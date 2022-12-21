Для тех, кто хочет насладиться пейзажами города Грозный одним днем, посетить главные достопримечательности столицы Чеченской республики: Грозный Сити, Мечеть Сердце Чечни, Цветочный парк, Алею Славы Лестница в Небеса (не доступную для групповых экскурсий) и отведать национальное блюдо Жижиг-Галнаш, предлагаю индивидуальную поездку на легковом комфортабельном автомобиле бизнес класса с остановками по вашему пожеланию.

В ходе нашей поездки мы проедем через территорию Кабардино -Балкарии, Осетии (где можно отведать самые вкусные Осетинские пироги) Ингушетии. Увидите отличие ландшафтов, услышите как родился город Грозный, узнаете о местных традициях и культуре.

Первое место нашей локации будет Грозный –Сити, состоящий из 7 высоток, это место называют маленькой Саудовской Аравией, поднимемся на смотровую площадку 31 этажа(смотровая площадка работает не всегда) где вашему взору предстанет как на ладони весь город, увидите пейзажи города с высоты птичьего полета.

Дальше прогуляемся по проспекту Путина, который переходит в проспект Кадырова, посетим мечеть Сердце Чечни - это одна из крупнейших мечетей России и Европы, она впечатляет своей роскошью, богатством и привлекает к себе как молящихся, так и туристов (про правила посещения таких духовных мест расскажу вам заранее).

Продолжит наше путешествие локация Цветочный парк, еще его называют парк Любви, он порадует вас приятными благоухающими ароматами, красивыми цветочными пейзажами.

Следующее место пребывания -Аллея Славы Чеченской республики, посвященная победе непокорённого народа.

Лестница в Небеса эта новая локация не доступная для групповых экскурсий, и ваше взору предстанет весь Грозный как на ладошки.

Завещающий этап нашей поездки - местный ресторанчик,где вы отведаете колоритные национальные блюда.

По договоренности в программу можно включить другие места по вашему желанию.