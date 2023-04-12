«Какие там рассветы, какой закат…»
Во время нашей экскурсии вы узнаете много удивительных фактов о природе Кавказа, обычаях и традициях местных горцев. Я с радостью покажу вам интересные места и ракурсы для фото редко посещаемые туристами.
Интересно будет узнать сколько лет Кавказским горам в пересчете на человеческие годы и как Эльбрус стал причиной исчезновения неандертальцев. Я расскажу об удивительном явлении, иногда проявляющемся на плато Бермамыт в предрассветные часы…
Интересно будет узнать сколько лет Кавказским горам в пересчете на человеческие годы и как Эльбрус стал причиной исчезновения неандертальцев. Я расскажу об удивительном явлении, иногда проявляющемся на плато Бермамыт в предрассветные часы…
Ближайшие даты:
1
июн
июн
2
июн
июн
3
июн
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июн
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июн
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7
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Плато Малый и Большой Бермамыт
- Смотровые площадки на Эльбрус
- Главный Кавказский хребет
- «Амфитеатр» и «Монахи»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Одно из лучших панорамных мест Кавказа.
- Мало кто знает, что одним из первых туристов на Бермамыте был не кто иной, как М. Ю. Лермонтов. В те времена на плато нужно было добираться верхом на лошадях. Сейчас в хорошую погоду на Бермамыте можно встретить до сотни машин с туристами, хотя дороги с тех пор лучше не стали. Путь на Бермамыт лежит через благоухающие субальпийские луга, на которых безмятежно пасутся табуны лошадей, стада барашек и задумчивых буренок. А мы медленно проезжаем мимо них, впитывая местный колорит, отдыхая от городского шума и суеты. Но иногда, после дождей, дорога на плато превращается в интересное приключение, а экскурсия - в джип тур. Благо у нас «зубастая» резина и понижающий ряд передач.
- По пути, в ложбинах между холмами, иногда выглядывает главный герой нашего путешествия — двухглавый Эльбрус, обещая нам великолепный вид. Через час мы остановимся на смотровой площадке на Малый Бермамыт и живописную долину с видом на Гуд гору, которая при нередких здесь сильных ветрах… гудит. Но наша цель — плато Большой Бермамыт, три стороны которого представляют собой двухсотметровые обрывы. Мы же заезжаем с четвертой, пологой стороны и внезапно перед нами «вырастают» снежные пики Главного Кавказского хребта, или Водоразделельного хребта, простирающегося от Чёрного до Каспийского моря. И во главе всего этого возвышается высочайшая гора в Европе — Эльбрус.
- Облака скрывают две его снежные вершины, накрывая его словно одеялом. Это классическая картина, а вот что удаётся увидеть очень редко — это море из облаков, когда пропасть со всех сторон под плато заполняют густые облака, и вы стоите словно на острове… на высоте 2600 м. над уровнем море. В сухую погоду, самые смелые выходят на скальный выступ главной достопримечательности Бермамыта — «Амфитеатра» для максимально эффектных фотографий. На другой стороне плато нас ждёт ещё одна достопримечательность — скалы «Монахи» или «Башни-близнецы», не уступающие своим масштабам знаменитому Гранд-Каньону.
Важная информация:
- Заберём вас с любой точки Кисловодска. С собой берём тёплые вещи и удобную обувь, дождевики, солнцезащитные очки и наличные деньги.
- На экскурсию допускаются дети возрастом старше 6 лет.
Ежедневно. Начало в диапазоне от 11:00 до 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Травяной чай и домашнее вино
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Курортный б-р, 2, Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно. Начало в диапазоне от 11:00 до 16:00Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Заберём вас с любой точки Кисловодска. С собой берём тёплые вещи и удобную обувь, дождевики, солнцезащитные очки и наличные деньги.
- На экскурсию допускаются дети возрастом старше 6 лет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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