Джип-тур по окрестностям Эльбруса - красивейший тур, в который Вы сможете сполна окунуться с нами!

В этом туре Вы:

посетите одно их живописнейших озёр Кабардино-Балкарии - озеро Гижгит и узнаете историю 📖 его происхождения;

побываете в "злом" ущелье реки Адыр-су;

узнаете о существовании Поляны нарзанов и побываете на ней;

сможете прокатиться на канатной дороге по величественному Эльбрусу!

Всё это и многое-многое другое Вы сможете увидеть и ощутить в нашем джип-туре!