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Кисловодск – город вдохновения между Эльбрусом и Бештау

Ирина Н.
Ирина Н. – Гид из Кисловодска
Кисловодск – город вдохновения между Эльбрусом и Бештау
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Кисловодск – город вдохновения между Эльбрусом и Бештау
Кисловодск – город вдохновения между Эльбрусом и Бештау

Что вы увидите

  • Кисловодская крепость
  • памятник "Журавли"
  • Соборную мечеть
  • Никольский собор
  • музей-усадьба художника Н. Ярошенко
  • зеркальный пруд
  • нижний парк
  • цветочный календарь
  • колоннаду
  • Лермонтовскую площадку
  • Нарзанную галерею
  • Гранд-отель
  • Главные нарзанные ванны
  • Курортный бульвар.
Представьте, если бы мы могли взять интервью у памятников и улиц Кисловодска! Сколько занимательных историй и интригующих загадок они могли бы рассказать. Посетив кисловодскую крепость мы разговорим древние камни и выясним, как и зачем зодчие построили крепость в 200 саженях от источника нарзан, а не вокруг «сего дара природы». Я расскажу, сколько стоил пуд сыра и "корова среднего достоинства" в России в 19 веке и и почти шпионскую историю 📖 о том, как появился кефир в Москве и причем здесь мы. Поговорим о печальном демоне и его "херувимском" прошлом, загадочной букве Х (ха) русского алфавита, "святом докторе" Гаазе или Хаазе и как так получилось, что на ограде могилы этого доктора висят кандалы. Увидим "Беллую виллу", поговорим о ее хозяине, генерал-майоре Николае Ярошенко, художниках- передвижниках, о женском образовании и при желании порешаем задачи из учебника "Арифметика для девиц" 1862 г. без использования калькулятора в телефоне. Прогуляемся по "нижнему" парку, вспомним о А. С. Пушкине и М. Ю. Лермонтове, дуэльном кодексе и "благородных" женских дуэлях. Поговорим о Любви, шампанском, закатах, переулках, балах, красавицах, лакеях, юнкерах и многом другом. Закончится наша экскурсия-прогулка около Главных нарзанных ванн, где Вы рассмотрите майоликовые панно, где изображены виноград и павлины. Между прочим, образ павлина, согласно восточной притче, символизирует возрождение плоти и полюбуетесь великолепием этого здания. Прошлое Кисловодска блистательно, как и его настоящее и я постараюсь Вас в этом убедить и влюбить в этот город 🏙️, ведь как написал М. Ю. Лермонтов " воздух Кисловодска располагает к любви".
Что входит
  • В стоимость экскурсии включены услуги гида
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей-усадьбу художника Ярошенко Н. Стоимость взрослого билета - 30 р. Дети до 16 лет - бесплатно.
Начало
🚩 гор. Кисловодск, Крепостной пер. д. 3
Место завершения
🏁 гор. Кисловодск, Курортный бульвар, 4
Кисловодск – город вдохновения между Эльбрусом и Бештау
Кисловодск – город вдохновения между Эльбрусом и Бештау
Кисловодск – город вдохновения между Эльбрусом и Бештау
Кисловодск – город вдохновения между Эльбрусом и Бештау
Кисловодск – город вдохновения между Эльбрусом и Бештау

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Н.
Ирина Н.
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