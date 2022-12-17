В этой программе мы объединили самые зрелищные природные и исторические локации сразу в трех городах-курортах! За полдня вы познакомитесь с особенностями нашего региона с разных сторон. Увидите скалу «Замок коварства и любви» и гору Кольцо в Кисловодске. Погуляете по парку Цветник и вспомните Лермонтова в Пятигорске. А в финале полюбуетесь озером в Железноводске.

Описание

Что вас ожидает

Ближайшие окрестности Кисловодска

Наш путь начнется с города-курорта в живописной долине, окруженной склонами Кавказского хребта. Первая остановка — Замок коварства и любви, как с давних пор называют скальное образование на окраине Кисловодске. Конечно, у этого причудливого места есть свои легенды, которые я вам расскажу. Затем доедем до горы Кольцо — это арка в скале, около которой открываются дивные панорамы.

Топ-места Пятигорска

Украшенная горными пейзажами дорога приведет нас к старинной достопримечательности — пятигорскому Цветнику. Гуляя по этому парку, поговорим о том, как бывшая болотистая местность превратилась в курорт на водах. Вы также побываете на горе Машук: заглянете в пещеру Провал с озером лазурного цвета и увидите поляну, где состоялась роковая дуэль Михаила Лермонтова.

Уютный Железноводск

В самом маленьком городе Кавказских Минеральных Вод вы отдохнете у курортного озера, полюбуетесь буйной зеленью и подышите свежим воздухом. Попутно узнаете о водолечении и попробуете разные нарзаны.

По желанию в завершение путешествия вы можете расслабиться и оздоровиться в термальных ваннах. Есть два варианта — на курорте «Итальянские термы» или в станице Суворовская.

Организационные детали