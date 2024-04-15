Фотопутешествие из Кисловодска в Кавказскую Швейцарию - Тебердинское ущелье

Мы не зовем вас в знаменитые туры с обмороками от усталости.
Мы предлагаем вам путешествие с профессиональным фотографом в сказочный горный край: Тебердинская долина — как Швейцария, только лучше.
Здесь по дну
Мы предлагаем вам путешествие с профессиональным фотографом в сказочный горный край: Тебердинская долина — как Швейцария, только лучше.
Здесь по дну
Описание фото-прогулкиКрай, где бурные реки сливаются могучими водопадами, где вековые леса соседствуют с альпийскими лугами, где сверкающие ледники и цветущие долины создают сказочную атмосферу… Мы отправляемся в это удивительное место за потрясающими снимками с вами в главной роли! Также у нас будет время, чтобы отдохнуть, насладиться вкусной кавказской едой и приятно пообщаться. Мы расскажем вам интересные исторические факты и множество увлекательных легенд Кавказа Идея этого тура состоит в том, чтобы вы не пытались отразить красоту этих мест в фото и убрали из рук телефон, наслаждаясь пейзажем, запоминая его глазами и чувствуя мощь природы каждой клеточкой тела. При этом после тура вы получите профессиональные репортажные снимки всей нашей экспедиции и ваши индивидуальные портретные фото. Важная информация:
- В горах очень переменчивая и более агрессивная погода: летом может быть по-зимнему холодно, а зимой — по-летнему жарко. Спланируйте ваш гардероб так, чтобы иметь возможность что-то дополнительно надеть или снять при необходимости.
- Спланируйте свой образ еще и с учетом того, что так вы будете на ваших потрясающих фотографиях. Можете продумать незначительное изменение вашего образа для более разнообразных снимков.
- Обязательно возьмите солнечные очки и воспользуйтесь солнцезащитным кремом.
- В поездке вам могут потребоваться наличные деньги — обедать мы будем далеко в горах, где может не быть связи и возможности оплатить картой.
Т. к. это индивидуальное фотопутешествие и проводится только для вас и ваших спутников, то и дату вы можете выбрать любую, но как минимум за двое суток, либо согласовать её в личной переписке.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши, где Эльбрус предстает, как на ладони
- Христианский храм X века, расположенный высоко в горах
- Подвесной мост над небесно-голубой рекой
- Реликтовый лес с мхами, папоротниками и двухвековыми соснами
- Горные реки, пенящиеся по склонам гор
- Живописные озера, отражающие заснеженные вершины
- Да и сама дорога - уже впечатляющее приключение
Что включено
- Трансфер
- Услуги профессионального фотографа
- Услуги гида
- Вода/чай/кофе/снеки
Что не входит в цену
- Питание на маршруте
- Личные расходы
- Трансфер в Кисловодск (если вдруг вы размещаетесь в другом городе)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас из отеля/санатория в Кисловодске
Завершение: Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Т. к. это индивидуальное фотопутешествие и проводится только для вас и ваших спутников, то и дату вы можете выбрать любую, но как минимум за двое суток, либо согласовать её в личной переписке.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Рекомендую продумать ваш образ, учитывая два важных условия:
- 1. Вы в этом образе будете на ваших потрясающих фотографиях. Можете продумать незначительное изменение вашего образа для более разнообразных снимков
- 2. В горах очень переменчивая и более агрессивная погода - летом может быть по-зимнему холодно, а зимой по-летнему жарко. Спланируйте ваш гардероб так, чтобы иметь возможность что-то дополнительно надеть или снять при необходимости
- Обязательно возьмите солнечные очки и воспользуйтесь солнцезащитным кремом
- В поездке вам могут потребоваться наличные деньги - обедать мы будем далеко в горах, где может не быть связи и возможности оплатить картой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
"
"Надя"
15 апр 2024
Были в Кисловодске, обратились к Алене с Константином. Они предложили варианты направлений. Мы совместили как популярные туристические места, так и нетронутые заповедные и очень красочные! Кавказ – место, в которое
А
Анна
10 апр 2024
Это было незабываемо!! 😍 Спасибо большое Константину и Алёне за невероятные эмоции! Увидела и узнала много интересного, да и фотографии получились потрясающие! ✨
Е
Елена
4 апр 2024
Спасибо Константину и Алёне за познавательные, яркие на эмоции поездки! У Константина талант чувствовать людей, передавать их настроение, чувства, показывать часть их мира. Не многие фотографы могут этим похвастаться! Для
А
Аня
1 апр 2024
Хочу поблагодарить за такой прекрасный выходной в Архызе! спасибо вам с Костей за нереальные эмоции, которые вы нам подарили. Все было максимально комфортно и интересно, у Кости просто талант🔥
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