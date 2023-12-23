Отправиться на внедорожнике по самым интересным местам курорта в компании гида-горца
Без суеты и спешки вы насладитесь красотой края, сможете задержаться там, где вам понравится больше всего. И конечно, услышите главное о наших достопримечательностях.
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Описание
Что вас ожидает
Вы познакомитесь с историей бальнеологического курорта. Вспомним Пушкина, Лермонтова, Шаляпина и других знаменитых личностей, которые здесь жили, творили и, конечно, отдыхали. Мы расскажем легенды, которые по хорошей кавказской традиции — непременный атрибут природных и исторических памятников. И обсудим современную жизнь в Кисловодске.
В нашей программе: Каскадная лестница, Колоннада, музей «Крепость», Никольский собор и мемориал «Журавли», Лермонтовский водопад и скала, Замок коварства и любви, Медовые водопады, Чайный домик, гора Кольцо. На Медовых водопадах у вас будет время для самостоятельной прогулки, кафе и шоппинга.
По дороге встретится много интересного. Не переживайте — посмотрим всё! И в любом месте по вашей просьбе остановимся для фотосессии. А если пожелаете, по пути можно будет заказать конную прогулку, посетить ферму с животными и приобрести мёд с горных пасек.
Организационные детали
- Поездка проходит на полноприводном внедорожнике
- Заберём вас из любой точки Кисловодска и после экскурсии привезём обратно
- Экскурсия состоится в любую погоду
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Советуем одеться по погоде. Возьмите с собой небольшой рюкзак с необходимыми мелочами, бутылку воды, дождевик, документы и наличные на сувениры и кафе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.