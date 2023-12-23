Кисловодск и окрестности - в вашем темпе

Индивидуальная экскурсия в Кисловодске

Отправиться на внедорожнике по самым интересным местам курорта в компании гида-горца

Комфортно, дружелюбно и с душой — такой будет ваша поездка по природным и историческим локациям, которые входят в Золотое кольцо Кисловодска.

Без суеты и спешки вы насладитесь красотой края, сможете задержаться там, где вам понравится больше всего. И конечно, услышите главное о наших достопримечательностях.
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Кисловодск и окрестности - в вашем темпе
Ближайшие даты:
23
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Описание

Что вас ожидает

Вы познакомитесь с историей бальнеологического курорта. Вспомним Пушкина, Лермонтова, Шаляпина и других знаменитых личностей, которые здесь жили, творили и, конечно, отдыхали. Мы расскажем легенды, которые по хорошей кавказской традиции — непременный атрибут природных и исторических памятников. И обсудим современную жизнь в Кисловодске.

В нашей программе: Каскадная лестница, Колоннада, музей «Крепость», Никольский собор и мемориал «Журавли», Лермонтовский водопад и скала, Замок коварства и любви, Медовые водопады, Чайный домик, гора Кольцо. На Медовых водопадах у вас будет время для самостоятельной прогулки, кафе и шоппинга.

По дороге встретится много интересного. Не переживайте — посмотрим всё! И в любом месте по вашей просьбе остановимся для фотосессии. А если пожелаете, по пути можно будет заказать конную прогулку, посетить ферму с животными и приобрести мёд с горных пасек.

Организационные детали

  • Поездка проходит на полноприводном внедорожнике
  • Заберём вас из любой точки Кисловодска и после экскурсии привезём обратно
  • Экскурсия состоится в любую погоду
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Советуем одеться по погоде. Возьмите с собой небольшой рюкзак с необходимыми мелочами, бутылку воды, дождевик, документы и наличные на сувениры и кафе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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