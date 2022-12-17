Кисловодск, Пятигорск и Железноводск за 1 день на Porsche Cayenne

Проехать по следам Лермонтова, насладиться горными пейзажами и открыть наследие региона

В этой программе мы объединили самые зрелищные природные и исторические локации сразу в трех городах-курортах! За полдня вы познакомитесь с особенностями нашего региона с разных сторон. Увидите скалу «Замок коварства и любви» и гору Кольцо в Кисловодске. Погуляете по парку Цветник и вспомните Лермонтова в Пятигорске. А в финале полюбуетесь озером в Железноводске.
Кисловодск, Пятигорск и Железноводск за 1 день на Porsche Cayenne
Кисловодск, Пятигорск и Железноводск за 1 день на Porsche Cayenne
Кисловодск, Пятигорск и Железноводск за 1 день на Porsche Cayenne
Кисловодск, Пятигорск и Железноводск за 1 день на Porsche Cayenne
Кисловодск, Пятигорск и Железноводск за 1 день на Porsche Cayenne
Кисловодск, Пятигорск и Железноводск за 1 день на Porsche Cayenne
Кисловодск, Пятигорск и Железноводск за 1 день на Porsche Cayenne
Кисловодск, Пятигорск и Железноводск за 1 день на Porsche Cayenne
Кисловодск, Пятигорск и Железноводск за 1 день на Porsche Cayenne
Кисловодск, Пятигорск и Железноводск за 1 день на Porsche Cayenne
Кисловодск, Пятигорск и Железноводск за 1 день на Porsche Cayenne
Кисловодск, Пятигорск и Железноводск за 1 день на Porsche Cayenne
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Описание

Что вас ожидает

Ближайшие окрестности Кисловодска

Наш путь начнется с города-курорта в живописной долине, окруженной склонами Кавказского хребта. Первая остановка — Замок коварства и любви, как с давних пор называют скальное образование на окраине Кисловодске. Конечно, у этого причудливого места есть свои легенды, которые я вам расскажу. Затем доедем до горы Кольцо — это арка в скале, около которой открываются дивные панорамы.

Топ-места Пятигорска

Украшенная горными пейзажами дорога приведет нас к старинной достопримечательности — пятигорскому Цветнику. Гуляя по этому парку, поговорим о том, как бывшая болотистая местность превратилась в курорт на водах. Вы также побываете на горе Машук: заглянете в пещеру Провал с озером лазурного цвета и увидите поляну, где состоялась роковая дуэль Михаила Лермонтова.

Уютный Железноводск

В самом маленьком городе Кавказских Минеральных Вод вы отдохнете у курортного озера, полюбуетесь буйной зеленью и подышите свежим воздухом. Попутно узнаете о водолечении и попробуете разные нарзаны.
По желанию в завершение путешествия вы можете расслабиться и оздоровиться в термальных ваннах. Есть два варианта — на курорте «Итальянские термы» или в станице Суворовская.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Porsche Cayenne
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Посещение термальных источников по желанию и оплачивается дополнительно (экскурсионное время 2000 руб. + входные билеты)
  • Ваша одежда должна быть комфортной для пеших прогулок и теплой на случай ветреных перемен

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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