Экскурсия с местным гидом на Плато Бермамыт и окрестности. Все включено

Экскурсия с местным гидом на Плато Бермамыт и окрестности

Экскурсия с местным гидом на Плато Бермамыт и окрестности. Все включено
Экскурсия с местным гидом на Плато Бермамыт и окрестности. Все включено
Экскурсия с местным гидом на Плато Бермамыт и окрестности. Все включено
Экскурсия с местным гидом на Плато Бермамыт и окрестности. Все включено
Экскурсия с местным гидом на Плато Бермамыт и окрестности. Все включено
Экскурсия с местным гидом на Плато Бермамыт и окрестности. Все включено
Экскурсия с местным гидом на Плато Бермамыт и окрестности. Все включено
Экскурсия с местным гидом на Плато Бермамыт и окрестности. Все включено
Экскурсия с местным гидом на Плато Бермамыт и окрестности. Все включено
Экскурсия с местным гидом на Плато Бермамыт и окрестности. Все включено

Что вас ожидает 🤩

  • Кавказский Гранд-Каньон
  • Смотровая площадка на Эльбрус и большой Кавказки хребет
  • Колизей
  • Скалы два монаха
1. Вы откроете для себя уникальные виды Горного массива, который является частью Скалистого хребта и состоит из двух уступов - Большого и Малого Бермамыта которые разделяет глубокая узкая седловина.
2. В ближайших окрестностях вы увидите две горные реки - Малка и Кума. А в 30 километрах высится Эльбрус и в ясную погоду он кажется совсем близко, но впечатление обманчиво.
3. Мы поднимемся на высоту 2592м и увидим как над скалами изрядно поработали вода и ветер, причудливые, кучерявые формы не оставят никого равнодушным.
4. Мы пробудем на плато до тех пор, пока красота и величие этих мест не поразит каждого экскурсанта и пока каждый, не сделает достаточно фотографий и селфи.
5. Экскурсию проводит гид который родился и вырос в этих местах, для которого работа экскурсоводом не просто способ существования, а часть его жизни. "Я родился и вырос в этих местах, я люблю свою родину и хочу показать её красоту всему миру, я хочу что бы люди со всего мира почувствовали энергию и величие этих мест и увезли с собой не только фотографии, но и эмоции." (с) - говорит наш экскурсовод - Алик.
6. Как это все происходит? Все просто!
  • Бронируете экскурсию;
  • С вами свяжется наш экскурсовод;
  • Вы договариваетесь о месте и времени встречи;
  • Отправляетесь на машине с экскурсоводом прямо на Плато Бермамыт, по дороге возможны остановки в кафе или магазин, по вашему желанию.
  • На Плато у вас есть достаточно времени, что бы выпить горного чаю, съесть хычин приготовленный горянкой и сделать +100500 фото и видео заметок, устроить танцы, послушать музыку или просто отдохнуть на скалах, вдали от группы.
  • На обратном пути вы так же можете совершить остановку по желанию.
  • Вы можете выйти по пути, не доезжая до точки отправления или попросить водителя отвезти вас прямо домой, это абсолютно бесплатно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость экскурсии входит:
  • Одно посадочное место
  • Местный водитель-экскурсовод
  • Эмоции и впечатления на весь год!
Что не входит
  • Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии
  • Возьмите с собой 2 перекуса + водичку
Место начала и завершения?
Красноармейская ул. , 2, Кисловодск, Россия
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 06:00-07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Важная информация! Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с ней.
  • Вам понадобится удобная обувь, спортивная одежда и головные уборы по погоде. Обязательно иметь при себе удостоверение личности. Рекомендуем Вам взять энергетические батончики и запасы воды по 0,5л., так же влажные салфетки и бактерицидные лейкопластыри придадут вам уверенности в поездке высоко в горы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

👥Групповые🏡Выездные☀️На весь деньПлато Бермамыт🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Кисловодске

Экскурсия на плато Бермамыт в мини-группе
6 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Александр
4.7
3 отзыва
Экскурсия на плато Бермамыт в мини-группе
Почему все так хотят попасть на плато Бермамыт, спросите вы меня
Завтра
21 мая
22 мая
2 400 за 1 человека
Экскурсия из Кисловодска на плато Бермамыт
8 часов
Мини-группа
Эдельвейс
5
5 отзывов
Экскурсия из Кисловодска на плато Бермамыт
Плато Бермамыт - одно из самых впечатляющих мест на Северном Кавказе
Сегодня
Завтра
21 мая
2 300 за 1 человека
Джип-тур на плато Бермамыт
7 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Марат
Нет отзывов
Джип-тур на плато Бермамыт
Плато Бермамыт - местный Гранд-Каньон, где высота обрывов достигает до 170 метров высотой
21 мая
22 мая
23 мая
9 000 за 1-4 чел.
Необыкновенное плато Бермамыт
6 часов
Индивидуальная
Azimut
5
1 отзыв
Необыкновенное плато Бермамыт
«Там, где парит душа» - это один из переводов плато Бермамыт
26 мая
10 000 за 1-7 чел.
Незабываемый закат - джип-тур на плато Бермамыт
7 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Артем
4.8
13 отзывов
Незабываемый закат - джип-тур на плато Бермамыт
С плато Бермамыт (высота 2600 м) открывается лучший вид на Эльбрус
Сегодня
Завтра
21 мая
2 700 за 1 человека
Джип-тур на плато Бермамыт из Кисловодска
7 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Артем
5
3 отзыва
Джип-тур на плато Бермамыт из Кисловодска
С плато Бермамыт (высота 2600 м) открывается лучший вид на Эльбрус
Завтра
21 мая
22 мая
2 500 за 1 человека
Индивидуальный джип-тур на плато Бермамыт
7 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Артем
Нет отзывов
Индивидуальный джип-тур на плато Бермамыт
С плато Бермамыт (высота 2600 м) открывается лучший вид на Эльбрус
Завтра
21 мая
22 мая
12 000 за 1-4 чел.
Поездка на плато Бермамыт
8 часов
Мини-группа
Мурат
Нет отзывов
Поездка на плато Бермамыт
Приглашаем Вас посетить вместе с нами самую популярную смотровую площадку на Эльбрус - плато Бермамыт (Бурмабут)
23 мая
24 мая
25 мая
2 500 за 1 человека
Плато Бермамыт - лучший вид на Эльбрус
7 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Дмитрий
5
6 отзывов
Плато Бермамыт - лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт славится как одна из лучших точек с видом на Эльбрус, но даже без этого места здесь невероятно живописны
от 9 000 за 1-4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение
10 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Валентин
4.9
32 отзыва
Очень популярно сейчас
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
24 мая
26 мая
27 мая
от 10 400 за 1-2 чел.
Плато Бермамыт - сокровище Карачаево-Черкесии
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Вячеслав
4.4
5 отзывов
Плато Бермамыт - сокровище Карачаево-Черкесии
Причудливые скалы, лучшие виды на Эльбрус и местные легенды на автомобильной экскурсии
22 мая
23 мая
29 мая
8 000 за 1-6 чел.
На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
6 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Марат
4.9
31 отзыв
На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
Оценить лучший вид на Эльбрус, полюбоваться величественными скалами и узнать о местных традициях
Сегодня
Завтра
21 мая
9 000 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
ХОРОШО
🧭
ТАМ