Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Что вас ожидает

Сквозь перевал Гум-Баши

Наш путь в Домбай пройдет по одной из красивейших дорог Северного Кавказа — через перевал Гум-Баши. Первым флажком на маршруте станет смотровая площадка: отсюда вам откроется превосходный вид на Эльбрус с высоты 2144 метров над уровнем моря 🌊. Здесь же вы сможете отведать карачаевские хычины с чаем из горных трав. На протяжении всего пути вы будете любоваться горными ⛰️ панорамами, а я дополню пейзажи рассказами об обычаях коренных народов, современной жизни и культуре регионов, которые мы будем проезжать.

Сырные скалы и Туманное озеро

В хорошую погоду доберемся до любопытных Сырных скал: системы пещер из песчаника с пористой текстурой, напоминающей сыр. Вы сможете сделать необычные фото и прогуляться 👣 по пещерным полостям, связанным узким коридором. А после направимся в Гоначхирское ущелье, к Туманному озеру, прекрасному в любое время года.

Заповедный Домбай

Еще немного, и перед нами главная цель путешествия — легендарный Домбай! Здесь у вас будет свободное время, чтобы насладиться первозданной горной природой или опробовать местные активные развлечения. Вы сможете подняться по канатной дороге на высоту 3200 м, пройти по одному из живописных эко-маршрутов, пообщаться с животными зоопарка Тебердинского заповедника — от рысей до знаменитого яка Гоши. А желающие смогут полетать на дельтаплане или прокатиться на качелях над пропастью.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На микроавтобусе повышенной комфортности

В пути по желанию группы мы сделаем остановку в одном из проверенных кафе, где вы сможете попробовать блюда местной кухни 🥧 (оплачивается отдельно на месте)

Советуем взять с собой удобную обувь, куртки (по сезону), головной убор

Дополнительные расходы