Вы посетите племенной завод Форелевый, где с первой половины 20 века выращивают «царскую рыбу». Познакомитесь с разными видами форели и особенностями ее разведения. А также услышите о древних корнях рыбного промысла на Северном Кавказе. Кроме того, отдохнете в кафе «Дом рыбака» на уютной закрытой территории.
Я покажу вам Медовые водопады, расположенные в долине реки Аликоновка. Вы насладитесь приятным шумом сбегающей с горных склонов воды, кристально чистым воздухом и девственной природой. В завершение отправитесь в Чайный домик, где сможете продегустировать местные гастрономические специалитеты: мед, варенье и вкуснейшие хычины.