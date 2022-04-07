Горы, от которых захватывает дух - экскурсия к Эльбрусу из Кисловодска

Горы, от которых захватывает дух - экскурсия к Эльбрусу из Кисловодска
Горы, от которых захватывает дух - экскурсия к Эльбрусу из Кисловодска
Горы, от которых захватывает дух - экскурсия к Эльбрусу из Кисловодска
Горы, от которых захватывает дух - экскурсия к Эльбрусу из Кисловодска
Горы, от которых захватывает дух - экскурсия к Эльбрусу из Кисловодска
Горы, от которых захватывает дух - экскурсия к Эльбрусу из Кисловодска
Горы, от которых захватывает дух - экскурсия к Эльбрусу из Кисловодска

Что вас ожидает 🤩

  • Баксанское ущелье
  • Чегет
  • Азау
  • Поляна Нарзанов
  • Эльбрус
Хороший отдых может быть недорогим и запоминающимся, если вы проведете его в горах. Экскурсия на Эльбрус позволит насладиться необъятными красотами кавказских гор, увидеть заснеженные вершины и горные перевалы, укрытые множеством уникальных цветов. Самая высокая гора Кавказа, России и Европы. Спящий вулкан. Священная гора для огромного количества народов! А кто не слышал легенд о седовласом князе Эльбрусе! Это тот случай когда лучше увидеть, чем много раз услышать!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги проффесионального гида с многолетним опытом
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел)
  • Река Адыр-Су (≈ 200р/чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Завершение: Кисловодск, по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • 1. Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождения для детей, а также медицинский полис
  • 2. Мы будем много ходить, наденьте удобную одежду и обувь
  • 3. Возьмите с собой защиту от солнца и теплую одежду (погода в горах непредсказуемая!)
  • 3. На маршруте соблюдайте технику безопасности, не прыгайте в обрывы, не становитесь на камни не внушающие Вам доверия, и не пытайтесь искупаться в бурных горных реках.
  • 4. Возьмите с собой еду и воду, если вы не собираетесь посещать кафе, а в некоторых районах их просто нет
  • 5. Если хотите набрать минеральную или ледниковую воду — не забудьте взять с собой бутылку.
  • 6. Не опаздывайте, пожалуйста.
  • 7. Народы Кавказа относятся к туристам очень доброжелательно и гостеприимно, так же как и мы с уважением относимся к чужим обычаям и традициям.
  • 8. Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любой день, в любое время

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