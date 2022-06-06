2 день

Джип-тур. Кисловодск — плато Бермамыт — Гришкина Балка

(120 км на внедорожниках, 5-6 км пешком)

Пораньше, сразу после завтрака, мы отправимся в мини путешествие.

Плато Бермамыт скрыто от глаз. До него достаточно трудно добраться «классическими» способами. Еще несколько веков назад на вершину поднималась на лошадях, сейчас — на джипах. Но проделанный путь стоит того.

Причудливый рельеф и резные каньоны, они чем-то напоминают знаменитый Гранд Каньон. А с вершины плато открываются самые лучшие виды на Эльбрус.

На вершине плато Бермамыт нет сувенирных лавок и туристических развлечений. Сюда приезжают за другим. За спокойствием природы, горным воздухом и самыми лучшими видами на Приэльбрусье.

На обратном пути заедем в очень интересное место под названием Гришкина балка. Носит название одноименной реки и известно своими небольшими водопадами, под которыми можно принять контрастный душ, и карстовыми пещерами.