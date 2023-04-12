Во время нашей экскурсии вы узнаете много удивительных фактов о природе Кавказа, обычаях и традициях местных горцев. Я с радостью покажу вам интересные места и ракурсы для фото редко посещаемые туристами.



Интересно будет узнать сколько лет Кавказским горам в пересчете на человеческие годы и как Эльбрус стал причиной исчезновения неандертальцев. Я расскажу об удивительном явлении, иногда проявляющемся на плато Бермамыт в предрассветные часы…