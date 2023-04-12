Курортный променад «на водах»
Мы прогуляемся по Кисловодскому курортному парку, заглянем в крепость, от которой берёт своё начало этот курорт. Посетим Ессентукский парк и Храмовый комплекс Петра и Павла.
В Пятигорске познакомимся с подземным озером «Провал», с Лермонтовскими местами, с судьбой и трагедией великого русского поэта. В завершении погуляем по уютному парку города Железноводска.
В Пятигорске познакомимся с подземным озером «Провал», с Лермонтовскими местами, с судьбой и трагедией великого русского поэта. В завершении погуляем по уютному парку города Железноводска.
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Описание
Что вас ожидает:
- Во время экскурсии мы много времени уделим истории КМВ, от указа императора Александра I о признании этого края курортом государственного значения, до наших дней. Вы узнаете, как выглядели наши курорты на стадии становления, как сложно было к ним добраться из столицы. Мы поговорим о становлении курортного лечения в России, о людях, внесших в это огромный вклад. Я расскажу о том, как во время Великой Отечественной войны КМВ были крупнейшей госпитальной базой Советской армии.
- Знаменитый Нарзан Кисловодска.
- Начнётся наша экскурсия с прогулки по Кисловодскому парку, являющемуся крупнейшим рукотворным парком Европы. Мы посетим ту его часть, которую называют Нижний парк. В ней расположены основные архитектурные достопримечательности курорта, такие как: Главные нарзанные ванны, Нарзанная галерея, Колоннада, Зеркальный пруд. Продегустируем нарзан, являющийся главным достоянием города. Затем мы познакомимся с крепостью, которая стояла у истоков курорта. Поговорим о истории города, о курортной жизни в XIX-XX веках.
- Умиротворяющие Ессентуки.
- Далее мы отправимся знакомиться с самым молодым курортом нашего региона — городом Ессентуки. Там мы прогуляемся по городскому парку, попробуем на вкус минеральную воду этого курорта, Посмотрим Храмовый комплекс Петра и Павла, в котором расположена высочайшая в России статуя Христа Спасителя.
- Пятигорск — старейший курорт Кавминвод.
- Знакомство с городом, сыгравшим роковую роль в судьбе великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. Мы посетим музей, в котором расположен дом, ставший последним пристанищем поэта, посмотрим первый в России памятник, посвященный Лермонтову. Прогуляемся по живописному парку Цветник, полюбуемся панорамой города с Китайской беседки и Эоловой арфы. Посмотрим Нагорный парк, подземное озеро Провал. Закончим экскурсию по Пятигорску посещением места роковой дуэли М. Ю. Лермонтова и Н. С. Мартынова.
- Уютный и красивый Железноводск.
- Завершится наша экскурсия прогулкой по Железноводскому парку, который является единственным естественным парком на КМВ. Там мы посмотрим дворец эмира Бухарского, Пушкинскую галерею, попьем минеральную воду, прогуляемся по самой длинной на Юге России каскадной лестнице, полюбуемся набережной городского озера.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт и услуги гида
- Что не входит
- Билет в дом-музей М. Ю. Лермонтова (150р)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираю туристов от места их проживанияЗавершение: Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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