Что вас ожидает

Колоритный Нальчик

Вы посетите Соборную мечеть, оцените арку Дружбы и дотронетесь до сохранившейся части крепостной стены XVIII века. Раскроете историю площади Марии, прогуляетесь по Атажукинскому саду и узнаете, почему на городском гербе изображена подкова. Понаблюдаете за повседневной жизнью кабардинцев и балкарцев, услышите об их традициях и обычаях.

Горячие воды Гедуко

Наслаждаясь уходящим за Большой Кавказский хребет солнцем, мы отправимся в место под названием Гедуко. Это современный и комфортный термальный комплекс в Баксанском районе. По желанию вы сможете посетить общие или индивидуальные бассейны с горячей и контрастной холодной водой. Они помогут вам взбодриться, укрепить здоровье и отдохнуть перед обратной дорогой.

Организационные детали