Об экскурсии

В однодневной экскурсии по красотам центрального Кавказа — вы с сопровождении нашего опытного гида посетите Чегемские водопады, увидите жемчужину Кабардино-Балкарии неописуемой красоты Голубое озеро, прогуляетесь по загадочной Черекской теснине и искупаетесь в горячих минеральных источниках.

Кабардино-Балкария центральная республика Северного Кавказа с богатой природой: снежные вершины, тенистые ущелья, хрустальные озера, шумные горные водопады и конечно же целебные минеральные источники, все эти захватывающие воображение места вы посетите за время увлекательной экскурсии.

Чегемские водопады

Живописная дорога с горными пейзажами, узкими ущельями вдоль быстрых горных рек приведет нас к первой остановке — Чегемские водопады. Хрустальные струи спадающие с крутого горного утеса рассыпаются на миллионы сверкающих капель в которых отражается радуга, а зимой все это великолепие заковывается в лед и гигантские ледяные сталактиты поражают воображение своим величием.

Голубое озеро

Следующая остановка, украшение нашего путешествия — Голубое озеро. Кристально чистое карстовое озеро Церик-кёль глубиной до 20м. Как голубая жемчужина оно раскинулось посреди сверкающих горных вершин. Завораживающая гладь озера неприступны для всего живого: температура воды круглый год не превышает +6 градусов.

Таинственная Черекская теснина

Этот пешеходный отрезок нашей экскурсии вызывает восторг у всех любителей красот Кавказа. В толще горной породы прорублен туннель вдоль которого идет пешеходный тропа, внизу бушует горная река, сверху нависают скалы. Природа поражает своей грандиозностью и мощной энергетикой. Пройдя этот путь люди заново обновляются, мир вокруг заиграет новыми красками.

Купание в термальных источниках

Заключительный аккорд нашего интереснейшего путешествия: купание в горячих минеральных Аушигерских источниках, температура в которых доходит до +50 градусов. После купания в этих целебных водах вы помолодеете, наберетесь сил и вернетесь с поездки отдохнувшими.

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