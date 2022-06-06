Легенды Приэльбрусья

Экскурсионный тур «Легенды Приэльбрусья» на 5 дней

5
3 отзыва
Легенды Приэльбрусья
Легенды Приэльбрусья
Легенды Приэльбрусья
Легенды Приэльбрусья
Легенды Приэльбрусья
Легенды Приэльбрусья
Легенды Приэльбрусья
Легенды Приэльбрусья
Легенды Приэльбрусья
Легенды Приэльбрусья
Легенды Приэльбрусья
Ближайшие даты:
11
июн

Что вас ожидает 🤩

Эльбрус
Эльбрус
Побываешь на склонах самой высокой горы в Европе
Приэльбрусье
Приэльбрусье
Увидишь водопады высотой с 12-ти этажный дом
Энергия Кавказа
Энергия Кавказа
Проедешь по самым красивым дорогам Кавказа и попробуешь настоящий нарзан, бьющий прямо из-под земли

Описание

Мы приглашаем тебя в сказочное Приэльбрусье — самое сердце Кавказа.

Нитка маршрута: Мин воды — Кисловодск — плато Бермамыт — урочище Джилы-Су — Терскол — Чегет — ущелье Терскол — Эльбрус — Мин воды.

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Минводы — Кисловодск

Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды в 12:00, на железнодорожном вокзале — ориентировочно в 12:30.

Заселение в гостиницу.  Обед, экскурсия. (60 км авто, 2-3 км пешком).

После размещения в гостинице мы пообедаем в местном ресторанчике, прогуляемся по курортному бульвару и совершим экскурсию по самому живописному парку Кавказских минеральных вод с посещением Нарзанной галереи.

Встреча. Минводы — КисловодскВстреча. Минводы — КисловодскВстреча. Минводы — КисловодскВстреча. Минводы — Кисловодск
2 день

Джип-тур. Кисловодск — плато Бермамыт — Гришкина Балка

(120 км на внедорожниках, 5-6 км пешком)

Пораньше, сразу после завтрака, мы отправимся в мини путешествие.

Плато Бермамыт скрыто от глаз. До него достаточно трудно добраться «классическими» способами. Еще несколько веков назад на вершину поднималась на лошадях, сейчас — на джипах. Но проделанный путь стоит того.

Причудливый рельеф и резные каньоны, они чем-то напоминают знаменитый Гранд Каньон. А с вершины плато открываются самые лучшие виды на Эльбрус.

На вершине плато Бермамыт нет сувенирных лавок и туристических развлечений. Сюда приезжают за другим. За спокойствием природы, горным воздухом и самыми лучшими видами на Приэльбрусье.

На обратном пути заедем в очень интересное место под названием Гришкина балка. Носит название одноименной реки и известно своими небольшими водопадами, под которыми можно принять контрастный душ, и карстовыми пещерами.

Джип-тур. Кисловодск — плато Бермамыт — Гришкина БалкаДжип-тур. Кисловодск — плато Бермамыт — Гришкина БалкаДжип-тур. Кисловодск — плато Бермамыт — Гришкина БалкаДжип-тур. Кисловодск — плато Бермамыт — Гришкина БалкаДжип-тур. Кисловодск — плато Бермамыт — Гришкина БалкаДжип-тур. Кисловодск — плато Бермамыт — Гришкина БалкаДжип-тур. Кисловодск — плато Бермамыт — Гришкина Балка
3 день

Кисловодск — урочище Джилы-Су — Кисловодск

(180 км авто, 5-6 км пешком)

Дорога на Джилы-Су считается одной из самых красивых в России.

И всё это благодаря видам на альпийские луга, скальные образования, горы, ущелья, реки, и конечно же, на Эльбрус и весь Кавказский хребет.

Мы поднимемся на вершины, откуда открываются живописные панорамы Кавказских гор, попробуем настоящий нарзан, увидим одни из самых впечатляющих водопадов Кавказа — Каракая-Су и Султан, высота которых сравнима с 12-ти этажный дом.

Кисловодск — урочище Джилы-Су — КисловодскКисловодск — урочище Джилы-Су — КисловодскКисловодск — урочище Джилы-Су — КисловодскКисловодск — урочище Джилы-Су — Кисловодск
4 день

Кисловодск — Озеро Гижгит — Терскол — гора Чегет

(200 км авто, 3-4 км пешком)
Сегодня мы переедем к подножью самого дедушки Эльбруса — в самый высокогорный поселок этого района — Терскол

Проедем по самому эпичному и живописному ущелью реки Баксан, где горы порой сжимают дорогу до узкой ленточки с обеих сторон. В пути сделаем остановку на обед. 

В Баксанском ущелье заедем на живописное и рукотворное озеро Гижгит и сделаем множество красивых фотографий. 

В Терсколе размещение в гостинице. 

После заселения нас ждет увлекательное приключение. 

На кресельной канатной дороге поднимемся на склоны горы Чегет, откуда открывается потрясающий вид на сам Эльбрус с одной стороны и уникальную гору – Донгуз Орун Баши с его знаменитым ледником в виде цифры семь. 

На горе перекусим хычинами, а вечером поужинаем в местном кафе, познакомившись с национальной балкарской кухней. 

Кисловодск — Озеро Гижгит — Терскол — гора ЧегетКисловодск — Озеро Гижгит — Терскол — гора Чегет
5 день

Эльбрус

(авто 5 км, канатная дорога, пешком до 2-х км налегке)

После плотного завтрака собираем вещи и готовим их к выселению из гостиницы. На обратном пути заедем за ними.
Сегодня на канатной дороге поднимемся на склоны самого Эльбруса. 

С высоты 3850 метров над уровнем моря открывается эпичная панорама Главного Кавказского Хребта. Уже чувствуется та самая атмосфера горовосхождений и харизма это великой горы.

Здесь уже зона снега и вечной мерзлоты, желательно, чтобы обувь была непромокаемой. При желании можно подняться уже по снегу повыше, до высоты 4100 метров до знаменитого Приюта 11. 

После насыщенной эмоциями прогулки спустимся вниз, где ждет автобус, который увезет нас в Минеральные воды.

Билеты в обратную дорогу рекомендуем брать на вечер после 21:00. Также вы можете задержаться на день-два, чтобы погулять по славному городу Пятигорску.

ЭльбрусЭльбрус

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х и 3-х местных номерах с удобствами. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные воды — Кисловодскджип-тур на плато Бермамыт и в Гришкину Балкуавто-пешая экскурсия в урочище Джилы-Сутрансфер Кисловодск — Терсколтрансфер Терскол — Азау — Терсколтрансфер Терскол — Минеральные водыпроживание в гостиницах с 2-х и 3-х местным размещениемзавтракиэкскурсия в г. Кисловодсквходные билеты и разрешение в национальный парк Приэльбрусьеканатная дорога на гору Чегетканатная дорога на гору Эльбрусинструкторское сопровождениефирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратнопитание в дорогеобеды и ужины во время проживания в Кисловодске и Терсколе (400-600 руб. за прием)страховка от н/счаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • хоба (подпопник);
  • маленький рюкзак 25-30 л для радиальных выходов с накидкой от дождя;

Одежда и обувь:

  • ботинки трекинговые либо непромокаемые кроссовки на подошве с хорошим протектором (кеды, кроссовки с сеткой не подходят);
  • сандалии или сланцы;
  • ветровка, штаны;
  • дождевик;
  • панама / бейсболка / бандана / баф;
  • кофта флисовая;
  • комплект термобелья;
  • 2 футболки;
    шорты;
    носки 2-3 пары синтетические;
  • легкое полотенце+купальные принадлежности (для термальных источников и/или водопада);
  • яркое и легкое платье, можно два.

Что взять еще:

  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • термос (0,5 -1 литр) — по желанию;
  • очки солнцезащитные;
  • крем солнцезащитный.

Документы:

  • медицинский полис;
  • паспорт;
    деньги на дополнительные расходы — кафе, сувениры.

Дополнительно:

  • фотоаппарат (видеокамера).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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