Горный комплекс - природа Кабардино-Балкарии

В однодневной экскурсии по красотам центрального Кавказа - вы с сопровождении нашего опытного гида...

5
1 отзыв
В однодневной экскурсии по красотам центрального Кавказа — вы с сопровождении нашего опытного гида посетите Чегемские водопады, увидите жемчужину Кабардино-Балкарии неописуемой красоты Голубое озеро, прогуляетесь по загадочной Черекской теснине и искупаетесь в горячих минеральных источниках.

Вернетесь полные ярких впечатлений, отдохнувшие и помолодевшие.
Горный комплекс - природа Кабардино-Балкарии
Горный комплекс - природа Кабардино-Балкарии
Горный комплекс - природа Кабардино-Балкарии
Горный комплекс - природа Кабардино-Балкарии
Горный комплекс - природа Кабардино-Балкарии
Горный комплекс - природа Кабардино-Балкарии

Что вы увидите 🤩

  • Чегемские водопады
  • Чегемское ущелье
  • Черекская теснина
  • Голубое озеро
  • Аушигерские источники
  • Большой Кавказских хребет
  • Горы лакколиты КМВ
  • Тамбуканское озеро
Об экскурсии
В однодневной экскурсии по красотам центрального Кавказа — вы с сопровождении нашего опытного гида посетите Чегемские водопады, увидите жемчужину Кабардино-Балкарии неописуемой красоты Голубое озеро, прогуляетесь по загадочной Черекской теснине и искупаетесь в горячих минеральных источниках.
Кабардино-Балкария центральная республика Северного Кавказа с богатой природой: снежные вершины, тенистые ущелья, хрустальные озера, шумные горные водопады и конечно же целебные минеральные источники, все эти захватывающие воображение места вы посетите за время увлекательной экскурсии.
Чегемские водопады
Живописная дорога с горными пейзажами, узкими ущельями вдоль быстрых горных рек приведет нас к первой остановке — Чегемские водопады. Хрустальные струи спадающие с крутого горного утеса рассыпаются на миллионы сверкающих капель в которых отражается радуга, а зимой все это великолепие заковывается в лед и гигантские ледяные сталактиты поражают воображение своим величием.
Голубое озеро
Следующая остановка, украшение нашего путешествия — Голубое озеро. Кристально чистое карстовое озеро Церик-кёль глубиной до 20м. Как голубая жемчужина оно раскинулось посреди сверкающих горных вершин. Завораживающая гладь озера неприступны для всего живого: температура воды круглый год не превышает +6 градусов.
Таинственная Черекская теснина
Этот пешеходный отрезок нашей экскурсии вызывает восторг у всех любителей красот Кавказа. В толще горной породы прорублен туннель вдоль которого идет пешеходный тропа, внизу бушует горная река, сверху нависают скалы. Природа поражает своей грандиозностью и мощной энергетикой. Пройдя этот путь люди заново обновляются, мир вокруг заиграет новыми красками.
Купание в термальных источниках
Заключительный аккорд нашего интереснейшего путешествия: купание в горячих минеральных Аушигерских источниках, температура в которых доходит до +50 градусов. После купания в этих целебных водах вы помолодеете, наберетесь сил и вернетесь с поездки отдохнувшими.
Важно
  • Возьмите паспорт и детское свидетельство о рождении.
  • Наденьте удобную обувь, возьмите с собой купальник. Погода в горах может быть капризна, возьмите теплую одежду и защиту от солнца.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-30 человек
Взрослый
1 800 ₽
Детский (до 12 лет)
1 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Черекское ущелье — 400 рублей
  • Купание в Аушигерском источнике — 200 рублей
Место начала и завершения
Кисловодск Колоннада
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота, воскресение в 6:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вторник, четверг, суббота, воскресение в 6:00

Источник
Источник
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

👥Групповые🚌На автобусеГоры🏡Выездные🔭Обзорные#Голубые озера🗽Достопримечательности💧Водопады#Чегемские водопады📜История и культура🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Кисловодске

Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
10ч
14 000
за 1-4 чел.
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Великолепная поездка по красотам природы Кабардино-Балкарии
Ежедневно по договоренности
Чегемские водопады - уникальная природа Кабардино-Балкарии
4.6
37
13ч
2 000
за 1 чел.
Чегемские водопады - уникальная природа Кабардино-Балкарии
Горные вершины, стремительные реки, водопады, карстовое озеро с кристально чистой водой - все это вы...
четверг, вторник, суббота, воскресенье в 06:00
«Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
4
4
15ч
3 000
за 1 чел.
«Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
На нашей экскурсии вы познакомитесь с красотами и достопримечательностями Северного Кавказа
По выходным в 5:00
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария!
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
12 000
за 1-6 чел.
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария!
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю и Чегемское ущелье на авто-пешеходной экскурсии
На внедорожнике — в загадочную Кабардино-Балкарию!
Индивидуальная экскурсия
5
1
13ч
12 000
за 1-6 чел.
На внедорожнике — в загадочную Кабардино-Балкарию!
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
4.8
29
13ч
2 900
за 1 чел.
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия из Кисловодска в Долину Нарзанов
4.3
11
1 000
за 1 чел.
Экскурсия из Кисловодска в Долину Нарзанов
Во время отпуска на КМВ стоит посетить достопримечательности Северного Кавказа
Ежедневно с 14:00
В Горную Ингушетию из Кисловодска
15ч
4 000
за 1 чел.
В Горную Ингушетию из Кисловодска
Если вы думаете, что видели на Северном Кавказе всё, то горная Ингушетия Вас приятно удивит и даст...
Воскресенье или в любой день по набору группы
Обзорная экскурсия по Кисловодску
4
17
800
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Кисловодску
На знакомство с Кисловодском лучше всего отправляться в компании опытного гида
Понедельник, четверг, суббота в 14:00
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике
4.9
13
13ч
2 850
за 1 чел.
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике
Встретить озеро-хамелеон, поймать брызги водопадов и проникнуться красотой каньонов и ущелий
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Озеро Гижгит и перевал Актопрак. Погружение в природу
12ч
3 000
за 1 чел.
Озеро Гижгит и перевал Актопрак. Погружение в природу
Мы поедем в прекрасную Кабардино-Балкарию
Все дни
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Индивидуальный тур
5
2
10ч
8 000
за 1-4 чел.
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Однодневная экскурсия по одной из самых красивых дорог Кавказа в северное Приэльбрусье - Джилы-Су
Ежедневно с 6:00 до 9:00

Источник проводит ещё 7 экскурсий

Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
5
1
14ч
1 800
за 1 чел.
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
В этот день вы увидите самый впечатляющий символ Кавказа - заснеженные вершины Эльбруса
Среда, пятница, воскресенье в 6:00
Домбай - вершины Большого Кавказского хребта и живописные ущелья
5
1
12ч
1 800
за 1 чел.
Домбай - вершины Большого Кавказского хребта и живописные ущелья
Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал
Вторник, четверг, суббота, воскресение в 6:00
Джиппинг на плато Бермамыт - фантастический вид на Эльбрус
2 000
за 1 чел.
Джиппинг на плато Бермамыт - фантастический вид на Эльбрус
В любой день в любое время
Северная Осетия - крепости древних аланов, город мертвых и живописные ущелья
14ч
2 700
за 1 чел.
Северная Осетия - крепости древних аланов, город мертвых и живописные ущелья
Воскресенье в 6.00
Пятигорск - Лермонтовские места
1 000
за 1 чел.
Пятигорск - Лермонтовские места
Увлекательная, культурно-историческая экскурсия в г
Среда, пятница, воскресенье в 14:00
Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора
1 000
за 1 чел.
Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора
Вы посетите необычную природную достопримечательность Кольцо гору, увидите живописные Медовые...
Каждый день в 14:00, воскресенье в 9:00
Обзорная экскурсия по Железноводску - катание на электрокарах по парку
900
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Железноводску - катание на электрокарах по парку
В ходе нашей увлекательной экскурсии в сопровождении опытного гида посетите г
Вторник, четверг в 14:00. Воскресение в 9:00 и 14:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
🇷🇺