Представьте, если бы мы могли взять интервью у памятников и улиц Кисловодска! Сколько занимательных историй и интригующих загадок они могли бы рассказать. Посетив кисловодскую крепость мы разговорим древние камни и выясним, как и зачем зодчие построили крепость в 200 саженях от источника нарзан, а не вокруг «сего дара природы». Я расскажу, сколько стоил пуд сыра и "корова среднего достоинства" в России в 19 веке и и почти шпионскую историю 📖 о том, как появился кефир в Москве и причем здесь мы. Поговорим о печальном демоне и его "херувимском" прошлом, загадочной букве Х (ха) русского алфавита, "святом докторе" Гаазе или Хаазе и как так получилось, что на ограде могилы этого доктора висят кандалы. Увидим "Беллую виллу", поговорим о ее хозяине, генерал-майоре Николае Ярошенко, художниках- передвижниках, о женском образовании и при желании порешаем задачи из учебника "Арифметика для девиц" 1862 г. без использования калькулятора в телефоне. Прогуляемся по "нижнему" парку, вспомним о А. С. Пушкине и М. Ю. Лермонтове, дуэльном кодексе и "благородных" женских дуэлях. Поговорим о Любви, шампанском, закатах, переулках, балах, красавицах, лакеях, юнкерах и многом другом. Закончится наша экскурсия-прогулка около Главных нарзанных ванн, где Вы рассмотрите майоликовые панно, где изображены виноград и павлины. Между прочим, образ павлина, согласно восточной притче, символизирует возрождение плоти и полюбуетесь великолепием этого здания. Прошлое Кисловодска блистательно, как и его настоящее и я постараюсь Вас в этом убедить и влюбить в этот город 🏙️, ведь как написал М. Ю. Лермонтов " воздух Кисловодска располагает к любви".