Что вас ожидает:

Комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, Музей Ахмат-Хаджи Кадырова

Поражающее воображение архитектурное сооружение, выполненное с большим вкусом и богато оформленное испанским мрамором с позолоченными иранскими светильниками. Мемориальный комплекс состоит из парковой зоны, где на обзор представлены монументы и военная техника, и музея. Занимая площадь 5 гектаров, это третий по величине комплекс в России, построенным в память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Неизменный интерес гостей вызывает рабочий кабинет главы республики, где он принимал судьбоносные для республики решения.

Мечеть «Сердце Чечни»

Главная достопримечательность Грозного и «визитная карточка» Чеченской Республики — мечеть «Сердце Чечни», названная в честь Ахмата-Хаджи Кадырова — первого президента республики. Она расположена в центре города и является одной из крупнейших в России и Европе, сочетающей восточные элементы и современный европейский стиль. Внутри мечети находится уникальная коллекция люстр, созданная из нескольких тонн бронзы, трех килограммов золота и миллиона кристаллов.

Комплекс «Грозный-Сити»

Этот квартал — воплощение современности, в нем пульсирует городская жизнь: люди приезжают сюда работать, отдыхать и любоваться огромными зданиями. Комплекс небоскребов находится на берегу реки Сунжа, в самом сердце города, на проспекте А. Кадырова и занимает площадь в 4,5 гектара. Он состоит из 7 зданий, включая деловой и бизнес-центры, гостиницы и жилые дома. Самое высокое здание комплекса, «Феникс», возвышается на 40 этажей. Со смотровой площадки одного из этих небоскребов можно насладиться красивым видом на столицу и окружающую панораму.

Парк цветов

Его часто называют «Парком влюбленных» или «Парком чудес». Это одно из самых популярных мест в Грозном, расположенное прямо в центре города на площади 45 000 квадратных метров. В парке можно найти множество достопримечательностей, в том числе фонтан национального стиля с башнями высотой 18 метров и 467 металлических конструкций в виде ваз, в которых высажены более 150 тысяч разнообразных цветов.

Мечеть «Гордость мусульман»

Мечеть «Гордость мусульман» расположенная в городе Шали, является крупнейшей мечетью в Европе и может вместить до тридцати тысяч молящихся. Ее открытие состоялось в 2018 году. Весь комплекс, включая прилегающий парк, занимает пять гектаров. Сама мечеть занимает один гектар площади. В парке вокруг мечети можно увидеть двенадцать фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой. Кроме того, в парке высажено около двух тысяч деревьев различных пород и 48 видов роз, что делает его прекрасным местом для прогулок и отдыха.

Важная информация:

В поездке с собой обязательно надо иметь: оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении; наличные деньги; удобную спортивную обувь и одежду; крем от загара и солнцезащитные очки; отличное настроение и фотоаппарат.