Что вы увидите
- красоты Баксанского ущелья
- спящий вулкан Эльбрус и канатная дорога
- озеро Гижгит
- ущелье реки Адыр-су
- Поляна нарзанов
- гора Чегет.
Джип-тур по окрестностям Эльбруса - красивейший тур, в который Вы сможете сполна окунуться с нами!
В этом туре Вы:
- посетите одно их живописнейших озёр Кабардино-Балкарии - озеро Гижгит и узнаете историю 📖 его происхождения;
- побываете в "злом" ущелье реки Адыр-су;
- узнаете о существовании Поляны нарзанов и побываете на ней;
- сможете прокатиться на канатной дороге по величественному Эльбрусу!
Всё это и многое-многое другое Вы сможете увидеть и ощутить в нашем джип-туре!
Что входит
- услуги гида
- транспортные услуги.
Что не входит
- канатная дорога на горе Эльбрус (1'150 руб. с человека за 2 уровня до станции "Мир")
- питание и напитки
- сувенирная продукция.
Начало и место завершения
🚩 проспект Мира, 1
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей З.
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Алексей З. проводит ещё 5 экскурсий
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