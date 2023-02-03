Экскурсия на Джипе: увидеть белый снег и чистейший горный воздух Кисловодска
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Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Озеро «Гижгит»
- Поляна «Азау»
- Гора «Чегет»
- Гора «Эльбрус»
- Канатная дорога к Эльбрусу
- Станция «Кругозор»
- Станция «Мир»
- Станция «Гара-баши»
- Поляна нарзанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы готовы отправиться по одному из красивейших и самому высокогорному экскурсионному маршруту? А увидеть исполина Кавказа, полюбоваться невероятным горным озером Гижгит, зарядиться энергией гор и сделать тысячу головокружительных фотографий? Тогда едем в Приэльбрусье! Величественный седой Эльбрус, яркое солнце, лазурное небо, голубые озёра, белый снег и чистейший горный воздух не могут оставить равнодушным ни одного человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом
- Что не входит
- Экологический сбор
- Питание (кафе)
- Проезд на канатной дороге
- Входные билеты в музеи и на выставки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санаторияЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией!
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Удобную спортивную обувь и тёплую одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина Кузнецова
3 фев 2023
Безумно интересная экскурсия. Великолепный и душевный подход к проведению всей экскурсии. Приятным сюрпризом было чаепитие на берегу озера Гижгит, организованное Николаем. Впечатления полученные от подъёма в горы просто неописуемые и незабываемые.
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Индивидуальные
Джиппинг
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На весь день
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