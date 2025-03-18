Фотопутешествие по окрестностям Кисловодска: между эпохами и вершинами

За 20 минут вы смените эпохи: от светского Кавказа с архитектурой XIX века — к диким каньонам, где время замерло и можно встретиться взглядом с орлом.
Константин Кордонский, фотограф, чьи работы
Константин Кордонский, фотограф, чьи работы
Описание фото-прогулки
Важная информация:
- Напоминаю, что у нас все таки фототур и практически в каждой локации у нас будет фотосессия… Спланируйте свой образ с учетом того, что так вы будете на ваших потрясающих фотографиях. Можете продумать незначительное изменение вашего образа для более разнообразных снимков.
- Солнцезащитный крем — обязательно. Очки — по желанию. Но если возьмёте — сможете тайком вытирать слёзы восторга. Мы не осудим.
Т. к. это индивидуальное фотопутешествие и проводится только для вас и ваших спутников, то и дату вы можете выбрать любую, но как минимум за двое суток, либо согласовать её в личной переписке.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги фотографа
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Назначается исходя из размещения участников группы
Завершение: Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Т. к. это индивидуальное фотопутешествие и проводится только для вас и ваших спутников, то и дату вы можете выбрать любую, но как минимум за двое суток, либо согласовать её в личной переписке.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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