Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

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Легендарный Домбай: путешествие в мини-группе

Отправиться в заповедный горный край, забраться в Сырные пещеры и увидеть Туманное озеро

Владимир
Владимир – представитель из Кисловодска
Горное царство Домбай — одно из тех мест, которое лучше увидеть один раз своими глазами, чем сотню раз на фото.

Мы отправимся сюда на комфортабельном микроавтобусе через таинственный перевал Гум-Баши, фактурные Сырные скалы и Туманное озеро.

А по пути отведаем карачаевские хычины, полюбуемся Эльбрусом и прикоснёмся к истории 📖 и обычаям коренных народов.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 3 000 ₽ за человека

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Легендарный Домбай: путешествие в мини-группе
Легендарный Домбай: путешествие в мини-группе

Что вас ожидает

Сквозь перевал Гум-Баши
Наш путь в Домбай пройдет по одной из красивейших дорог Северного Кавказа — через перевал Гум-Баши. Первым флажком на маршруте станет смотровая площадка: отсюда вам откроется превосходный вид на Эльбрус с высоты 2144 метров над уровнем моря 🌊. Здесь же вы сможете отведать карачаевские хычины с чаем из горных трав. На протяжении всего пути вы будете любоваться горными ⛰️ панорамами, а я дополню пейзажи рассказами об обычаях коренных народов, современной жизни и культуре регионов, которые мы будем проезжать.

Сырные скалы и Туманное озеро
В хорошую погоду доберемся до любопытных Сырных скал: системы пещер из песчаника с пористой текстурой, напоминающей сыр. Вы сможете сделать необычные фото и прогуляться 👣 по пещерным полостям, связанным узким коридором. А после направимся в Гоначхирское ущелье, к Туманному озеру, прекрасному в любое время года.

Заповедный Домбай
Еще немного, и перед нами главная цель путешествия — легендарный Домбай! Здесь у вас будет свободное время, чтобы насладиться первозданной горной природой или опробовать местные активные развлечения. Вы сможете подняться по канатной дороге на высоту 3200 м, пройти по одному из живописных эко-маршрутов, пообщаться с животными зоопарка Тебердинского заповедника — от рысей до знаменитого яка Гоши. А желающие смогут полетать на дельтаплане или прокатиться на качелях над пропастью.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На микроавтобусе повышенной комфортности
  • В пути по желанию группы мы сделаем остановку в одном из проверенных кафе, где вы сможете попробовать блюда местной кухни 🥧 (оплачивается отдельно на месте)
  • Советуем взять с собой удобную обувь, куртки (по сезону), головной убор

Дополнительные расходы

  • Посещение Тебердинского заповедника — 200 руб. с человека
  • Подъем по канатной дороги (по желанию): стоимость зависит от времени года и высоты подъема
Начало и место завершения
🚩 в Кисловодске
Легендарный Домбай: путешествие в мини-группе
Легендарный Домбай: путешествие в мини-группе
Легендарный Домбай: путешествие в мини-группе
Легендарный Домбай: путешествие в мини-группе
Легендарный Домбай: путешествие в мини-группе
Легендарный Домбай: путешествие в мини-группе
Легендарный Домбай: путешествие в мини-группе
Легендарный Домбай: путешествие в мини-группе
Легендарный Домбай: путешествие в мини-группе
Легендарный Домбай: путешествие в мини-группе
Легендарный Домбай: путешествие в мини-группе
Легендарный Домбай: путешествие в мини-группе
Легендарный Домбай: путешествие в мини-группе
Легендарный Домбай: путешествие в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Владимир
Владимир
Добрый день! Меня зовут Владимир, я очень люблю горы и знаю много интересных мест. Со мной в команде работает 2 друга — Александр и Сергей. Мы вместе проехали на мотоциклах и внедорожниках огромное количество маршрутов. С огромной радостью поделимся своей любовью к Северному Кавказу.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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