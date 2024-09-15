Посещение этого региона оставляет самые яркие впечатления! Программа построена так, чтобы вы увидели самые впечатляющие достопримечательности Чечни, познакомились с жизнью и кухней этой республики и успели всё это за один день, что возможно только с опытным гидом, который хорошо знаком с этим регионом. Ваше путешествие будет безопасным и комфортным!
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Что вас ожидает:
- Башня-музей в Магасе
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Смотровая площадка комплекса «Грозный Сити»
- Парк цветов
- Грозненский Арбат
- Мечеть «Сердце матери»
- Мечеть «Гордость мусульман»
Описание экскурсии
Город, возрожденный из руин Мы отправимся туда, где гостеприимство — это национальная черта жителей, и поймем, почему Грозный сравнивают с Дубаем! Город, где на руинах построили современные шедевры архитектуры, но не забыли свои традиции и обычаи. Вас ждёт знакомство с разнообразной историей Чечни, полной трагических и славных страниц, а также ее современной архитектурой — величественным мечетям, небоскрёбами, парками и монументами. Мы посетим мечети в трёх самых красивых городах Чечни, все они разные, но каждая красива по-своему. Башня-музей в Магасе По дороге в Грозный, мы заедем в самую молодую столицу республики в России — город Магас. Посетим уникальную башню-музей, самую высокую башню Кавказа, поднимемся на самый верх, и осмотрим Магас со смотровой площадки со стеклянным полом (те, кому страшно стоять на стекле на такой высоте, могут оценить часть вида с каменного балкончика). Три удивительные мечети В Грозном мы отправимся в мечеть «Сердце Чечни» выполненную по мотивам знаменитой голубой мечети Стамбула (внутри мечеть освещают 36 люстр из кристаллов Swarovski), а затем полюбуемся панорамой города с обзорной площадки комплекса «Грозный Сити» и пообедаем в ресторане национальной кухни. Прогуляемся по очаровательному Парку цветов и пройдемся по грозненскому Арбату. Далее отправимся в город Аргун, где располагается удивительная мечеть «Сердце матери» — единственная в стране мечеть в стиле хай-тек. В городе Шали посетим самую новую из трёх и самую большую в Европе мечеть «Гордость мусульман». После этого нас ждёт обратная дорога в Кисловодск.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня-музей в Магасе
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Смотровая площадка комплекса «Грозный Сити»
- Парк цветов
- Грозненский Арбат
- Мечеть «Сердце матери»
- Мечеть «Гордость мусульман»
Что включено
- Проезд по маршруту экскурсии, услуги гида-водителя.
Что не входит в цену
- Вход на смотровые, билеты в музеи, питание, сувениры
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (или у Колоннады)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Обязательно возьмите с собой паспорт
- Одежда должна закрывать колени и плечи
- Летом желательно взять защиту от солнца и головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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