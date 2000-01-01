Горная республика, окруженная тайнами, легендами, хранящая в себе историю скифских, сарматских...
Горная республика, окруженная тайнами, легендами, хранящая в себе историю скифских, сарматских племен и до наших дней поражающая воображение. Великолепие природы: горных ущелий, заснеженных пиков и, конечно же, красоту башен, ведь — это страна башен.
Прогулка по руинам древних аулов оставит впечатление надолго!
Прогулка по руинам древних аулов оставит впечатление надолго!
Что вы увидите 🤩
- Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.
- Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.
- Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).
- Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.
- «Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.
Сокровище кавказских гор
Джейрахское ущелье — настоящее сокровище кавказских гор, а это значит, что фотографии будут просто поражающие воображение!
На Цей-Лоамском перевале мы полюбуемся великолепным видом на горы вдали от цивилизации, и, при благосклонности погоды, на Казбек, ведь граница с Грузией здесь всего в 5 км.
Страна башен
Ингушы называют себя «галгаи» — жители гор, строители башен. По праву, ведь Ингушетия — страна башен, башенные комплексы внесены в Мировой фонд наследия ЮНЕСКО, а замковый комплекс Вовнушки входит в 7 чудес России.
Сердце республики
Магас, столица Ингушетии — это самая молодая столица, абсолютно новый город с отличными отелями, развитой инфраструктурой привлекает туристов со всего мира.
Магас был основан в 1993 году вместе с только что созданной, самой молодой в России, республикой Ингушетия. Город стал строиться сразу как столица. Главная достопримечательность Магаса – Башня Согласия – точная копия увеличенной в четыре раза средневековой боевой башни, какие с древних времён строили ингушские тейпы. Башня Согласия задумывалась как символ, объединяющий весь ингушский народ.
В башне нет ни лифтов, ни лестниц — только пандус длиной 1700 метров, напоминающий тоннель, освещённый «факелами».
Высота строения — 99 метров 98 сантиметров.
Башня согласия
И, наконец, самое интересное: под крышей Башни находится стеклянный балкон, опоясывающий верхнюю часть Башни. На него не каждый решается ступить, ведь под ногами — 85 метров «пустоты»! Но тот, кто решится, получит незабываемые впечатления! По балкону можно обойти вокруг Башни и полюбоваться столицей республики и её окрестностями. А в ясный день с Башни открывается вид на горы Ингушетии, Чечни и Северной Осетии.
Все с удовольствием посещают и этнографический музей на первом этаже Башни, открытие которого было приурочено к 25-летию Магаса и 1076-летию древнего города, на месте которого построена ингушская столица.
Итак, легенды, живописная природа, интересная история, прогулка по великолепным местам, — все это ждет Вас в этой экскурсии!
Если Вы хотите открыть для себя нечто новое, удивительное и похвастаться тем, что были там, куда еще не ступала нога обычного туриста, Ингушетия станет для Вас таким открытием!
Важно знать
- Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
- Экскурсия проходит на комфортабельном полноприводном минивэне/внедорожнике с кондиционером
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
- Что входит
- Индивидуальный тур
- Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
- Что не входит
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
- Входной билет в заповедник: 150 р
- Входной билет в Башню Согласия: 100 р
- Где начинаем и завершаем
- Начало: от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)Завершение: к Вашему отелю
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно. Время индивидуально: с 06:00 до 07:00Экскурсия длится около 14 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Михаил
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