Фотопутешествие из Кисловодска в Кавказскую Швейцарию - Тебердинское ущелье

Когда: Т. к. это индивидуальное фотопутешествие и проводится только для вас и ваших спутников, то и дату вы можете выбрать любую, но как минимум за двое суток, либо согласовать её в личной переписке.

Экскурсия длится около 12 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала