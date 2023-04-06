Эльбрус - «гора счастья»

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Сделаете великолепные снимки Кавказских гор и испытаете невероятно сильные эмоции, оказавшись у величественного Эльбруса.
Эльбрус - «гора счастья»
Эльбрус - «гора счастья»
Эльбрус - «гора счастья»
Эльбрус - «гора счастья»
Эльбрус - «гора счастья»
Эльбрус - «гора счастья»
Эльбрус - «гора счастья»
Эльбрус - «гора счастья»
Эльбрус - «гора счастья»
Эльбрус - «гора счастья»
Эльбрус - «гора счастья»
Ближайшие даты:
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Чертов мост
  • Водопад Тызыл
  • Озеро Гижгит
  • Эльбрус
  • Главный Кавказский хребет
  • Поляна Нарзанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Эльбрус — высочайшая вершина в Европе.
  • Гора с самым запоминающимся на планете «двуглавым» профилем, Мекка альпинистов и один из самых значительных горнолыжных курортов. Это вечные снега и более 100 кв. км ледников, уходящих на десятки метров в глубину, туда, где в средоточии горы когда-то бурлила и вырывалась на поверхность лава. Эльбрус — неприступный и скрытный, как магнитом притягивающий облака и тысячи туристов каждый день, желающих побывать здесь.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Травяной чай и домашнее вино
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Курортный бульвар, д. 2, Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Эльбрус
Популярные места

Похожие туры из Кисловодска

Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
12 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
Организатор экскурсии Матвей
Матвей
1 отзыв
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
у вашего места пребывания в Кисловодске
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
3 000 за человека
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
5 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5 отзывов
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Медовые водопады, гора Кольцо, плато Шаджатмаз, Долина Нарзанов и Эльбрус за 1 день
в любом удобном вам месте Кисловодска
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
100009 000 за всё до 4 чел.
Дорога в облака: автобусная поездка к Эльбрусу и Чегету
12 часов
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
Организатор экскурсии Галина
Галина
1 отзыв
Дорога в облака: автобусная поездка к Эльбрусу и Чегету
Подняться в горы к чарующим видам - экскурсия в группе до 20 или 50 человек
у места вашего проживания
Сегодня
7 апр
9 апр
12 апр
2 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ