Салих проводит ещё 1 экскурсию

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Из Кисловодска — в загадочную Карачаево-Черкесию

Посетить древние кавказские селения, узнать о местных традициях и полюбоваться горами и ущельями

Салих
Салих – Гид из Кисловодска
Вы познакомитесь с черкесскими обычаями, историей 📖, культурой и менталитетом.

Впечатлитесь мощью и красотой горных перевалов, подышите свежим воздухом и рассмотрите старинные башни и церкви.

Кроме того, ощутите на себе дружелюбие местных жителей и отведаете традиционные кавказские блюда.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Из Кисловодска — в загадочную Карачаево-Черкесию
Из Кисловодска — в загадочную Карачаево-Черкесию

Что вас ожидает

Чарующие пейзажи и древняя история
Вы подниметесь на живописную гору Кольцо рядом с Кисловодском, после чего отправитесь исследовать сказочную Карачаево-Черкесию. Посетите исторический музей 🖼 в селе Терезе, остановитесь на перевале Эльтаркач Башы с видом на Эльбрус и рассмотрите церковь ⛪ Михаила Архангела 19 века. А также увидите сторожевую башню в станице Красногорская, заедете на древнее Хазарское городище и посмотрите на холодный гейзер.

Карачаево-Черкесия изнутри
Кавказ покорит вас не только фантастической природой, но и дружелюбными людьми. Вы познакомитесь с жителями карачаевского села, абазинского и черкесского аулов и казачьей станицы. Раскроете тонкую природу местных крепких связей и многовековых обычаев гостеприимства и добрососедства. А также продегустируете полдюжины разных по составу целебных минеральных вод прямо из источников и отведаете блюда кавказской кухни: хычин, айран, сохту, джёрме и либжу.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Начало и место завершения
🚩 у цирка
Из Кисловодска — в загадочную Карачаево-Черкесию
Из Кисловодска — в загадочную Карачаево-Черкесию
Из Кисловодска — в загадочную Карачаево-Черкесию
Из Кисловодска — в загадочную Карачаево-Черкесию
Из Кисловодска — в загадочную Карачаево-Черкесию
Из Кисловодска — в загадочную Карачаево-Черкесию
Из Кисловодска — в загадочную Карачаево-Черкесию
Из Кисловодска — в загадочную Карачаево-Черкесию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Салих
Салих
Мне 37 лет. Люблю нашу Родину, гостей, историю. ЗА здоровый образ жизни и ЗА дружбу народов! Родился в Ростовской области, учился Смоленской, живу на Кавказе. Хорошо знаю Карачаево-Черкесскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику и курорты Кавказских Минеральных Вод. Буду рад показать гостям природные, исторические и культурные богатства нашего края!
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Салих проводит ещё 1 экскурсию

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