но постараемся сделать поездку максимально комфортной
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 262 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
245
4
13
3
4
2
1
О
30 мар 2023
Экскурсией остались довольны. Всё прошло просто отлично) спасибо большое гиду Александру за отлично проведённое время!
Ю
30 мар 2023
М
26 мар 2023
Отличная экскурсия! Были 15.03.23. Очень повезло с гидом! Андрей рассказывал много интересного, подсказал что посмотреть, где покушать и научил дышать нарзаном) Шикарные виды гор наверху, просто глаз не оторвать, море фотографий и впечатлений. Крайне рекомендую!
И
24 мар 2023
Огромное спасибо! Это была лучшая экскурсия из всех, которые удалось посетить во время отпуска!
8
24 мар 2023
Виталий - отличный гид, видно историческое образование, рассказывает всю дорогу легко, интересно и непринужденно. Есть с чем сравнить, многие гиды просто крутят баранку и молчати не понятно экскурсия это или просто такси. Рекомендуем!
В
17 мар 2023
А
16 мар 2023
Прекрасный гид Александр. Хорошо чувствующий настроение группы. Узнали много интересного. Спасибо огромное. Все понравилось.
Т
12 мар 2023
Е
12 мар 2023
Нам очень не повезло с погодой, поэтому мы почти ничего не увидели. Зато нам очень повезло с гидом Александром. Очень внимательный, заботливый и неравнодушный гид. Так много нам всего рассказал, что, хоть и не увидели, зато представили. Большое спасибо, Александр. С вами было интересно и комфортно.
С
9 мар 2023
Великий Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе мне в общем понравилась. Нашим водителем и экскурсоводом был Марат. Он много знает из истории края и всю дорогу нам рассказывал интересные факты. Мы были на всех запланированных локациях. Обидно только, что на Эльбрусе была метель и работала только одна канатка. Ну и соответственно Эльбруса мы не увидели. В хорошую погоду конечно там красота! Придется приехать ещё раз!!!
Н
9 мар 2023
Понравился гид Виталий, рассказывал интересно и много. На Эдьбрусе шёл снег, поэтому с горы ничего не увидели
А
8 мар 2023
С
8 мар 2023
Впечачлений от поездки на Эльбрус с гидом Виталием много, и все они супер мега положительные! По пятибалльной системе ставим сто баллов! Эрудированный, выдержанный, четко знающий маршрут и историю своего края! Смело советуем данную экскурсию всем, обязательно вернёмся и посетим Домбай в исполнении ВИТАЛИЯ!
И
3 мар 2023
Отличная экскурсия! Гид Расул выше всех похвал. Увидели, услышали и прочувствовали по максимуму, несмотря на непогоду.
Но солнце всё же нас порадовало напоследок 👍
А
2 мар 2023
Прекрасно провели время, посмотрели все,что планировали. Погода нас баловала и Эльбрус был гостеприимен.
Замерзшее озеро точно не хуже озера летнего!
Советую!
Спасибо организаторам!
Был один минус: неправильно сориентировали по времени (либо менеджер сказал неверно, либо водитель приехал раньше), оказалось, что водитель на точку сбора приедет раньше, о чем мы узнали за 5 минут до его прибытия туда, нам пришлось ускорять сборы утром.
Ещё 247 отзывов

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