Салих проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Чарующие пейзажи и древняя история

Вы подниметесь на живописную гору Кольцо рядом с Кисловодском, после чего отправитесь исследовать сказочную Карачаево-Черкесию. Посетите исторический музей 🖼 в селе Терезе, остановитесь на перевале Эльтаркач Башы с видом на Эльбрус и рассмотрите церковь ⛪ Михаила Архангела 19 века. А также увидите сторожевую башню в станице Красногорская, заедете на древнее Хазарское городище и посмотрите на холодный гейзер.

Карачаево-Черкесия изнутри

Кавказ покорит вас не только фантастической природой, но и дружелюбными людьми. Вы познакомитесь с жителями карачаевского села, абазинского и черкесского аулов и казачьей станицы. Раскроете тонкую природу местных крепких связей и многовековых обычаев гостеприимства и добрососедства. А также продегустируете полдюжины разных по составу целебных минеральных вод прямо из источников и отведаете блюда кавказской кухни: хычин, айран, сохту, джёрме и либжу.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.