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Кисловодск — день добрых впечатлений

5
4 отзыва
Ахмат К.
Ахмат К. – Гид из Кисловодска
На экскурсии 🧭 вы познакомитесь с Кисловодском и его главными достопримечательностями 🏛️, узнаете про жизнь и быт местных народов, а также про непростые исторические события и перспективы развития туризма Северного Приэльбрусья.

Добро пожаловать в гостеприимный, уютный, тёплый и солнечный город 🏙️ юга России!
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Кисловодск — день добрых впечатлений
Кисловодск — день добрых впечатлений

Что вы увидите

  • Скальное ущелье реки Берёзовки
  • Лермонтовский водопад
  • Лермонтовская скала
  • Замок Коварства и Любви
  • Кольцо гора
  • Медовые водопады
  • Зиплайн
  • Чайный Домик
  • Если останутся силы и желание — выезд на Малое Седло
Кисловодск - самый яркий и популярный курорт на Северном Кавказе. Не далёк тот час, когда он станет перетягивать в популярности даже Сочи. этому есть несколько причин, одна из которых - неповторимой красоты окрестная природа в сочетании с уникальным микроклиматом, окружающим город 🏙️, и распространяющимся от него на юг, в сторону величайшей горы ⛰️ Европы - Эльбруса.
Наша экскурсия ⛳, как раз, призвана демонстрировать это чудо гармонии природы и погоды на ограниченной двумя невысокими хребтами (Джинальским и Бургустанским) территории, к тому же, изобилующей массой интереснейших памятников природы, диковинных животных и рукотворных достопримечательностей 🏛️ от панорамного обзора с Джинальского хребта и до головокружительных высот скальных каньонов, от несметных табунов лошадей карачаевской породы, до свободно пасущихся оленей, туров, муфлонов и яков. Отдельная песня - местная кухня 🥧 - прородительница всемирно известного шашлыка ( по карачаевски "тишлик" - переводится как " то, что на шампуре"). А какой шашлык без айрана? Или же, как более лёгкая артенатива - хычыны с чаем из горных трав.
Медовые водопады-очарование диковинным творением природы.
Чайный домик-рукотворное чудо талантливых и трудолюбивых братьев Герюговых из Теберды.
Замок Коварства и Любви-излюбленное место отдыха Фёдора Ивановича Шаляпина и всех советских руководителей.
Гора Кольцо-место первой встречи Печорина с княжной Мэри.
Любимые места М. Ю. Лермонтова на Ольховке и головокружительные отвесные скалы Берёзовского ущелья.
Это неполный список того, что вы увидите в этой экскурсии 🧭. Помимо этого вы узнаете про жизнь и быт местных народов, про историю 📖 города, про непростые исторические события и перспективы развития туризма Северного Приэльбрусья.
Думаю, мало людей, кого бы всё это оставило в безразличии.
Добро пожаловать в гостеприимный, уютный, тёплый и очень солнечный город юга России - Кисловодск !
Экскурсию можно начинать с 07. 00 до 12. 00 по удобству экскурсантов.
Что входит
  • транспортно-экскурсионное обеспечение
  • забота и внимание
Что не входит
  • расходы по вашему желанию
Начало
🚩 г. Кисловодск. Колоннада. Иное-по договорённости.
Место завершения
🏁 По договорённости.
Кисловодск — день добрых впечатлений
Кисловодск — день добрых впечатлений
Кисловодск — день добрых впечатлений
Кисловодск — день добрых впечатлений

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ахмат К.
Ахмат К.
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4 отзыва оставили туристы

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