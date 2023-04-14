Индивидуальная экскурсия в Верхнюю Балкарию и «Язык Тролля»

Голубые озера и термальные источники: индивидуальная экскурсия из Кисловодска

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«Язык Тролля» — это место, которое можно назвать «Норвегией на Кавказе» и стало популярным среди туристов благодаря своей красивой природе.

В ходе экскурсии мы посетим «Язык Тролля», насладимся видом Безенгийского ущелья, увидим знаменитые Голубые озера и посетим термальные источники для купания.
Индивидуальная экскурсия в Верхнюю Балкарию и «Язык Тролля»
Индивидуальная экскурсия в Верхнюю Балкарию и «Язык Тролля»
Индивидуальная экскурсия в Верхнюю Балкарию и «Язык Тролля»
Индивидуальная экскурсия в Верхнюю Балкарию и «Язык Тролля»
Индивидуальная экскурсия в Верхнюю Балкарию и «Язык Тролля»
Индивидуальная экскурсия в Верхнюю Балкарию и «Язык Тролля»
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Язык Тролля и вид на Безенги
  • Голубые озёра
  • Черекская теснина
  • Верхняя Балкария
  • Древние сторожевые башни
  • Термальный источник Аушигер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Язык Тролля.
На первой локации нашего путешествия мы посетим Язык Тролля — невероятное место в Безенгийском ущелье. Отсюда открывается вид на горные пейзажи и пятитысячники, идеальное место для фотосессий. Приготовьте свои камеры и атрибуты для незабываемых снимков!

Голубые озёра

На следующей остановке нашего путешествия мы посетим известные многим еще со времен Советского Союза — Голубые озера. Это группа из пяти карстовых водоемов: Церик-Кёль, Кёль-Кетчхен, Секретное и два Верхнеголубых озера. Самым знаменитым и популярным из них является озеро Церик-Кёль (в переводе с карачаево-балкарского — «гнилое озеро»), которое получило свое название из-за запаха сероводорода, напоминающего тухлые яйца. В отличие от остальных озер, где даже водится рыба, в Церик-Кёль рыб не обитает.

Черекское ущелье

Ущелье похоже на Чегемское, прославилось своим видом, так как представляет собой узкую глубокую теснину, где благодаря высоким стенам в низу всегда сохраняется прохлада. Дорога через ущелье является захватывающим приключением, ведущим к древнему селу Верхняя Балкария, которое соединено с внешним миром только этой дорогой. В Верхней Балкарии можно насладиться красотой нетронутой природы, на фоне окружающих горных вершин, а также увидеть древние строения, гармонично расположившиеся по территории села. Купание в термальных источниках (не входит в стоимость): Ну, и напоследок, в качестве отдыха мы можем посетить термальные источники Аушигер (не забудьте взять с собой купальные принадлежности).

Важная информация:

Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Купание в термальном источнике - 200 руб. /час с человека
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах г. Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Ориентировочное время выезда - 7:00.
  • Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки, так что не беспокойтесь.
  • Рекомендую взять с собой:
  • Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
  • Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
  • Солнцезащитные очки
  • Наличные деньги
  • Паспорт (по желанию)
  • Купальные принадлежности (мы сможем заехать на термальный источник Аушигер)
  • Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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