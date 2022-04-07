Хороший отдых может быть недорогим и запоминающимся, если вы проведете его в горах. Экскурсия на Эльбрус позволит насладиться необъятными красотами кавказских гор, увидеть заснеженные вершины и горные перевалы, укрытые множеством уникальных цветов. Самая высокая гора Кавказа, России и Европы. Спящий вулкан. Священная гора для огромного количества народов! А кто не слышал легенд о седовласом князе Эльбрусе! Это тот случай когда лучше увидеть, чем много раз услышать!