Андрей проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Чем живет Кисловодск

Мы встретимся в удобном вам месте города и отправимся в путь повыше. Я расскажу, как возник курорт «на кислых водах», чем он живет сегодня и каковы концепции его развития на ближайшее десятилетие. А еще проедем по живописному ущелью реки Белой, где вы наберете вкусной родниковой воды (эти источники любят местные жители).

Захватывающие панорамы Кисловодска

Курс возьмем на одну из трех видовых точек в окрестностях города. С каждой видны весь Кисловодск и большая часть его парка, Олимпийский комплекс, главный Кавказский хребет и, конечно, Эльбрус. На ваш выбор:

Большое Седло — высочайшая точка Кавминвод (1409 м над уровнем моря). Это возвышенность Джинальского хребта, подступающего вплотную к курорту с востока.

— высочайшая точка Кавминвод (1409 м над уровнем моря). Это возвышенность Джинальского хребта, подступающего вплотную к курорту с востока. Малое Седло (1325 м). Почему Малое и Большое Седло так называются? Поговорим об этом и о других горных названиях.

(1325 м). Почему Малое и Большое Седло так называются? Поговорим об этом и о других горных названиях. Кабан гора (1281 м). Здесь помимо панорам вы увидите массивный железный крест и откроете историю 📖 его установки. У подножия креста предлагаю отдохнуть и устроить небольшой пикник.

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