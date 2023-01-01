Что вас ждет

Отправляемся в удивительное путешествие по колоритному Кавказу. Каждый день тура особенный, уникальная природа, горные пейзажи, ущелья, исторические селения и водопады.

Наш отдых начнется с городов-курортов Кавминвод: прогулок по изящным паркам, дегустации целебных вод, спуска по самой длинной каскадной лестнице и конечно истории становления единственного в России особо-охраняемого региона.

Впереди нас ждет яркая, самобытная Осетия, где мы увидим «парящий над землей» памятник Уастырджи, знаменитый «город мертвых», многочисленные башни, святилища, загадочные «места силы» и попробуем вкуснейшие осетинские пироги!

Небольшой переезд, и перед нами самые красивые и интересные места Чеченской республики: смотровые площадки современного Грозный-Сити, величественные мечети, экскурсионную программу по уже ставшему легендарным Университету спецназа, и в завершении нашего путешествия поднимемся к подножию Андийского хребта, чтобы увидеть чудо природы — озеро Кезеной-Ам, и совершим прогулку в старинный «город стражников».

Маршрут: Пятигорск-Железноводск-Дзивгис-Даргавс-Владкавказ-Цейское ущелье-Бирагзанг-Ингушетия-Армхи-Грозный – Российский Университет Спецназа-Этнографический комплекс поселение Хой-Кезеной-Ам.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

проживание,

питание по программе,

экскурсионное и транспортное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно: