Кисловодск - самый яркий и популярный курорт на Северном Кавказе. Не далёк тот час, когда он станет перетягивать в популярности даже Сочи. этому есть несколько причин, одна из которых - неповторимой красоты окрестная природа в сочетании с уникальным микроклиматом, окружающим город 🏙️, и распространяющимся от него на юг, в сторону величайшей горы ⛰️ Европы - Эльбруса.

Наша экскурсия ⛳, как раз, призвана демонстрировать это чудо гармонии природы и погоды на ограниченной двумя невысокими хребтами (Джинальским и Бургустанским) территории, к тому же, изобилующей массой интереснейших памятников природы, диковинных животных и рукотворных достопримечательностей 🏛️ от панорамного обзора с Джинальского хребта и до головокружительных высот скальных каньонов, от несметных табунов лошадей карачаевской породы, до свободно пасущихся оленей, туров, муфлонов и яков. Отдельная песня - местная кухня 🥧 - прородительница всемирно известного шашлыка ( по карачаевски "тишлик" - переводится как " то, что на шампуре"). А какой шашлык без айрана? Или же, как более лёгкая артенатива - хычыны с чаем из горных трав.

Медовые водопады-очарование диковинным творением природы.

Чайный домик-рукотворное чудо талантливых и трудолюбивых братьев Герюговых из Теберды.

Замок Коварства и Любви-излюбленное место отдыха Фёдора Ивановича Шаляпина и всех советских руководителей.

Гора Кольцо-место первой встречи Печорина с княжной Мэри.

Любимые места М. Ю. Лермонтова на Ольховке и головокружительные отвесные скалы Берёзовского ущелья.

Это неполный список того, что вы увидите в этой экскурсии 🧭. Помимо этого вы узнаете про жизнь и быт местных народов, про историю 📖 города, про непростые исторические события и перспективы развития туризма Северного Приэльбрусья.

Думаю, мало людей, кого бы всё это оставило в безразличии.

Добро пожаловать в гостеприимный, уютный, тёплый и очень солнечный город юга России - Кисловодск !

Экскурсию можно начинать с 07. 00 до 12. 00 по удобству экскурсантов.