Наш путь в Домбай пройдет через красивейший перевал — Гум-Баши. Оттуда, в хорошую погоду, с высоты 2100 м открывается великолепная панорама на самую высокую точку России — Эльбрус. Далее мы посетим Шоанинский храм — один из древнейших храмов России. Он был построен 11 веков назад. С горы, на которой высится сооружение, открывается живописный вид на ущелья. В посёлке Домбай Вы подниметесь на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, полюбуетесь панорамой, отведаете традиционные блюда национальной карачаевской кухни.
На обратном пути мы посетим озеро Кара-кёль. Название водоёма переводится как «чёрное». Озеро Кара-Кель, глубина которого в среднем доходит до 7-9 метров, очень старое. Тогда как возраст многих аналогичных объектов не превышает 2 тыс. лет, этому — не менее 10 тыс. лет! Вода здесь настолько чистая, что в ней водится форель, причем некоторые особи достигают 5 кг.
Мы заедем в уникальный Тебердинский заповедник. Вода реки Уллу-Муруджу так чиста, что вы сможете попробовать её, черпая прямо из течения. Если нам повезет, увидим диких животных в естественной среде обитания. Здесь много гордых и величественных яков.
Важная информация:
Не забудьте взять паспорт. Наденьте удобную обувь и одежду, в горах непредсказуемая погода — возьмите тёплую одежду.
Цены на экскурсию
Для группы 1-6 человек
Домбай
14 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт и услуги гида на протяжении всего маршрута
Что не входит
Посещение Тебердинского заповедника — 200 руб. с человека
Канатная дорога
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.