Минеральные Воды - Пятигорск

Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу

В одном туре вы посетите города Пятигорск и Кисловодск

5
3 отзыва
В одном туре вы посетите города Пятигорск и Кисловодск, регионы Эльбруса, Приэльбрусья, Кубани и территории курортов Теберды и Домбая.

Объекты: горы, озера, водопады, плато, ущелья, урочища, перевалы, древние аулы, каньоны, лабиринты, минеральные источники, культурно-исторические и природные памятники.
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • нам не надо будет ходить пешком с рюкзаком;
  • увидим всё самое сокровенное в короткие сроки;
  • в одном приключении совместим комфорт гостиниц с ночевками в палатках, автопробеги с треккингом, парапланы с рыбалкой;
  • поднимемся на склоны Эльбруса, осмотрим мир ледово-снежных панорам Кавказского хребта, побываем в городе мертвых, мистическом урочище с минеральными источниками и загадочном скальном лабиринте;
  • помедитируем на берегах реликтовых озер, искупаемся в их живительной воде, примем горный душ под водопадами и встретм рассвет и закат вместе с Великим Эльбрусом на фантастическом плато.

Для группы от 6 человек возможен заезд в любой день недели.

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды - Пятигорск

Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды — любой рейс с 9:00 до 19:00.

Вы знаете, что такое 3-К?

Это «обрусевшая немка», знаменитая зенитная пушка, а ваш экстремальный джип тур на Кавказе – настоящие выстрелы зенитки!

3-К — это Кабардино-Балкария / КБР, Кавказские Минеральные Воды / КМВ и Карачаево-Черкесия / КЧР.

Три супер-тура в одном – отличный выбор для путешествия на Северном Кавказе!

Из Минеральных Вод вы отправитесь в главный город Кавказских Минеральных Вод — Пятигорск.

Вечером по желанию Вы можете пройтись по известнейшему всероссийскому курорту — парк Цветник, грот Дианы, гора и скульптура Орел, Эолова Арфа и прочие чудеса.

Можно даже подняться на гору Машук и насладиться видом всех вершин пятигорья и сияющих городских огней!

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: ужин в гостинице.

Перепад высот: 440 м. Пешая часть маршрута: 6 км. Автомобильная часть маршрута: 27 км.

2 день

Чегемские водопады. Парадром. Эль-Тюбю. Перевал Актопрак. Баксанское ущелье. Поляна Азау

Кабардино-Балкария, как Скатерть-Самобранка, мечет на стол все самое-самое!

Огромное Чегемское ущелье, роскошные водопады, полеты на парапланах с площадки Чегемского парадрома, — восторгам нет предела!

Но активный джип тур на Кавказе не стоит ни секунды, — и вы мчитесь в старинное балкарское селение Эль-Тюбю с городом мертвых, горной «греческой» лестницей, сторожевой башней XVII в.

Природные панорамы здесь такие, что вашу «башню» снесет в один миг!

В Баксанское ущелье вы проникаете через перевал Актопрак с его невообразимой скально-пещерной архитектурой.

В конце дня путешествия на Кавказе – Эльбрус, Поляна Азау.

Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

3 день

Эльбрус. Станция «Мир». Былымские озера. Озёра Шадхурей. Плато Бермамыт

Магнетизм Эльбруса, величайшей вершины, непреодолим!

Сопротивление бесполезно!

Поднимайтесь по канатке на станцию «Мир», с головокружительной высоты любуйтесь двумя головами вулкана, «марсианскими» пейзажами горных хребтов, снегов, ледников, водопадов!

Сердце уже выпрыгивает из груди?

И опять экстремальный джиппинг не тормозит!

Ослепительные изумрудные Былымские рукотворные озера, действительно царственный водопад Царская корона.

Помните затерянный мир «Земли Санникова»?

Именно здесь, на великолепных карстовых озерах Шадхурей в Зольском районе Кабардино-Балкарии, снимались сцены фильма, здесь на обрывистых берегах колдовали шаманы.

Изумрудные глаза озер, – кажется, романтичнее и придумать нельзя – фантастика каменных завихрений плато Бермамыт!

Очарование заката, костер и ужин, легенды и предания, — желать большего невозможно!

Проживание: палатка/гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, походное питание/ завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

i>Перепад высот: 2500 м. Пешая часть маршрута:1-3км. Автомобильная часть маршрута: 235 км.

4 день

КВМ. Бермамыт. Нарзаны. Водопад Султан. Кисловодск

Фантасмагория – вот что такое рассветы на Бермамыте!

Пробуждающийся Эльбрус в пене розовых облаков приветствует вас!

Путешествие на Кавказе продолжается джиппингом в мистическое урочище Джилы-Суу с нарзанными источниками и ваннами.

Искупавшись в них, вы подзарядитесь как батарейки и аккумуляторы!

И это очень кстати, – вам предстоит горный треккинг к скальному водопаду Султан.

Вечером вас ждет жемчужина Кавказских Минеральных Вод — курорт Кисловодск.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак походный, обед на маршруте, ужин в гостинице/ завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 1800 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 202 км.

5 день

Худесский лабиринт

Сегодня попробуйте разгадать тайны Худесского лабиринта в Карачаево-Черкесии.

Огромные каменные грибы, коридоры, проходы, — без нити Ариадны можно заблудиться!

А в темных каменных лабиринтах неопытный турист может и заплутать.

Путешественники уверяют, что своим загадочным и немного мистическим видом Худесский лабиринт чем-то напоминает британский Стоунхендж.

Лабиринт представляет собой цепочку изрезанных трещинами скал.

Некоторые из них достигают до 6 метров в высоту.

Прогуливаться можно как внизу, по тоннелям лабиринта, так и сверху, не забывая перепрыгивать через препятствия.

После всех приключений возвращаемся в гостиницу.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 2000 м. Пешая часть маршрута: 1км. Автомобильная часть маршрута: 274 км.

6 день

Хурла-Кель. Шоанинский храм. Домбай

Сегодня вы будете приворожены рассветом на Хурла-Кель.

Но не бойтесь этой магии – она светлая, как купол неба, будто опрокинувшийся в зеркальную гладь!

Вы успеете искупаться и даже покататься на лодке по тихой покойной воде.

Маршрут джип тура по Карачаево-Черкесии ведет в Сердце гор – курорт Домбай, а по пути – к древнему византийскому аланскому храму Георгия Победоносца на горе Шоана.

Вы убедитесь, что Северный Кавказ – это тысячи невообразимых мест и бесконечность возможностей для активного отдыха.

Но впереди – финальные приключения!

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 500 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 300 км.

7 день

Домбай. Мухинские озера

Из Домбая «пушечный» джиппинг несет вас, как на крыльях, к Мухинским озерам на высотах около 3000 м над уровнем моря.

Каждое озеро уникально и по-особенному привлекательно, и вы забудете о времени, — ведь фотосессии закончить попросту невозможно!

Описывать красоты озер, их скальное ожерелье, переменчивость красок вод от ясной синевы при солнце до полной черноты при облачной погоде – дело неблагодарное.

Вы своими глазами должны увидеть великолепие Кавказа, погрузившись в мир края озер.

Вдобавок — Кавказская кухня на природе!

Праздник живота!

Активный экстремальный джип тур на Северном Кавказе заканчивается в Домбае, и утром вы успеете отдать должное местным рынкам.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 1400м. Пешая часть маршрута: 1-2км. Автомобильная часть маршрута: 70км.

8 день

Отъезд домой, местный рынок

Изделия из шерсти карачаевских овец, национальные прикольные вещички, целебные сборы, — воистину, «полна коробушка» национального карачаевского рынка!

Ваш джип тур и приключения на Северном Кавказе исчерпали лимит времени, но это не значит, что мы прощаемся навсегда!

Питание: завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды в 11:00, ориентировочное время прибытия 15:00.

Перепад высот: 1300м. Автомобильная часть маршрута: 202км.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах в 2-3-х местных номерах со всеми удобствами и в палатках (1 ночь). Подробности узнавайте при бронировании тура.

Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб. за весь период тура.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды — Пятигорск, Домбай — Минеральные Воды
  • Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами и 1/2 ночи в 2-х местных палатках
  • Питание — завтраки + ужины в гостиницах + питание на маршрутах (сухой паек)
  • На выездах с ночевками в палатках – 3-х разовое питание (консервы, овощи, сухофрукты, фрукты, жареное мясо, местные натуральные продукты)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте: внедорожники
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Экологические сборы заповедников и заказников и входные билеты
  • Палаточный инвентарь — палатка, спальник, каремат
  • Костровое имущество — горелка, газ, котел, чайник
  • Медицинская аптечка
Что не входит
  • Аваи- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды
  • Индивидуальный трансфер
  • Полеты на парапланах
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В путешествие по Северному Кавказу необходимо взять с собой:

  • непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки;
  • спортивный костюм;
  • треккинговые ботинки;
  • треккинговый рюкзак, «сидушку»;
  • плащ-дождевик;
  • теплую куртку;
  • термобелье (или аналогичное);
  • перчатки, шапку, кепку/панаму;
  • кружку, ложку, миску, нож;
  • емкость для воды;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости).
Возможны ли другие даты тура?

Для группы от 6 человек – заезд в любой день недели.

Как организовано питание на маршруте?

В туре предусмотрены:

  • завтраки и ужины в гостиницах;
  • сухой паек на маршрутах;
  • на выездах с ночевками в палатках – терхразовое питание (консервы, овощи, сухофрукты, фрукты, жареное мясо, местные натуральные продукты).
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

Тур подходит для туристов среднего уровня физической подготовки.

Для участия в туре допускаются дети с 12 лет, но только в сопровождении родителей, которые несут за них полную ответственность.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Встреча с 9:00 до 19:00, трансфер в г. Пятигорск.

Место и время завершения тура: пос. Домбай, суббота, трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
16 авг 2021
Очень понравилось! Огромнейшее спасибо нашему гиду - Абдурахману! Настоящий профессионал, альпинист, горный инструктор, спасатель, водитель, приятный собеседник с энциклопедическими знаниями, влюблённый в свой край рассказчик! Абдурахман раскрыл перед нами Северный Кавказ, людей, живущих на этой земле их историю, культуру, легенды, красивейшие места, горы, долины, водопады, озёра. Имена и истории великих сынов Кавказа возникали перед нами один за другим яркими и объемными образами! Со всеми непредвиденными ситуациями, которые неизбежно случаются в пути, Абдурахман справлялся успешно, спокойно и легко, оберегая нас от лишних хлопот отвлекающих от приятного отдыха. Благодаря четкой организации нам даже удалось посмотреть Военно Сухумскую дорогу, озеро Туманлы-кёль, перевал Гум-Баши.
Спасибо тебе огромное, Абдурахман!
Ю
11 авг 2021
Наш экстремальный джип тур по Северному Кавказу с «Большой страной» проходил с 31.07 по 07.08.2021. Очень понравилось! Огромнейшее спасибо нашему гиду - Абдурахману! Настоящий профессионал, альпинист, горный инструктор, спасатель, водитель, приятный собеседник с энциклопедическими знаниями, влюблённый в свой край рассказчик! Абдурахман раскрыл перед нами Северный Кавказ, людей, живущих на этой земле их историю, культуру, легенды, красивейшие места, горы, долины, водопады, озёра. Имена и истории великих сынов Кавказа возникали перед нами один за другим яркими и объемными образами! Со всеми непредвиденными ситуациями, которые неизбежно случаются в пути, Абдурахман справлялся успешно, спокойно и легко, оберегая нас от лишних хлопот отвлекающих от приятного отдыха. Благодаря четкой организации нам даже удалось посмотреть Военно Сухумскую дорогу, озеро Туманлы-кёль, перевал Гум-Баши.
Спасибо тебе огромное, Абдурахман!
Л
26 июня 2022
Огромная благодарность нашему гиду Абдуле, с ним было очень позитивно и легко общаться. Все было организовано на хорошем уровне, надежно и комфортно.
Отдельное спасибо нашей хозяйке Ирайганат, забота и внимание как дома. Спасибо ей за знакомство с национальной кухней (абрикосовую кашу забыть нельзя).
Планируем вернуться в Дагестан еще

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