Индивидуальная экскурсия в Северную Осетию

Индивидуальная экскурсия в Северную Осетию
Индивидуальная экскурсия в Северную Осетию
Индивидуальная экскурсия в Северную Осетию
Индивидуальная экскурсия в Северную Осетию
Индивидуальная экскурсия в Северную Осетию
Индивидуальная экскурсия в Северную Осетию
Индивидуальная экскурсия в Северную Осетию

Что вас ожидает 🤩

  • Куртатинское ущелье
  • Каньон Кадаргаван
  • Дзивгисская крепость
  • Башня Курта и Тага
  • "город мёртвых" Даргавс
  • Кармадонское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Северная Осетия — великая часть Северного Кавказа, знаменитая своими живописными ущельями, горными реками и древними укреплениями. Во время поездки мы посетим Куртатинское и Кармадонское ущелья, а также взглянем на древние укрепления и «город мёртвых».

• Куртатинское ущелье:

Стартовой локацией в Северной Осетии станет Куртатинское ущелье с протекающей по нему рекой Фиагдон. Здесь мы насладимся живописной природой ущелья и отправимся немного вглубь, чтобы посетить следующую точку.

• каньон Кадаргаван:

Далее мы посетим Тропу чудес, которая известна как каньон Кадаргаван — один из наиболее примечательных природных памятников Северной Осетии. Образовался каньон благодаря многолетним «стараниям» реки Фиагдон. Теснина в некоторых местах углубляется на 60-70 метров, а в ширину достигает всего 2-3 метров.

• Дзивгисская крепость:

Уже на выходе из Куртатинского ущелья мы посетим древнюю скальную Дзивгисскую крепость, стоящую на левом берегу реки Фиагдон. Крепость построена примерно в XIII-XVI веках и представляет собой комплекс боевых укреплений разной степени сохранности.

• башня братьев Курта и Тага:

Настоящей жемчужиной ущелья является именно башня братьев Курта и Тага, которая, к тому же, является родовым замков для многих осетин. Находится башня в селе Уаллагсых, на горе с названием Хакун. По легенде, замок построили Курта и Тага — два брата, которые считаются основателями Куртатинского и Тагаурского обществ.

• Даргавс:

  • На промежутке между Куртатинским и Кармадонским ущельями находится знаменитый древний город Даргавс (с осет. «длинная долина»), который представляет собой целый некрополь (кстати, самый большой на Северном Кавказе), расположенный на склоне горы Раминырах. «Город мёртвых» одновременно выглядит и жутко, и завораживающе, так как в окошках зданий до сих пор можно разглядеть останки бывших жителей города (ещё один «город мёртвых» можно посетить в рамках экскурсии на перевал Ак-Топрак). Село было действующим вплоть до нашего времени, пока в 2002-ом году в Кармадонском ущелье не сошёл ледник Колка и не перекрыл основной подъезд к селу.
  • Кармадонское ущелье: Конечной точкой нашего маршрута станет печально знаменитое Кармадонское ущелье, в котором 20 сентября 2002 года произошёл сход ледника Колка, унесший жизни более ста человек (в числе которых была съёмочная группа фильма «Связной» во главе с режиссёром Сергеем Бодровым-младшим) и стёршим с лица планеты несколько посёлков. Но, если не вспоминать печальное прошлое, то ущелье довольно живописное и аутентичное. По дну ущелья протекает река Геналдон, которая питается водой от ледников Колка и Майли, находящихся на склонах знаменитого Казбека (который замыкает «пятёрку» высочайших вершин Кавказа и Европы после Эльбруса и пятитысячников Безенги).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Ориентировочное время выезда: 6:30 - 7:00.
  • Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки, так что не беспокойтесь.
  • Рекомендую взять с собой:
  • Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
  • Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
  • Солнцезащитные очки
  • Наличные деньги
  • Паспорт
  • Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

😎Индивидуальные🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеГоры🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️На весь день📜История и культураСеверная Осетия

Похожие туры в Кисловодске

Северная Осетия: город мёртвых Даргавс из Кисловодска. Индивидуальный тур
13 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
1 отзыв
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс из Кисловодска. Индивидуальный тур
Кавказские горы - отдельный мир, который можно изучать вечно. С нами вы отправитесь из Пятигорска в Северную Осетию
от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Завтра
29 сен
30 сен
1 окт
от 26 000 за всё до 6 чел.
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
13 часов
🛣 Джиппинг
Входной билет
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
4.9
33 отзыва
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
Северная Осетия - это то место, где начинаешь ценить природу
от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Завтра
29 сен
30 сен
1 окт
5 000 за 1 человека
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
12 часов
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Kavkaz_Expert
Kavkaz_Expert
Нет отзывов
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Путешествие начинается с Кармадонского ущелья
Ваше место проживания (города КМВ)
Завтра
29 сен
30 сен
1 окт
5 000 за 1 человека
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
13 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
Нет отзывов
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
у вашего отеля
5 ноя
6 ноя
12 ноя
13 ноя
4 600 за 1 человека
«Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
15 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Эдельвейс
Эдельвейс
5
20 отзывов
«Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
На нашей экскурсии вы познакомитесь с красотами и достопримечательностями Северного Кавказа
Кисловодск пр. Мира, 1 около Колоннады
Завтра
1 окт
2 окт
5 окт
3 000 за 1 человека
Город Мертвых - мифы и легенды Северной Осетии
15 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Эдельвейс
Эдельвейс
4.8
28 отзывов
Город Мертвых - мифы и легенды Северной Осетии
Если вы ищете нечто новое, ранее неизведанное и не похожее
Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Завтра
30 сен
2 окт
5 окт
3 000 за 1 человека
В горы: Осетия по следам Алании
14 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Нет отзывов
В горы: Осетия по следам Алании
Мы отправимся с вами по самому насыщенному маршруту республики Северная Осетия-Алания
По адресу проживания
4 500 за 1 человека
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
12 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
4.6
22 отзыва
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
За один день посетить три горных ущелья, побывать в Городе мертвых и узнать об обычаях осетин
рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят...
Завтра
29 сен
30 сен
1 окт
5 000 за 1 человека
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
13 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Нет отзывов
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Исследовать ущелье Джилы-Су, увидеть Каменные грибы и переночевать в лагере на поляне Эммануэля
по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
29 сен
2 окт
6 окт
9 окт
8 000 за 1 человека
Куртатинское ущелье. Северная Осетия
13 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Куртатинское ущелье. Северная Осетия
Смешанная: автобусная и пешеходная
3 000 за 1 человека
«Золотое кольцо» Северной Осетии
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
«Золотое кольцо» Северной Осетии
г. Кисловодск, пр. Победы, д. 6
30 сен
1 окт
2 окт
3 окт
16 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия к урочищу Джилы-Су
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия к урочищу Джилы-Су
Ваше место проживание в пределах КМВ
10 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
ХОРОШО
🧭
ТАМ