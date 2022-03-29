Лыжный тур в Домбай, Приэльбрусье или Архыз с инструктором

Провести незабываемый день на одном из курортов Северного Кавказа и стать там «своими»

Индивидуальная
В путешествии по любому из выбранных маршрутов вы оцените величественные панорамы перевалов и ущелий.

Познакомитесь с культурой коренных народов края.

А уже на месте наш инструктор расскажет историю курорта и подберет подходящие трассы.

Новички освоят основы катания, а опытные лыжники улучшат продвинутую технику, карвинг и катание по неподготовленному склону.
Лыжный тур в Домбай, Приэльбрусье или Архыз с инструктором
Лыжный тур в Домбай, Приэльбрусье или Архыз с инструктором
Лыжный тур в Домбай, Приэльбрусье или Архыз с инструктором
Лыжный тур в Домбай, Приэльбрусье или Архыз с инструктором
Лыжный тур в Домбай, Приэльбрусье или Архыз с инструктором
Лыжный тур в Домбай, Приэльбрусье или Архыз с инструктором
Лыжный тур в Домбай, Приэльбрусье или Архыз с инструктором
Лыжный тур в Домбай, Приэльбрусье или Архыз с инструктором
Лыжный тур в Домбай, Приэльбрусье или Архыз с инструктором
Лыжный тур в Домбай, Приэльбрусье или Архыз с инструктором
Лыжный тур в Домбай, Приэльбрусье или Архыз с инструктором
Лыжный тур в Домбай, Приэльбрусье или Архыз с инструктором
Лыжный тур в Домбай, Приэльбрусье или Архыз с инструктором
Лыжный тур в Домбай, Приэльбрусье или Архыз с инструктором
Лыжный тур в Домбай, Приэльбрусье или Архыз с инструктором
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Увлекательный трип по региону

По пути в Домбай вы проедете через потрясающий перевал Гумбаши, увидите причудливые Сырные скалы и Сентинский храм. Если решите отправиться в Архыз, кроме перевала и скал по дороге вы рассмотрите лик Христа и крупнейший в Европе радиотелескоп. А в поездке к Приэльбрусью в программе будет Тамбуканское озеро, живописное Баксанское ущелье, памятник первому восходителю на Эльбрус и, если захотите, на обратном пути заедем в ущелье реки Адырсу.

Какое бы направление вы ни выбрали, путешествие запомнится захватывающими дух пейзажами в сопровождении историй края и рассказов о культуре народов Северного Кавказа — черкесов, карачаевцев, абазинов, кабардинцев.

Сопровождение профессионала

Наш гид Мурат имеет огромный опыт в качестве инструктора по горным лыжам. Он познакомит вас с историей создания курорта, подберет трассы, исходя из вашего уровня катания, и вместе c вами проедет по ним. Поставит на лыжи совсем новичков, а также поможет развиться и улучшить базовую и продвинутую технику, карвинг и катание по неподготовленному склону.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с начала декабря до окончания лыжного сезона (март-апрель)
  • В стоимость включены транспортные расходы, сопровождение гида-инструктора, консультация и помощь в подборе снаряжения
  • Отдельно оплачиваются ски-пассы, прокат горнолыжного оборудования и обед в одном из проверенных кафе с кавказской кухней

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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