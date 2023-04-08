Экскурсия по северному Кавказу на комфортабельном внедорожнике премиум класса марки LEXUS это то что нужно попробовать хоть раз в жизни,лучшие локации которые только возможно посетить на внедорожнике Мы обязательно посетим,максимальное количество удивительных мест от *точки А до точки Б* обязательное посещения.

Вкуснейший кофе из турки,и множество всяческих вкусностей сделает Нашу поездку куда веселее и приятнее.

Так же трансфер с любой точки КМВ!!!