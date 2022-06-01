Фантастические виды Кавказа: Бермамыт, Чегет и Джилы-су

Любоваться заходящим солнцем на плато Бермамыт и очутиться в Кавказских Альпах

Авторский тур
Это маршрут по самым инстаграмным местам Кавказа: бирюзовые озера, эффектные обрывы, средневековые замки и виды на снежные макушки Эльбруса — после такого приключения у вас останутся тысячи ярких фотографий.

Проедем по дороге, которая входит ТОП-10 самых красивых дорог России, попьем нарзан и проводим закат на обрыве с видом на Эльбрус.
Фантастические виды Кавказа: Бермамыт, Чегет и Джилы-су
Фантастические виды Кавказа: Бермамыт, Чегет и Джилы-су
Фантастические виды Кавказа: Бермамыт, Чегет и Джилы-су
Фантастические виды Кавказа: Бермамыт, Чегет и Джилы-су
Фантастические виды Кавказа: Бермамыт, Чегет и Джилы-су
Фантастические виды Кавказа: Бермамыт, Чегет и Джилы-су
Фантастические виды Кавказа: Бермамыт, Чегет и Джилы-су
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь, бутылочки для воды и обязательно снимите наличные — в горах с безналичным расчетом могут возникнуть сложности.

В программе могут участвовать дети от 12 лет вместе с родителями.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральные воды, время прилета до 12:30ж / д вокзал Минеральные водыж / д вокзал Кисловодск
Завершение: Аэропорт Минеральные воды, после 18:00 ж / д вокзал Минеральные воды ж / д вокзал Кисловодск
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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