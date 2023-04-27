Эльбрус с потрясающими видами на заснеженные вершины и утопающие в зелени долины подарит незабываемые впечатления любому любителю активного отдыха.
Бонусом к поездке посещение озера Гижгит, которое приводит в восторг всех своим изумрудно-зеленым цветом.
Бонусом к поездке посещение озера Гижгит, которое приводит в восторг всех своим изумрудно-зеленым цветом.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Эльбрус
- Озеро Гижгит
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Эльбрус и его потрясающие виды.
- Гора Эльбрус, находящаяся в Кавказских горах, является самой высокой горой в Европе и одной из семи вершин мира. Этот величественный потухший вулкан возвышается на высоту 5642 метра над уровнем моря и привлекает к себе внимание многих искателей приключений со всего мира. Альпинисты из разных стран считают Эльбрус одним из главных объектов для покорения и совершения сложных восхождений.
- На Эльбрусе вы сможете насладиться потрясающими видами на окружающие заснеженные вершины и долины, утопающие в зелени. Великолепный горный пейзаж, смешанный с чистым горным воздухом, создает незабываемую атмосферу и оставляет незабываемые впечатления у всех любителей активного отдыха.
Кроме того, посещение озера Гижгит станет прекрасным бонусом к поездке на Эльбрус. Это озеро поражает своим изумрудно-зеленым цветом и приводит в восторг всех своих посетителей. Насладитесь неповторимой природой Кавказа и прекрасными ландшафтами во время поездки на Эльбрус и посещения озера Гижгит!
Важная информация:
С собой взять теплую одежду, дождевик, солнцезащитный крем. Пожалуйста, надевайте удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Гид
- Что не входит
- Питание
- Напитки
- Канатная дорога
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: город Кисловодск, проспект Мира, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- С собой взять теплую одежду
- Дождевик
- Солнцезащитный крем. Пожалуйста
- Надевайте удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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