Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

Наследие древних аланов К Лесо-Кяфарскому городищу вы пройдете тропой через заповедный густой лес 🌳. Увидите деревья с изогнутой формой — один из известных признаков мест силы. А осматривая дольмены, загадочные рисунки на камнях и руины построек, узнаете о заключениях эзотериков и исследованиях ученых о происхождении, назначении и истинном возрасте археологических памятников.
Мир Лесо-Кяфарьского городища Я проведу вас по городищу от самого начала и расскажу об этом месте много интересных легенд. Помогу отыскать город 🏙️ Солнца и дольмен Любви, наскальные рисунки, круг Женской силы, скалы плодородия и скалу Советов. В течение дня у вас будет достаточно времени, чтобы погрузиться в красоту и силу Лесо-Кяфаря. А на обратном пути вы посетите другое сакральное место — раннехристианский памятник, прекрасный Шоанинский храм 10 века, который находится недалеко от Карачаевска, одного из крупнейших городов республики.
Организационные детали
Время в пути в одну сторону примерно 2, 5 часа
Выезд можно осуществить из любого другого города Кавказских Минерельных Вод, цена оговаривается индивидуально
Начало и место завершения
🚩 по договоренности в Кисловодске
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Дмитрий, я увлекаюсь джипингом, футболом, настольным теннисом и шахматами. С удовольствием покажу вам достопримечательности Кавказских Минеральных Вод и расскажу о них интересные факты.