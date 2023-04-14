Голубые озера и термальные источники: индивидуальная экскурсия из Кисловодска
«Язык Тролля» — это место, которое можно назвать «Норвегией на Кавказе» и стало популярным среди туристов благодаря своей красивой природе.
В ходе экскурсии мы посетим «Язык Тролля», насладимся видом Безенгийского ущелья, увидим знаменитые Голубые озера и посетим термальные источники для купания.
В ходе экскурсии мы посетим «Язык Тролля», насладимся видом Безенгийского ущелья, увидим знаменитые Голубые озера и посетим термальные источники для купания.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Язык Тролля и вид на Безенги
- Голубые озёра
- Черекская теснина
- Верхняя Балкария
- Древние сторожевые башни
- Термальный источник Аушигер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Язык Тролля.
На первой локации нашего путешествия мы посетим Язык Тролля — невероятное место в Безенгийском ущелье. Отсюда открывается вид на горные пейзажи и пятитысячники, идеальное место для фотосессий. Приготовьте свои камеры и атрибуты для незабываемых снимков!
Голубые озёра
На следующей остановке нашего путешествия мы посетим известные многим еще со времен Советского Союза — Голубые озера. Это группа из пяти карстовых водоемов: Церик-Кёль, Кёль-Кетчхен, Секретное и два Верхнеголубых озера. Самым знаменитым и популярным из них является озеро Церик-Кёль (в переводе с карачаево-балкарского — «гнилое озеро»), которое получило свое название из-за запаха сероводорода, напоминающего тухлые яйца. В отличие от остальных озер, где даже водится рыба, в Церик-Кёль рыб не обитает.
Черекское ущелье
Ущелье похоже на Чегемское, прославилось своим видом, так как представляет собой узкую глубокую теснину, где благодаря высоким стенам в низу всегда сохраняется прохлада. Дорога через ущелье является захватывающим приключением, ведущим к древнему селу Верхняя Балкария, которое соединено с внешним миром только этой дорогой. В Верхней Балкарии можно насладиться красотой нетронутой природы, на фоне окружающих горных вершин, а также увидеть древние строения, гармонично расположившиеся по территории села. Купание в термальных источниках (не входит в стоимость): Ну, и напоследок, в качестве отдыха мы можем посетить термальные источники Аушигер (не забудьте взять с собой купальные принадлежности).
Важная информация:
Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Купание в термальном источнике - 200 руб. /час с человека
- Питание и напитки
- Сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- Ваше место проживания в пределах г. Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Ориентировочное время выезда - 7:00.
- Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки, так что не беспокойтесь.
- Рекомендую взять с собой:
- Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
- Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
- Солнцезащитные очки
- Наличные деньги
- Паспорт (по желанию)
- Купальные принадлежности (мы сможем заехать на термальный источник Аушигер)
- Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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