Посещение этого региона оставляет самые яркие впечатления! Программа построена так, чтобы вы увидели самые впечатляющие достопримечательности Чечни, познакомились с жизнью и кухней этой республики и успели всё это за один день, что возможно только с опытным гидом, который хорошо знаком с этим регионом. Ваше путешествие будет безопасным и комфортным!

Описание экскурсии

Город, возрожденный из руин Мы отправимся туда, где гостеприимство — это национальная черта жителей, и поймем, почему Грозный сравнивают с Дубаем! Город, где на руинах построили современные шедевры архитектуры, но не забыли свои традиции и обычаи. Вас ждёт знакомство с разнообразной историей Чечни, полной трагических и славных страниц, а также ее современной архитектурой — величественным мечетям, небоскрёбами, парками и монументами. Мы посетим мечети в трёх самых красивых городах Чечни, все они разные, но каждая красива по-своему. Башня-музей в Магасе По дороге в Грозный, мы заедем в самую молодую столицу республики в России — город Магас. Посетим уникальную башню-музей, самую высокую башню Кавказа, поднимемся на самый верх, и осмотрим Магас со смотровой площадки со стеклянным полом (те, кому страшно стоять на стекле на такой высоте, могут оценить часть вида с каменного балкончика). Три удивительные мечети В Грозном мы отправимся в мечеть «Сердце Чечни» выполненную по мотивам знаменитой голубой мечети Стамбула (внутри мечеть освещают 36 люстр из кристаллов Swarovski), а затем полюбуемся панорамой города с обзорной площадки комплекса «Грозный Сити» и пообедаем в ресторане национальной кухни. Прогуляемся по очаровательному Парку цветов и пройдемся по грозненскому Арбату. Далее отправимся в город Аргун, где располагается удивительная мечеть «Сердце матери» — единственная в стране мечеть в стиле хай-тек. В городе Шали посетим самую новую из трёх и самую большую в Европе мечеть «Гордость мусульман». После этого нас ждёт обратная дорога в Кисловодск.