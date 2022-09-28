Северная Осетия — великая часть Северного Кавказа, знаменитая своими живописными ущельями, горными реками и древними укреплениями. Во время поездки мы посетим Куртатинское и Кармадонское ущелья, а также взглянем на древние укрепления и «город мёртвых».

• Куртатинское ущелье:

Стартовой локацией в Северной Осетии станет Куртатинское ущелье с протекающей по нему рекой Фиагдон. Здесь мы насладимся живописной природой ущелья и отправимся немного вглубь, чтобы посетить следующую точку.

• каньон Кадаргаван:

Далее мы посетим Тропу чудес, которая известна как каньон Кадаргаван — один из наиболее примечательных природных памятников Северной Осетии. Образовался каньон благодаря многолетним «стараниям» реки Фиагдон. Теснина в некоторых местах углубляется на 60-70 метров, а в ширину достигает всего 2-3 метров.

• Дзивгисская крепость:

Уже на выходе из Куртатинского ущелья мы посетим древнюю скальную Дзивгисскую крепость, стоящую на левом берегу реки Фиагдон. Крепость построена примерно в XIII-XVI веках и представляет собой комплекс боевых укреплений разной степени сохранности.

• башня братьев Курта и Тага:

Настоящей жемчужиной ущелья является именно башня братьев Курта и Тага, которая, к тому же, является родовым замков для многих осетин. Находится башня в селе Уаллагсых, на горе с названием Хакун. По легенде, замок построили Курта и Тага — два брата, которые считаются основателями Куртатинского и Тагаурского обществ.

• Даргавс: