Денис проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Дорога сквозь ущелья и альпийские луга

Наше горное приключение начнется на границе Карачаево-Черкессии. После чаепития мы отправимся к плато Бермамыт по альпийским лугам, любуясь открывающимися с обеих сторон головокружительными пейзажами. По дороге я расскажу об обычаях карачаевского народа, истории 📖 этих мест и связанных с ними преданиями.

Плато Бермамыт и лучшая панорама Эльбруса

Исследовать легендарное плато Бермамыт мы с Монахов — скал причудливых форм, с которых открываются потрясающие виды. Следом доберемся до природного амфитеатра за новой порцией волшебных фотографий и, наконец, окажемся у цели — смотровой площадки, откуда как на ладони виден весь Кавказский хребет во главе с Эльбрусом. Налюбовавшись главной вершиной Кавказа, вы сможете согреться чаем с карачаевскими хычинами в высокогорном кафе. Я расскажу, какие знаковые личности здесь бывали, и поделюсь легендами плато.

Заброшенный аул и Долина нарзанов

По горной дороге с плато Бермамыт мы спустимся в красивейшее ущелье и мимо бывшей дачи Косыгина доберемся до заброшенного аула Хасаут. Вы пройдете по узким улочкам, сохранившим остатки старинного быта, и узнаете, почему люди покинули эти живописные места. После наш путь лежит мимо горной пасеки, где вас угостят вкуснейшим медом, в знаменитую Долину нарзанов. Приготовьтесь испробовать минеральной воды из дюжины источников с разными составами и целебными свойствами.

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