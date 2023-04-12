Гора Уллу-Тау и поляна Желаний в мини-группе

Отправиться к Священной горе, наслаждаясь по пути видами на ущелья, скалы, горы, ледники и водопады

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Ещё с давних пор люди приходили к Уллу-Тау просить о самом сокровенном — недаром её называют «Мать-гора». Это древнее, магическое и безумное красивое место. Мы отправимся к нему на подготовленном внедорожнике, в мини-группе до 6 человек. Доедем до альплагеря у подножия Уллу-Тау, откуда совершим прогулку к поляне Желаний. Оценим невероятные пейзажи, зарядимся энергией и отдохнем душой.
Гора Уллу-Тау и поляна Желаний в мини-группе
Гора Уллу-Тау и поляна Желаний в мини-группе
Гора Уллу-Тау и поляна Желаний в мини-группе
Гора Уллу-Тау и поляна Желаний в мини-группе
Гора Уллу-Тау и поляна Желаний в мини-группе
Гора Уллу-Тау и поляна Желаний в мини-группе
Гора Уллу-Тау и поляна Желаний в мини-группе
Ближайшие даты:
1
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Описание

Что вас ожидает

На авто по ущельям!

Мы прокатимся по Баксанскому ущелью, наслаждаясь фантастическими видами. Миновав самый высокогорный город в России Тырныауз, свернём в ущелье реки Адыр-Су. Наш автомобиль поднимут на скалу с помощью специального подъёмника — и мы отправимся к альплагерю! Оставим там транспорт, зарегистрируемся у пограничников, возьмём специальные пропуска и пойдём в небольшой треккинг.

Прогулка к поляне Желаний

Главной целью нашего треккинга станет поляна Желаний, где находятся Мужской и Женский камни желаний. Это поистине волшебное, очень сильное энергетически место. Обычно мы расходимся здесь по сторонам, чтобы около часа побыть наедине со своими мыслями. Далее возвращаемся в альплагерь.

Серебряный источник и озеро Гижгит

На авто мы подъедем к Серебряному источнику: попьём кристально чистую талую воду и насладимся сказочными видами. Если возьмём с собой еду, устроим пикник. А потом, отдохнувшие и полные сил, спустимся на подъемнике вниз и поедем обратно. По пути заглянем на знаменитое озеро Гижгит с ярко-бирюзовой водой и сделаем роскошные фото.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Обязательно возьмите с собой паспорт
  • Маршрут треккинга несложный — 1,5 км в одну сторону
  • Дополнительные расходы: пропуск — 300 руб/чел, экосбор — 200 руб/чел, подъёмник — 300 руб/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Гижгит
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