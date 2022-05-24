Кисловодск: Медовые водопады и форелевое хозяйство

Полюбоваться горной природой и побывать на старинном форелевом заводе за 1 день

Приглашаю в комфортное, вкусное и живописное путешествие по окрестностям Кисловодска! Вы увидите окруженные горами и лесами Медовые водопады, посетите форелевый завод и заглянете в Чайный домик.

А я расскажу интересные факты о кавказских традициях, природе и кухне.
Кисловодск: Медовые водопады и форелевое хозяйство
Кисловодск: Медовые водопады и форелевое хозяйство
Кисловодск: Медовые водопады и форелевое хозяйство
Кисловодск: Медовые водопады и форелевое хозяйство
Кисловодск: Медовые водопады и форелевое хозяйство
Кисловодск: Медовые водопады и форелевое хозяйство
Кисловодск: Медовые водопады и форелевое хозяйство
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Форелевое хозяйство и «Дом рыбака»

Вы посетите племенной завод Форелевый, где с первой половины 20 века выращивают «царскую рыбу». Познакомитесь с разными видами форели и особенностями ее разведения. А также услышите о древних корнях рыбного промысла на Северном Кавказе. Кроме того, отдохнете в кафе «Дом рыбака» на уютной закрытой территории.

Завораживающие Медовые водопады

Я покажу вам Медовые водопады, расположенные в долине реки Аликоновка. Вы насладитесь приятным шумом сбегающей с горных склонов воды, кристально чистым воздухом и девственной природой. В завершение отправитесь в Чайный домик, где сможете продегустировать местные гастрономические специалитеты: мед, варенье и вкуснейшие хычины.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость: форелевое хозяйство — 100 руб, Медовые водопады — 60 руб.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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