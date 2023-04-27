Эльбрус - край заснеженных скал и горных цепей

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Эльбрус с потрясающими видами на заснеженные вершины и утопающие в зелени долины подарит незабываемые впечатления любому любителю активного отдыха.

Бонусом к поездке посещение озера Гижгит, которое приводит в восторг всех своим изумрудно-зеленым цветом.
Эльбрус - край заснеженных скал и горных цепей
Эльбрус - край заснеженных скал и горных цепей
Эльбрус - край заснеженных скал и горных цепей
Эльбрус - край заснеженных скал и горных цепей
Эльбрус - край заснеженных скал и горных цепей
Эльбрус - край заснеженных скал и горных цепей
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
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Что вас ожидает:

  • Эльбрус
  • Озеро Гижгит
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Эльбрус и его потрясающие виды.
  • Гора Эльбрус, находящаяся в Кавказских горах, является самой высокой горой в Европе и одной из семи вершин мира. Этот величественный потухший вулкан возвышается на высоту 5642 метра над уровнем моря и привлекает к себе внимание многих искателей приключений со всего мира. Альпинисты из разных стран считают Эльбрус одним из главных объектов для покорения и совершения сложных восхождений.
  • На Эльбрусе вы сможете насладиться потрясающими видами на окружающие заснеженные вершины и долины, утопающие в зелени. Великолепный горный пейзаж, смешанный с чистым горным воздухом, создает незабываемую атмосферу и оставляет незабываемые впечатления у всех любителей активного отдыха.
Кроме того, посещение озера Гижгит станет прекрасным бонусом к поездке на Эльбрус. Это озеро поражает своим изумрудно-зеленым цветом и приводит в восторг всех своих посетителей. Насладитесь неповторимой природой Кавказа и прекрасными ландшафтами во время поездки на Эльбрус и посещения озера Гижгит!

Важная информация:

С собой взять теплую одежду, дождевик, солнцезащитный крем. Пожалуйста, надевайте удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид
Что не входит
  • Питание
  • Напитки
  • Канатная дорога
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: город Кисловодск, проспект Мира, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • С собой взять теплую одежду
  • Дождевик
  • Солнцезащитный крем. Пожалуйста
  • Надевайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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