Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

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Эльбрус и озеро Гижгит за один день!

Прокатиться по канатной дороге, полюбоваться горным озером и увидеть самую высокую точку Европы

Сергей
Сергей – Гид из Кисловодска
Приглашаю отправится в самобытную и невероятно живописную Кабардино-Балкарию.

Вы насладитесь шикарными панорамами Эльбруса, увидите волшебное озеро Гижгит и продегустируете несколько видов местного нарзана.

А еще посетите музей 🖼 Высоцкого и услышите о кавказских традициях, кухне 🥧 и менталитете.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 500 ₽ за экскурсию

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Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!

Что вас ожидает

Поляна Нарзанов и уютный музей 🖼 Высоцкого
Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3850 метров и впечатлитесь видом на весь Кавказский хребет. Далее посетите поляну Нарзанов прямо у подножия могучего Эльбруса и отведаете бьющую из недр земли минеральную воду из пяти разных источников. А в альпинистско-охотничьем музее имени Высоцкого рассмотрите личные вещи барда и услышите интересные факты об основателе музея и первых покорителях Эльбруса.

Фантастический Гижгит
Окруженное зелеными холмами и каменистыми утесами, озеро Гижгит в поселке Былым — одно из самых красивых 🤩 мест не только в Кабардино-Балкарии, но и во всей стране. Мы заедем на две смотровые площадки, с которых вы насладитесь панорамным видом на озеро и горные перевалы Актопрак и Науджидза. Я расскажу, какие легенды связаны с этими местами, и помогу прочувствовать красоту и величие местных пейзажей.

Организационные детали

Дополнительные расходы: канатная дорога — 1600 рублей/взрослые, 800 рублей/дети 6—13 лет, музей Высоцкого — 100 рублей с человека.

Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, и я всю жизнь прожил в прекрасном Кисловодске. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды и запечатлеете фантастические панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и готовы к приключениям — Северный Кавказ ждет вас!
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