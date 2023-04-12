Ещё с давних пор люди приходили к Уллу-Тау просить о самом сокровенном — недаром её называют «Мать-гора». Это древнее, магическое и безумное красивое место. Мы отправимся к нему на подготовленном внедорожнике, в мини-группе до 6 человек. Доедем до альплагеря у подножия Уллу-Тау, откуда совершим прогулку к поляне Желаний. Оценим невероятные пейзажи, зарядимся энергией и отдохнем душой.

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Описание

Что вас ожидает

На авто по ущельям!

Мы прокатимся по Баксанскому ущелью, наслаждаясь фантастическими видами. Миновав самый высокогорный город в России Тырныауз, свернём в ущелье реки Адыр-Су. Наш автомобиль поднимут на скалу с помощью специального подъёмника — и мы отправимся к альплагерю! Оставим там транспорт, зарегистрируемся у пограничников, возьмём специальные пропуска и пойдём в небольшой треккинг.

Прогулка к поляне Желаний

Главной целью нашего треккинга станет поляна Желаний, где находятся Мужской и Женский камни желаний. Это поистине волшебное, очень сильное энергетически место. Обычно мы расходимся здесь по сторонам, чтобы около часа побыть наедине со своими мыслями. Далее возвращаемся в альплагерь.

Серебряный источник и озеро Гижгит

На авто мы подъедем к Серебряному источнику: попьём кристально чистую талую воду и насладимся сказочными видами. Если возьмём с собой еду, устроим пикник. А потом, отдохнувшие и полные сил, спустимся на подъемнике вниз и поедем обратно. По пути заглянем на знаменитое озеро Гижгит с ярко-бирюзовой водой и сделаем роскошные фото.

Организационные детали