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Эльбрус + озеро Гижгит (джип-тур)

Алексей З.
Алексей З. – Гид из Кисловодска
Эльбрус + озеро Гижгит (джип-тур)
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🛣Джиппинг
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Эльбрус + озеро Гижгит (джип-тур)
Эльбрус + озеро Гижгит (джип-тур)

Что вы увидите

  • красоты Баксанского ущелья
  • спящий вулкан Эльбрус и канатная дорога
  • озеро Гижгит
  • ущелье реки Адыр-су
  • Поляна нарзанов
  • гора Чегет.
Джип-тур по окрестностям Эльбруса - красивейший тур, в который Вы сможете сполна окунуться с нами!

В этом туре Вы:

  • посетите одно их живописнейших озёр Кабардино-Балкарии - озеро Гижгит и узнаете историю 📖 его происхождения;
  • побываете в "злом" ущелье реки Адыр-су;
  • узнаете о существовании Поляны нарзанов и побываете на ней;
  • сможете прокатиться на канатной дороге по величественному Эльбрусу!
Всё это и многое-многое другое Вы сможете увидеть и ощутить в нашем джип-туре!
Что входит
  • услуги гида
  • транспортные услуги.
Что не входит
  • канатная дорога на горе Эльбрус (1'150 руб. с человека за 2 уровня до станции "Мир")
  • питание и напитки
  • сувенирная продукция.
Начало и место завершения
🚩 проспект Мира, 1
Эльбрус + озеро Гижгит (джип-тур)
Эльбрус + озеро Гижгит (джип-тур)
Эльбрус + озеро Гижгит (джип-тур)
Эльбрус + озеро Гижгит (джип-тур)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей З.
Алексей З.
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Алексей З. проводит ещё 5 экскурсий

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