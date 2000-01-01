Сокровище кавказских гор

Джейрахское ущелье — настоящее сокровище кавказских гор, а это значит, что фотографии будут просто поражающие воображение!

На Цей-Лоамском перевале мы полюбуемся великолепным видом на горы вдали от цивилизации, и, при благосклонности погоды, на Казбек, ведь граница с Грузией здесь всего в 5 км.

Страна башен

Ингушы называют себя «галгаи» — жители гор, строители башен. По праву, ведь Ингушетия — страна башен, башенные комплексы внесены в Мировой фонд наследия ЮНЕСКО, а замковый комплекс Вовнушки входит в 7 чудес России.

Сердце республики

Магас, столица Ингушетии — это самая молодая столица, абсолютно новый город с отличными отелями, развитой инфраструктурой привлекает туристов со всего мира.

Магас был основан в 1993 году вместе с только что созданной, самой молодой в России, республикой Ингушетия. Город стал строиться сразу как столица. Главная достопримечательность Магаса – Башня Согласия – точная копия увеличенной в четыре раза средневековой боевой башни, какие с древних времён строили ингушские тейпы. Башня Согласия задумывалась как символ, объединяющий весь ингушский народ.

В башне нет ни лифтов, ни лестниц — только пандус длиной 1700 метров, напоминающий тоннель, освещённый «факелами».

Высота строения — 99 метров 98 сантиметров.

Башня согласия

И, наконец, самое интересное: под крышей Башни находится стеклянный балкон, опоясывающий верхнюю часть Башни. На него не каждый решается ступить, ведь под ногами — 85 метров «пустоты»! Но тот, кто решится, получит незабываемые впечатления! По балкону можно обойти вокруг Башни и полюбоваться столицей республики и её окрестностями. А в ясный день с Башни открывается вид на горы Ингушетии, Чечни и Северной Осетии.

Все с удовольствием посещают и этнографический музей на первом этаже Башни, открытие которого было приурочено к 25-летию Магаса и 1076-летию древнего города, на месте которого построена ингушская столица.

Итак, легенды, живописная природа, интересная история, прогулка по великолепным местам, — все это ждет Вас в этой экскурсии!

Если Вы хотите открыть для себя нечто новое, удивительное и похвастаться тем, что были там, куда еще не ступала нога обычного туриста, Ингушетия станет для Вас таким открытием!

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