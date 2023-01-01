Кавказский вояж: КВМ, Осетия и Чеченская республика

Отправляемся в удивительное путешествие по колоритному Кавказу

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Отправляемся в удивительное путешествие по колоритному Кавказу.

Каждый день тура особенный, уникальная природа, горные пейзажи, ущелья, исторические селения и водопады.

Мы увидим города-курорты Кавминвод, самобытную Осетию, красивые и интересные места Чеченской республики.
Кавказский вояж: КВМ, Осетия и Чеченская республика
Кавказский вояж: КВМ, Осетия и Чеченская республика
Кавказский вояж: КВМ, Осетия и Чеченская республика
Кавказский вояж: КВМ, Осетия и Чеченская республика
Кавказский вояж: КВМ, Осетия и Чеченская республика
Кавказский вояж: КВМ, Осетия и Чеченская республика
Кавказский вояж: КВМ, Осетия и Чеченская республика

Что вас ожидает 🤩

  • Г. Пятигорск
  • Г. Железноводск
  • Гора Машук
  • Академическая галерея
  • Грот Лермонтова
  • Лермонтовские ванны
  • Парк «Цветник»
  • Грот Дианы
  • Ресторация
  • Место дуэли Лермонтова
  • Северная Осетия-Алания
  • Владикавказ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Отправляемся в удивительное путешествие по колоритному Кавказу. Каждый день тура особенный, уникальная природа, горные пейзажи, ущелья, исторические селения и водопады.
Наш отдых начнется с городов-курортов Кавминвод: прогулок по изящным паркам, дегустации целебных вод, спуска по самой длинной каскадной лестнице и конечно истории становления единственного в России особо-охраняемого региона.
Впереди нас ждет яркая, самобытная Осетия, где мы увидим «парящий над землей» памятник Уастырджи, знаменитый «город мертвых», многочисленные башни, святилища, загадочные «места силы» и попробуем вкуснейшие осетинские пироги!
Небольшой переезд, и перед нами самые красивые и интересные места Чеченской республики: смотровые площадки современного Грозный-Сити, величественные мечети, экскурсионную программу по уже ставшему легендарным Университету спецназа, и в завершении нашего путешествия поднимемся к подножию Андийского хребта, чтобы увидеть чудо природы — озеро Кезеной-Ам, и совершим прогулку в старинный «город стражников».
Маршрут: Пятигорск-Железноводск-Дзивгис-Даргавс-Владкавказ-Цейское ущелье-Бирагзанг-Ингушетия-Армхи-Грозный – Российский Университет Спецназа-Этнографический комплекс поселение Хой-Кезеной-Ам.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • проживание,
  • питание по программе,
  • экскурсионное и транспортное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты,
  • обеды и ужины,
  • трансфер аэропорт-отель-аэропорт.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обеды и ужины
  • Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Просп. Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Завершение: Международный аэропорт Грозный имени Ахмата Кадырова
Когда и сколько длится?
Когда: суббота в 14:00
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом. Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде. Последний (7й день) день тура свободный. Завтрак в отеле, освобождение номеров в 12:00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные

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