Индивидуальный джип-тур в Домбай

Нашей первой остановкой по пути в Домбай станет перевал Гумбаши

Нашей первой остановкой по пути в Домбай станет перевал Гумбаши.

Мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.

Далее мы посетим древний Шоанинский храм — один из древнейших храмов России, проедем по берегу озера Кара-кёль, что означает «чёрное озеро».

Далее Вас ждёт канатная дорога к вершине Мусса-Ачитара.

Здесь можно покататься на высокогорных качелях.

На обратном пути заедем в уникальный Тебердинский заповедник, увидим диких животных в естественной среде обитания.
Индивидуальный джип-тур в Домбай
Индивидуальный джип-тур в Домбай
Индивидуальный джип-тур в Домбай
Индивидуальный джип-тур в Домбай
Индивидуальный джип-тур в Домбай
Индивидуальный джип-тур в Домбай

Что вы увидите 🤩

  • Перевал Гум-баши
  • Шоанинский храм
  • Домбай
  • Озеро Кара-кёль
  • Водопад Шумка
  • Тебердинский заповедник
  • Сырные пещеры

Что вас ожидает:

  • Наш путь в Домбай пройдет через красивейший перевал — Гум-Баши. Оттуда, в хорошую погоду, с высоты 2100 м открывается великолепная панорама на самую высокую точку России — Эльбрус. Далее мы посетим Шоанинский храм — один из древнейших храмов России. Он был построен 11 веков назад. С горы, на которой высится сооружение, открывается живописный вид на ущелья. В посёлке Домбай Вы подниметесь на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, полюбуетесь панорамой, отведаете традиционные блюда национальной карачаевской кухни.
  • На обратном пути мы посетим озеро Кара-кёль. Название водоёма переводится как «чёрное». Озеро Кара-Кель, глубина которого в среднем доходит до 7-9 метров, очень старое. Тогда как возраст многих аналогичных объектов не превышает 2 тыс. лет, этому — не менее 10 тыс. лет! Вода здесь настолько чистая, что в ней водится форель, причем некоторые особи достигают 5 кг.
  • Мы заедем в уникальный Тебердинский заповедник. Вода реки Уллу-Муруджу так чиста, что вы сможете попробовать её, черпая прямо из течения. Если нам повезет, увидим диких животных в естественной среде обитания. Здесь много гордых и величественных яков.

Важная информация:

  • Не забудьте взять паспорт. Наденьте удобную обувь и одежду, в горах непредсказуемая погода — возьмите тёплую одежду.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Домбай
14 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт и услуги гида на протяжении всего маршрута
Что не входит
  • Посещение Тебердинского заповедника — 200 руб. с человека
  • Канатная дорога
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По договоренности с туристом

Артем З.
Артем З.
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