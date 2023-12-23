Комфортно, дружелюбно и с душой — такой будет ваша поездка по природным и историческим локациям, которые входят в Золотое кольцо Кисловодска. Без суеты и спешки вы насладитесь красотой края, сможете задержаться там, где вам понравится больше всего. И конечно, услышите главное о наших достопримечательностях.

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Описание

Что вас ожидает

Вы познакомитесь с историей бальнеологического курорта. Вспомним Пушкина, Лермонтова, Шаляпина и других знаменитых личностей, которые здесь жили, творили и, конечно, отдыхали. Мы расскажем легенды, которые по хорошей кавказской традиции — непременный атрибут природных и исторических памятников. И обсудим современную жизнь в Кисловодске.

В нашей программе: Каскадная лестница, Колоннада, музей «Крепость», Никольский собор и мемориал «Журавли», Лермонтовский водопад и скала, Замок коварства и любви, Медовые водопады, Чайный домик, гора Кольцо. На Медовых водопадах у вас будет время для самостоятельной прогулки, кафе и шоппинга.

По дороге встретится много интересного. Не переживайте — посмотрим всё! И в любом месте по вашей просьбе остановимся для фотосессии. А если пожелаете, по пути можно будет заказать конную прогулку, посетить ферму с животными и приобрести мёд с горных пасек.

Организационные детали