«Какие там рассветы, какой закат…» (Плато Бермамыт)

«Какие там рассветы, какой закат…»

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Во время нашей экскурсии вы узнаете много удивительных фактов о природе Кавказа, обычаях и традициях местных горцев. Я с радостью покажу вам интересные места и ракурсы для фото редко посещаемые туристами.

Интересно будет узнать сколько лет Кавказским горам в пересчете на человеческие годы и как Эльбрус стал причиной исчезновения неандертальцев. Я расскажу об удивительном явлении, иногда проявляющемся на плато Бермамыт в предрассветные часы…
«Какие там рассветы, какой закат…» (Плато Бермамыт)
«Какие там рассветы, какой закат…» (Плато Бермамыт)
«Какие там рассветы, какой закат…» (Плато Бермамыт)
«Какие там рассветы, какой закат…» (Плато Бермамыт)
«Какие там рассветы, какой закат…» (Плато Бермамыт)
«Какие там рассветы, какой закат…» (Плато Бермамыт)
«Какие там рассветы, какой закат…» (Плато Бермамыт)
«Какие там рассветы, какой закат…» (Плато Бермамыт)
«Какие там рассветы, какой закат…» (Плато Бермамыт)
«Какие там рассветы, какой закат…» (Плато Бермамыт)
«Какие там рассветы, какой закат…» (Плато Бермамыт)
«Какие там рассветы, какой закат…» (Плато Бермамыт)
«Какие там рассветы, какой закат…» (Плато Бермамыт)
«Какие там рассветы, какой закат…» (Плато Бермамыт)
«Какие там рассветы, какой закат…» (Плато Бермамыт)
«Какие там рассветы, какой закат…» (Плато Бермамыт)
«Какие там рассветы, какой закат…» (Плато Бермамыт)
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Что вас ожидает:

  • Плато Малый и Большой Бермамыт
  • Смотровые площадки на Эльбрус
  • Главный Кавказский хребет
  • «Амфитеатр» и «Монахи»
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Описание

Что вас ожидает:

  • Одно из лучших панорамных мест Кавказа.
  • Мало кто знает, что одним из первых туристов на Бермамыте был не кто иной, как М. Ю. Лермонтов. В те времена на плато нужно было добираться верхом на лошадях. Сейчас в хорошую погоду на Бермамыте можно встретить до сотни машин с туристами, хотя дороги с тех пор лучше не стали. Путь на Бермамыт лежит через благоухающие субальпийские луга, на которых безмятежно пасутся табуны лошадей, стада барашек и задумчивых буренок. А мы медленно проезжаем мимо них, впитывая местный колорит, отдыхая от городского шума и суеты. Но иногда, после дождей, дорога на плато превращается в интересное приключение, а экскурсия - в джип тур. Благо у нас «зубастая» резина и понижающий ряд передач.
  • По пути, в ложбинах между холмами, иногда выглядывает главный герой нашего путешествия — двухглавый Эльбрус, обещая нам великолепный вид. Через час мы остановимся на смотровой площадке на Малый Бермамыт и живописную долину с видом на Гуд гору, которая при нередких здесь сильных ветрах… гудит. Но наша цель — плато Большой Бермамыт, три стороны которого представляют собой двухсотметровые обрывы. Мы же заезжаем с четвертой, пологой стороны и внезапно перед нами «вырастают» снежные пики Главного Кавказского хребта, или Водоразделельного хребта, простирающегося от Чёрного до Каспийского моря. И во главе всего этого возвышается высочайшая гора в Европе — Эльбрус.
  • Облака скрывают две его снежные вершины, накрывая его словно одеялом. Это классическая картина, а вот что удаётся увидеть очень редко — это море из облаков, когда пропасть со всех сторон под плато заполняют густые облака, и вы стоите словно на острове… на высоте 2600 м. над уровнем море. В сухую погоду, самые смелые выходят на скальный выступ главной достопримечательности Бермамыта — «Амфитеатра» для максимально эффектных фотографий. На другой стороне плато нас ждёт ещё одна достопримечательность — скалы «Монахи» или «Башни-близнецы», не уступающие своим масштабам знаменитому Гранд-Каньону.

Важная информация:

  • Заберём вас с любой точки Кисловодска. С собой берём тёплые вещи и удобную обувь, дождевики, солнцезащитные очки и наличные деньги.
  • На экскурсию допускаются дети возрастом старше 6 лет.

Ежедневно. Начало в диапазоне от 11:00 до 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Травяной чай и домашнее вино
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Курортный б-р, 2, Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Начало в диапазоне от 11:00 до 16:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Заберём вас с любой точки Кисловодска. С собой берём тёплые вещи и удобную обувь, дождевики, солнцезащитные очки и наличные деньги.
  • На экскурсию допускаются дети возрастом старше 6 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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