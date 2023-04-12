Отправиться к Священной горе, наслаждаясь по пути видами на ущелья, скалы, горы, ледники и водопады
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даты
Описание
Что вас ожидает
На авто по ущельям!
Мы прокатимся по Баксанскому ущелью, наслаждаясь фантастическими видами. Миновав самый высокогорный город в России Тырныауз, свернём в ущелье реки Адыр-Су. Наш автомобиль поднимут на скалу с помощью специального подъёмника — и мы отправимся к альплагерю! Оставим там транспорт, зарегистрируемся у пограничников, возьмём специальные пропуска и пойдём в небольшой треккинг.
Прогулка к поляне Желаний
Главной целью нашего треккинга станет поляна Желаний, где находятся Мужской и Женский камни желаний. Это поистине волшебное, очень сильное энергетически место. Обычно мы расходимся здесь по сторонам, чтобы около часа побыть наедине со своими мыслями. Далее возвращаемся в альплагерь.
Серебряный источник и озеро Гижгит
На авто мы подъедем к Серебряному источнику: попьём кристально чистую талую воду и насладимся сказочными видами. Если возьмём с собой еду, устроим пикник. А потом, отдохнувшие и полные сил, спустимся на подъемнике вниз и поедем обратно. По пути заглянем на знаменитое озеро Гижгит с ярко-бирюзовой водой и сделаем роскошные фото.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Обязательно возьмите с собой паспорт
- Маршрут треккинга несложный — 1,5 км в одну сторону
- Дополнительные расходы: пропуск — 300 руб/чел, экосбор — 200 руб/чел, подъёмник — 300 руб/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.