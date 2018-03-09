Андрей проводит ещё 6 экскурсий

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Кисловодск с высоты птичьего полета

Залюбоваться пейзажами, разглядеть Эльбрус и узнать больше о жизни города

Андрей
Андрей – представитель из Кисловодска
В нашем регионе, Кавминводах, даже не уезжая далеко от города, находишь завораживающие горные панорамы.

Я отвезу вас к одной из трех видовых вершин, а по пути расскажу о прошлом, настоящем и будущем Кисловодска.

Вы увидите город 🏙️ как на ладони, в ясную погоду полюбуетесь заснеженным Эльбрусом, по желанию проводите закат и увезете с собой отличные кадры.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 3 000 ₽ за экскурсию

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Кисловодск с высоты птичьего полета
Кисловодск с высоты птичьего полета

Что вас ожидает

Чем живет Кисловодск
Мы встретимся в удобном вам месте города и отправимся в путь повыше. Я расскажу, как возник курорт «на кислых водах», чем он живет сегодня и каковы концепции его развития на ближайшее десятилетие. А еще проедем по живописному ущелью реки Белой, где вы наберете вкусной родниковой воды (эти источники любят местные жители).

Захватывающие панорамы Кисловодска
Курс возьмем на одну из трех видовых точек в окрестностях города. С каждой видны весь Кисловодск и большая часть его парка, Олимпийский комплекс, главный Кавказский хребет и, конечно, Эльбрус. На ваш выбор:

  • Большое Седло — высочайшая точка Кавминвод (1409 м над уровнем моря). Это возвышенность Джинальского хребта, подступающего вплотную к курорту с востока.
  • Малое Седло (1325 м). Почему Малое и Большое Седло так называются? Поговорим об этом и о других горных названиях.
  • Кабан гора (1281 м). Здесь помимо панорам вы увидите массивный железный крест и откроете историю 📖 его установки. У подножия креста предлагаю отдохнуть и устроить небольшой пикник.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на внедорожнике УАЗ Патриот
  • Дополнительных расходов нет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Кисловодск с высоты птичьего полета
Кисловодск с высоты птичьего полета
Кисловодск с высоты птичьего полета
Кисловодск с высоты птичьего полета
Кисловодск с высоты птичьего полета
Кисловодск с высоты птичьего полета
Кисловодск с высоты птичьего полета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Экскурсии по живописным горам Кавказа мы водим вместе с моим братом и друзьями. Мы одинаково сильно любим горы, знаем много интересных маршрутов и связанных с ними увлекательных историй. Надеемся на скорую встречу с вами!
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Андрей проводит ещё 6 экскурсий

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