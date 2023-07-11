Курортная местность Джилы-Су

Групповая экскурсия в мини-группе в Джилы-Су из Кавказских Минеральных Вод

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Ответы на вопросы
Джилы-Су — это место силы в северной части Приэльбрусья, нетронутое цивилизацией. Люди приезжают сюда отдохнуть, сделать уникальные фотографии и зарядиться энергией на год вперед.
Курортная местность Джилы-Су
Курортная местность Джилы-Су
Курортная местность Джилы-Су
Курортная местность Джилы-Су
Курортная местность Джилы-Су
Курортная местность Джилы-Су
Ближайшие даты:
11
июл
12
июл
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июл
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даты

Что вас ожидает:

  • Смотровая площадка на плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус
  • Дегустация нарзанов в долине Нарзанов (около 10 видов)
  • Посещение долины Замков в ущелье Кала-Кулак
  • Экскурсия по природному урочищу Джилы-Су
  • Дегустация нарзанов в урочище Джилы-Су
  • Водопад Султан
  • Водопад Каракая-Су
  • Водопад Кызылкол-Су
  • Купание в природном источнике нарзанных вод (зависит от сезона), оговаривается с гидом накануне поездки
  • Смотровая площадка «Аватары»
  • Подъем на Кавказскую пирамиду Тузлук к Храму солнца
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Место силы с добрыми намерениями:

  • смотровая площадка на плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус;
  • дегустация нарзанов в долине Нарзанов (около 10 видов);
  • посещение долины Замков в ущелье Кала-Кулак;
  • экскурсия по природному урочищу Джилы-Су;
  • дегустация нарзанов в урочище Джилы-Су;
  • водопады Султан, Каракая-Су и Кызылкол-Су;
  • купание в природном источнике нарзанных вод (зависит от сезона), оговаривается с гидом накануне поездки;
  • смотровая площадка «Аватары», много другое.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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