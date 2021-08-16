Минеральные Воды - Пятигорск

Преимущества этого путешествия:
Для группы от 6 человек возможен заезд в любой день недели.
Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды — любой рейс с 9:00 до 19:00.
Вы знаете, что такое 3-К?
Это «обрусевшая немка», знаменитая зенитная пушка, а ваш экстремальный джип тур на Кавказе – настоящие выстрелы зенитки!
3-К — это Кабардино-Балкария / КБР, Кавказские Минеральные Воды / КМВ и Карачаево-Черкесия / КЧР.
Три супер-тура в одном – отличный выбор для путешествия на Северном Кавказе!
Из Минеральных Вод вы отправитесь в главный город Кавказских Минеральных Вод — Пятигорск.
Вечером по желанию Вы можете пройтись по известнейшему всероссийскому курорту — парк Цветник, грот Дианы, гора и скульптура Орел, Эолова Арфа и прочие чудеса.
Можно даже подняться на гору Машук и насладиться видом всех вершин пятигорья и сияющих городских огней!
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: ужин в гостинице.
Перепад высот: 440 м. Пешая часть маршрута: 6 км. Автомобильная часть маршрута: 27 км.
Кабардино-Балкария, как Скатерть-Самобранка, мечет на стол все самое-самое!
Огромное Чегемское ущелье, роскошные водопады, полеты на парапланах с площадки Чегемского парадрома, — восторгам нет предела!
Но активный джип тур на Кавказе не стоит ни секунды, — и вы мчитесь в старинное балкарское селение Эль-Тюбю с городом мертвых, горной «греческой» лестницей, сторожевой башней XVII в.
Природные панорамы здесь такие, что вашу «башню» снесет в один миг!
В Баксанское ущелье вы проникаете через перевал Актопрак с его невообразимой скально-пещерной архитектурой.
В конце дня путешествия на Кавказе – Эльбрус, Поляна Азау.
Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Магнетизм Эльбруса, величайшей вершины, непреодолим!
Сопротивление бесполезно!
Поднимайтесь по канатке на станцию «Мир», с головокружительной высоты любуйтесь двумя головами вулкана, «марсианскими» пейзажами горных хребтов, снегов, ледников, водопадов!
Сердце уже выпрыгивает из груди?
И опять экстремальный джиппинг не тормозит!
Ослепительные изумрудные Былымские рукотворные озера, действительно царственный водопад Царская корона.
Помните затерянный мир «Земли Санникова»?
Именно здесь, на великолепных карстовых озерах Шадхурей в Зольском районе Кабардино-Балкарии, снимались сцены фильма, здесь на обрывистых берегах колдовали шаманы.
Изумрудные глаза озер, – кажется, романтичнее и придумать нельзя – фантастика каменных завихрений плато Бермамыт!
Очарование заката, костер и ужин, легенды и предания, — желать большего невозможно!
Проживание: палатка/гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, походное питание/ завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
i>Перепад высот: 2500 м. Пешая часть маршрута:1-3км. Автомобильная часть маршрута: 235 км.
Фантасмагория – вот что такое рассветы на Бермамыте!
Пробуждающийся Эльбрус в пене розовых облаков приветствует вас!
Путешествие на Кавказе продолжается джиппингом в мистическое урочище Джилы-Суу с нарзанными источниками и ваннами.
Искупавшись в них, вы подзарядитесь как батарейки и аккумуляторы!
И это очень кстати, – вам предстоит горный треккинг к скальному водопаду Султан.
Вечером вас ждет жемчужина Кавказских Минеральных Вод — курорт Кисловодск.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак походный, обед на маршруте, ужин в гостинице/ завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Перепад высот: 1800 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 202 км.
Сегодня попробуйте разгадать тайны Худесского лабиринта в Карачаево-Черкесии.
Огромные каменные грибы, коридоры, проходы, — без нити Ариадны можно заблудиться!
А в темных каменных лабиринтах неопытный турист может и заплутать.
Путешественники уверяют, что своим загадочным и немного мистическим видом Худесский лабиринт чем-то напоминает британский Стоунхендж.
Лабиринт представляет собой цепочку изрезанных трещинами скал.
Некоторые из них достигают до 6 метров в высоту.
Прогуливаться можно как внизу, по тоннелям лабиринта, так и сверху, не забывая перепрыгивать через препятствия.
После всех приключений возвращаемся в гостиницу.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Перепад высот: 2000 м. Пешая часть маршрута: 1км. Автомобильная часть маршрута: 274 км.
Сегодня вы будете приворожены рассветом на Хурла-Кель.
Но не бойтесь этой магии – она светлая, как купол неба, будто опрокинувшийся в зеркальную гладь!
Вы успеете искупаться и даже покататься на лодке по тихой покойной воде.
Маршрут джип тура по Карачаево-Черкесии ведет в Сердце гор – курорт Домбай, а по пути – к древнему византийскому аланскому храму Георгия Победоносца на горе Шоана.
Вы убедитесь, что Северный Кавказ – это тысячи невообразимых мест и бесконечность возможностей для активного отдыха.
Но впереди – финальные приключения!
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Перепад высот: 500 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 300 км.
Из Домбая «пушечный» джиппинг несет вас, как на крыльях, к Мухинским озерам на высотах около 3000 м над уровнем моря.
Каждое озеро уникально и по-особенному привлекательно, и вы забудете о времени, — ведь фотосессии закончить попросту невозможно!
Описывать красоты озер, их скальное ожерелье, переменчивость красок вод от ясной синевы при солнце до полной черноты при облачной погоде – дело неблагодарное.
Вы своими глазами должны увидеть великолепие Кавказа, погрузившись в мир края озер.
Вдобавок — Кавказская кухня на природе!
Праздник живота!
Активный экстремальный джип тур на Северном Кавказе заканчивается в Домбае, и утром вы успеете отдать должное местным рынкам.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Перепад высот: 1400м. Пешая часть маршрута: 1-2км. Автомобильная часть маршрута: 70км.
Изделия из шерсти карачаевских овец, национальные прикольные вещички, целебные сборы, — воистину, «полна коробушка» национального карачаевского рынка!
Ваш джип тур и приключения на Северном Кавказе исчерпали лимит времени, но это не значит, что мы прощаемся навсегда!
Питание: завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды в 11:00, ориентировочное время прибытия 15:00.
Перепад высот: 1300м. Автомобильная часть маршрута: 202км.
Тур предусматривает размещение в гостиницах в 2-3-х местных номерах со всеми удобствами и в палатках (1 ночь). Подробности узнавайте при бронировании тура.
Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб. за весь период тура.
В путешествие по Северному Кавказу необходимо взять с собой:
Для группы от 6 человек – заезд в любой день недели.
В туре предусмотрены:
Тур подходит для туристов среднего уровня физической подготовки.
Для участия в туре допускаются дети с 12 лет, но только в сопровождении родителей, которые несут за них полную ответственность.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Встреча с 9:00 до 19:00, трансфер в г. Пятигорск.
Место и время завершения тура: пос. Домбай, суббота, трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.