Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Что вас ожидает

Поляна Нарзанов и уютный музей 🖼 Высоцкого

Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3850 метров и впечатлитесь видом на весь Кавказский хребет. Далее посетите поляну Нарзанов прямо у подножия могучего Эльбруса и отведаете бьющую из недр земли минеральную воду из пяти разных источников. А в альпинистско-охотничьем музее имени Высоцкого рассмотрите личные вещи барда и услышите интересные факты об основателе музея и первых покорителях Эльбруса.

Фантастический Гижгит

Окруженное зелеными холмами и каменистыми утесами, озеро Гижгит в поселке Былым — одно из самых красивых 🤩 мест не только в Кабардино-Балкарии, но и во всей стране. Мы заедем на две смотровые площадки, с которых вы насладитесь панорамным видом на озеро и горные перевалы Актопрак и Науджидза. Я расскажу, какие легенды связаны с этими местами, и помогу прочувствовать красоту и величие местных пейзажей.

Организационные детали

Дополнительные расходы: канатная дорога — 1600 рублей/взрослые, 800 рублей/дети 6—13 лет, музей Высоцкого — 100 рублей с человека.