Приглашаю в комфортное, вкусное и живописное путешествие по окрестностям Кисловодска! Вы увидите окруженные горами и лесами Медовые водопады, посетите форелевый завод и заглянете в Чайный домик. А я расскажу интересные факты о кавказских традициях, природе и кухне.

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Что вас ожидает

Форелевое хозяйство и «Дом рыбака»

Вы посетите племенной завод Форелевый, где с первой половины 20 века выращивают «царскую рыбу». Познакомитесь с разными видами форели и особенностями ее разведения. А также услышите о древних корнях рыбного промысла на Северном Кавказе. Кроме того, отдохнете в кафе «Дом рыбака» на уютной закрытой территории.

Завораживающие Медовые водопады

Я покажу вам Медовые водопады, расположенные в долине реки Аликоновка. Вы насладитесь приятным шумом сбегающей с горных склонов воды, кристально чистым воздухом и девственной природой. В завершение отправитесь в Чайный домик, где сможете продегустировать местные гастрономические специалитеты: мед, варенье и вкуснейшие хычины.

Организационные детали