Денис проводит ещё 1 экскурсию

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Курс на Эльбрус: джип-тур на плато Бермамыт

Полюбоваться главной вершиной Кавказа с лучшего ракурса и погрузиться в мир карачаевских легенд

Денис
Денис – Гид из Кисловодска
Отправляемся на площадку с самым грандиозным видом на Эльбрус — горное плато Бермамыт! Приготовьтесь побывать в загадочном безлюдном ауле, попробовать горный мед, услышать легенды Карачаево-Черкессии, прогуляться 👣 по Долине нарзанов и альпийским лугам.

И, конечно, взойти на фантастическое плато, чтобы оценить всё величие Большого Кавказского хребта.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 80006 400 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Курс на Эльбрус: джип-тур на плато Бермамыт
Курс на Эльбрус: джип-тур на плато Бермамыт

Что вас ожидает

Дорога сквозь ущелья и альпийские луга
Наше горное приключение начнется на границе Карачаево-Черкессии. После чаепития мы отправимся к плато Бермамыт по альпийским лугам, любуясь открывающимися с обеих сторон головокружительными пейзажами. По дороге я расскажу об обычаях карачаевского народа, истории 📖 этих мест и связанных с ними преданиями.

Плато Бермамыт и лучшая панорама Эльбруса
Исследовать легендарное плато Бермамыт мы с Монахов — скал причудливых форм, с которых открываются потрясающие виды. Следом доберемся до природного амфитеатра за новой порцией волшебных фотографий и, наконец, окажемся у цели — смотровой площадки, откуда как на ладони виден весь Кавказский хребет во главе с Эльбрусом. Налюбовавшись главной вершиной Кавказа, вы сможете согреться чаем с карачаевскими хычинами в высокогорном кафе. Я расскажу, какие знаковые личности здесь бывали, и поделюсь легендами плато.

Заброшенный аул и Долина нарзанов
По горной дороге с плато Бермамыт мы спустимся в красивейшее ущелье и мимо бывшей дачи Косыгина доберемся до заброшенного аула Хасаут. Вы пройдете по узким улочкам, сохранившим остатки старинного быта, и узнаете, почему люди покинули эти живописные места. После наш путь лежит мимо горной пасеки, где вас угостят вкуснейшим медом, в знаменитую Долину нарзанов. Приготовьтесь испробовать минеральной воды из дюжины источников с разными составами и целебными свойствами.

Организационные детали

  • По вашему желанию мы можем встретить рассвет или закат на Бермамыте
  • Чаепития оплачиваются дополнительно (по желанию). Также вы сможете приобрести на пасеке горный мед.
  • В зимнее время маршрут может меняться в зависимости от погодных условий. Например, вместо аула Хасаут мы сможем посетить Медовые водопады или внести другие корректировки по вашему желанию
  • Обязательны удобная обувь, одежда по погоде и дополнительные теплые вещи
Курс на Эльбрус: джип-тур на плато Бермамыт
Курс на Эльбрус: джип-тур на плато Бермамыт
Курс на Эльбрус: джип-тур на плато Бермамыт
Курс на Эльбрус: джип-тур на плато Бермамыт
Курс на Эльбрус: джип-тур на плато Бермамыт
Курс на Эльбрус: джип-тур на плато Бермамыт
Курс на Эльбрус: джип-тур на плато Бермамыт
Курс на Эльбрус: джип-тур на плато Бермамыт
Курс на Эльбрус: джип-тур на плато Бермамыт
Курс на Эльбрус: джип-тур на плато Бермамыт
Курс на Эльбрус: джип-тур на плато Бермамыт
Курс на Эльбрус: джип-тур на плато Бермамыт
Курс на Эльбрус: джип-тур на плато Бермамыт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Меня зовут Денис, я родился и вырос в предгорьях Кавказа и уже более 20 лет увлекаюсь джиппингом. Я решил поделиться с Вами своими знаниями, показать Вам места, куда не возможно проехать на обычном автомобиле.
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