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Экскурсия в Осетию из Кисловодска

Юрий А.
Юрий А. – Гид из Кисловодска
Экскурсия ⛳ в Осетию — индивидуальный джип-тур, поэтому мы не спешим за расписанием, как в групповых турах, а по максимуму наслаждаемся видами и чистейшим воздухом Дигории, увидим Цейское ущелье, Мидаграбинские водопады и «Город мертвых» в Даргавсе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 13 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Осетию из Кисловодска
Экскурсия в Осетию из Кисловодска

Что вы увидите

  • Поселок Гизель
  • «Город мёртвых» в Даргавсе
  • Мидаграбинские водопады
  • Вид на аул Чми и башню
  • Виды Цейского ущелья и Дигории
  • Фиагдон
Даргавс — Город 🏙️ мёртвыхНаше путешествие по Осетии начнётся с поселка Гизель. Откуда мы отправимся в Город мёртвых, Даргавс. Грунтовка круто 😎 уходит в горы ⛰️. Поднявшись почти на самый верх перевала мы остановимся на фотосессию 📷. Октябрь в Осетии, это практически лето. Только желтые деревья 🌳 напоминают нам о том, что сейчас осень. Около часа дороги и мы в Городе мёртвых. Внутри склепов кости и черепа давно умерших людей. Непривычно видеть это. Мидаграбинские водопадыДалее сев в машину, мы отправимся к Мидаграбинским водопадам. Проехав около десяти километров, оставим машину и пройдёмся пешком. Пятнадцать минут ходьбы и мы у водопада. В высоту он около 80 метров — мощь и красота. Дело к вечеру, и мы отправляемся в Фиагдон, где нам предстоит заночевать в уютном срубе. Солнце ☀️ плавно садится, освещая своими лучами исполинские горы. Напротив нас величавый Джимарай-Хох 4780 м. тоже готовится ко сну. Средневековая башня и археологические памятникиНа следующий день мы отправляемся в путь. Первое, что мы увидим —башню средних веков (ганах), вероятно недавно восстановленную. В Осетии более 300 башен. Они имели оборонительное предназначение. На первом этаже располагался скот. На втором находились домочадцы. Третий служил для обороны. Осетины, в большинстве своем, христиане. Кресты здесь можно встретить почти везде. Даже на башнях.
Вплотную к Фиагдону прилегает некогда богатый, а ныне заброшенный, аул Чми, который входил в состав осетинского Тагаурского общества, где всё население относилось к фамилии Дударовых. Селение Чми занимавшее очень выгодное стратегическое положение у входа в Дарьяльское ущелье, упоминается ещё в источниках XVI—XVII вв. Недалеко от селения находится комплекс археологических памятников (погребения в катакомбах с оружием) от эпохи бронзы вплоть до позднего средневековья. Там же располагается крупный аланский могильник VI—IX вв., где было найдено большое количество оружия, инвентаря, предметов быта алан.
В сторону Цейского ущелья и ДигорииПейзажи могут погрузить вас в эйфорию. То и дело мы будем останавливать Патриот, чтобы запечатлеть эту редкую красоту. Местами можно увидеть посёлки, высота которых превышает 2. 500 м! Остаётся удивляться, как только люди умудряются жить в столь суровых условиях высокогорья? На спуске мы увидим нашу предстоящую дорогу. В Осетии обычное дело спустится с 3 км перевала вниз и вновь уйти на высоту. Немного не доходя до Цейского ущелья, мы повернём сторону Дигории.
Дигория славится не только своей живописнейшей природой, но и уникальной самобытной культурой. О драматичной и бурной истории 📖 региона свидетельствую развалины старинных горных аулов, легендарные сторожевые башни, семейные склепы, древние святилища.
Всё это нам ещё предстоит с вами увидеть, в наших будущих путешествиях по Осетии!
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • питание
  • личные расходы
Экскурсия в Осетию из Кисловодска
Экскурсия в Осетию из Кисловодска
Экскурсия в Осетию из Кисловодска
Экскурсия в Осетию из Кисловодска
Экскурсия в Осетию из Кисловодска

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юрий А.
Юрий А.
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Юрий А. проводит ещё 2 экскурсии

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