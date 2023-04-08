Индивидуальная экскурсия по северному Кавказу на LEXUS в Кисловодске
Ближайшие даты:
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
13
апр
апр
14
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Выезд в 7:00 по МСК
- Тызыльское ущелье
- Озеро Гижгид
- Поляна Азау
- Перевал Актопрак
- Чегемское ущелье
- Гора Тихтенген
- Чегемские водопады. Прибытие 21:00
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия по северному Кавказу на комфортабельном внедорожнике премиум класса марки LEXUS это то что нужно попробовать хоть раз в жизни,лучшие локации которые только возможно посетить на внедорожнике Мы обязательно посетим,максимальное количество удивительных мест от *точки А до точки Б* обязательное посещения.
Вкуснейший кофе из турки,и множество всяческих вкусностей сделает Нашу поездку куда веселее и приятнее.
Так же трансфер с любой точки КМВ!!!
Все дни
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Кофе-брейк остальное по договоренности
- Что не входит
- По договоренности
- Место начала и завершения?
- Международный аэропорт Минеральные Воды
- Когда и сколько длится?
- Когда: Все дниЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Так же трансфер с любой точки КМВ
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Кисловодска
Мини-группа
Алексей
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
зависит от города, в котором вы остановились
Завтра
9 апр
10 апр
11 апр
от 2 800₽ за человека
Мини-группа
Алексей
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Проехать по одной из красивейших дорог Северного Кавказа и полюбоваться горами и водопадами
от места вашего проживания в пределах города с дос...
18 апр
19 апр
20 апр
21 апр
2 250₽ за человека
Индивидуальная
Борис
Полёт на параплане среди вершин Кавказа
Прогуляться по Чегемскому ущелью и взлететь над горами с инструктором: из любого города КМВ
В районе колоннады
Завтра
9 апр
10 апр
11 апр
от 12 000₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии