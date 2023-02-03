Эльбрус. Индивидуальный тур в самое сердце Кавказа

Экскурсия на Джипе: увидеть белый снег и чистейший горный воздух Кисловодска

5
1 отзыв
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Эльбрус. Индивидуальный тур в самое сердце Кавказа
Эльбрус. Индивидуальный тур в самое сердце Кавказа
Эльбрус. Индивидуальный тур в самое сердце Кавказа
Эльбрус. Индивидуальный тур в самое сердце Кавказа
Эльбрус. Индивидуальный тур в самое сердце Кавказа
Эльбрус. Индивидуальный тур в самое сердце Кавказа
Эльбрус. Индивидуальный тур в самое сердце Кавказа
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Баксанское ущелье
  • Озеро «Гижгит»
  • Поляна «Азау»
  • Гора «Чегет»
  • Гора «Эльбрус»
  • Канатная дорога к Эльбрусу
  • Станция «Кругозор»
  • Станция «Мир»
  • Станция «Гара-баши»
  • Поляна нарзанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы готовы отправиться по одному из красивейших и самому высокогорному экскурсионному маршруту? А увидеть исполина Кавказа, полюбоваться невероятным горным озером Гижгит, зарядиться энергией гор и сделать тысячу головокружительных фотографий? Тогда едем в Приэльбрусье! Величественный седой Эльбрус, яркое солнце, лазурное небо, голубые озёра, белый снег и чистейший горный воздух не могут оставить равнодушным ни одного человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер на комфортном внедорожнике
  • Полное экскурсионное сопровождение
  • Чаепитие с красивым видом
Что не входит
  • Экологический сбор
  • Питание (кафе)
  • Проезд на канатной дороге
  • Входные билеты в музеи и на выставки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией!
  • В поездке с собой обязательно надо иметь:
  • Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
  • Наличные деньги
  • Удобную спортивную обувь и тёплую одежду
  • Крем от загара и солнцезащитные очки
  • Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
3 фев 2023
Безумно интересная экскурсия. Великолепный и душевный подход к проведению всей экскурсии. Приятным сюрпризом было чаепитие на берегу озера Гижгит, организованное Николаем. Впечатления полученные от подъёма в горы просто неописуемые и незабываемые.

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