Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Наследие древних аланов

К Лесо-Кяфарскому городищу вы пройдете тропой через заповедный густой лес 🌳. Увидите деревья с изогнутой формой — один из известных признаков мест силы. А осматривая дольмены, загадочные рисунки на камнях и руины построек, узнаете о заключениях эзотериков и исследованиях ученых о происхождении, назначении и истинном возрасте археологических памятников.

Мир Лесо-Кяфарьского городища

Я проведу вас по городищу от самого начала и расскажу об этом месте много интересных легенд. Помогу отыскать город 🏙️ Солнца и дольмен Любви, наскальные рисунки, круг Женской силы, скалы плодородия и скалу Советов. В течение дня у вас будет достаточно времени, чтобы погрузиться в красоту и силу Лесо-Кяфаря. А на обратном пути вы посетите другое сакральное место — раннехристианский памятник, прекрасный Шоанинский храм 10 века, который находится недалеко от Карачаевска, одного из крупнейших городов республики.

Организационные детали