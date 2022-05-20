1. Вы откроете для себя уникальные виды Горного массива, который является частью Скалистого хребта и состоит из двух уступов - Большого и Малого Бермамыта которые разделяет глубокая узкая седловина.

2. В ближайших окрестностях вы увидите две горные реки - Малка и Кума. А в 30 километрах высится Эльбрус и в ясную погоду он кажется совсем близко, но впечатление обманчиво.

3. Мы поднимемся на высоту 2592м и увидим как над скалами изрядно поработали вода и ветер, причудливые, кучерявые формы не оставят никого равнодушным.

4. Мы пробудем на плато до тех пор, пока красота и величие этих мест не поразит каждого экскурсанта и пока каждый, не сделает достаточно фотографий и селфи.

5. Экскурсию проводит гид который родился и вырос в этих местах, для которого работа экскурсоводом не просто способ существования, а часть его жизни. "Я родился и вырос в этих местах, я люблю свою родину и хочу показать её красоту всему миру, я хочу что бы люди со всего мира почувствовали энергию и величие этих мест и увезли с собой не только фотографии, но и эмоции." (с) - говорит наш экскурсовод - Алик.

6. Как это все происходит? Все просто!