Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

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Городище Лесо-Кяфарь и таинственные дольмены

Открыть одно из самых загадочных мест Карачаево-Черкессии и прикоснуться к наследию древних аланов

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Кисловодска
В районе Нижнего Архыза вы посетите особый уголок Северного Кавказа — седловину высокогорного ущелья, где обнаружили руины средневекового аланского города и древние мегалитические сооружения.

Вы оцените завораживающие природные панорамы, послушаете легенды об аномальных местах, посетите город 🏙️ Солнца, а на обратном пути осмотрите один из первых храмов края — Шоанинский.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 14 000 ₽ за экскурсию

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Городище Лесо-Кяфарь и таинственные дольмены
Городище Лесо-Кяфарь и таинственные дольмены

Что вас ожидает

Наследие древних аланов
К Лесо-Кяфарскому городищу вы пройдете тропой через заповедный густой лес 🌳. Увидите деревья с изогнутой формой — один из известных признаков мест силы. А осматривая дольмены, загадочные рисунки на камнях и руины построек, узнаете о заключениях эзотериков и исследованиях ученых о происхождении, назначении и истинном возрасте археологических памятников.

Мир Лесо-Кяфарьского городища
Я проведу вас по городищу от самого начала и расскажу об этом месте много интересных легенд. Помогу отыскать город 🏙️ Солнца и дольмен Любви, наскальные рисунки, круг Женской силы, скалы плодородия и скалу Советов. В течение дня у вас будет достаточно времени, чтобы погрузиться в красоту и силу Лесо-Кяфаря. А на обратном пути вы посетите другое сакральное место — раннехристианский памятник, прекрасный Шоанинский храм 10 века, который находится недалеко от Карачаевска, одного из крупнейших городов республики.

Организационные детали

  • Время в пути в одну сторону примерно 2, 5 часа
  • Выезд можно осуществить из любого другого города Кавказских Минерельных Вод, цена оговаривается индивидуально
Начало и место завершения
🚩 по договоренности в Кисловодске
Городище Лесо-Кяфарь и таинственные дольмены
Городище Лесо-Кяфарь и таинственные дольмены
Городище Лесо-Кяфарь и таинственные дольмены
Городище Лесо-Кяфарь и таинственные дольмены
Городище Лесо-Кяфарь и таинственные дольмены
Городище Лесо-Кяфарь и таинственные дольмены
Городище Лесо-Кяфарь и таинственные дольмены
Городище Лесо-Кяфарь и таинственные дольмены
Городище Лесо-Кяфарь и таинственные дольмены

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Дмитрий, я увлекаюсь джипингом, футболом, настольным теннисом и шахматами. С удовольствием покажу вам достопримечательности Кавказских Минеральных Вод и расскажу о них интересные факты.
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Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

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