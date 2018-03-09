Андрей проводит ещё 6 экскурсий

Чем живет Кисловодск Мы встретимся в удобном вам месте города и отправимся в путь повыше. Я расскажу, как возник курорт «на кислых водах», чем он живет сегодня и каковы концепции его развития на ближайшее десятилетие. А еще проедем по живописному ущелью реки Белой, где вы наберете вкусной родниковой воды (эти источники любят местные жители).
Захватывающие панорамы Кисловодска Курс возьмем на одну из трех видовых точек в окрестностях города. С каждой видны весь Кисловодск и большая часть его парка, Олимпийский комплекс, главный Кавказский хребет и, конечно, Эльбрус. На ваш выбор:
Большое Седло — высочайшая точка Кавминвод (1409 м над уровнем моря). Это возвышенность Джинальского хребта, подступающего вплотную к курорту с востока.
Малое Седло (1325 м). Почему Малое и Большое Седло так называются? Поговорим об этом и о других горных названиях.
Кабан гора (1281 м). Здесь помимо панорам вы увидите массивный железный крест и откроете историю 📖 его установки. У подножия креста предлагаю отдохнуть и устроить небольшой пикник.
Организационные детали
Экскурсия проходит на внедорожнике УАЗ Патриот
Дополнительных расходов нет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Экскурсии по живописным горам Кавказа мы водим вместе с моим братом и друзьями. Мы одинаково сильно любим горы, знаем много интересных маршрутов и связанных с ними увлекательных историй. Надеемся на скорую встречу с вами!