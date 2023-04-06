Сделаете великолепные снимки Кавказских гор и испытаете невероятно сильные эмоции, оказавшись у величественного Эльбруса.
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Что вас ожидает:
- Чертов мост
- Водопад Тызыл
- Озеро Гижгит
- Эльбрус
- Главный Кавказский хребет
- Поляна Нарзанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Эльбрус — высочайшая вершина в Европе.
- Гора с самым запоминающимся на планете «двуглавым» профилем, Мекка альпинистов и один из самых значительных горнолыжных курортов. Это вечные снега и более 100 кв. км ледников, уходящих на десятки метров в глубину, туда, где в средоточии горы когда-то бурлила и вырывалась на поверхность лава. Эльбрус — неприступный и скрытный, как магнитом притягивающий облака и тысячи туристов каждый день, желающих побывать здесь.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Травяной чай и домашнее вино
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Курортный бульвар, д. 2, Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00Экскурсия длится около 14 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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