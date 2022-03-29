Что вас ожидает

Увлекательный трип по региону

По пути в Домбай вы проедете через потрясающий перевал Гумбаши, увидите причудливые Сырные скалы и Сентинский храм. Если решите отправиться в Архыз, кроме перевала и скал по дороге вы рассмотрите лик Христа и крупнейший в Европе радиотелескоп. А в поездке к Приэльбрусью в программе будет Тамбуканское озеро, живописное Баксанское ущелье, памятник первому восходителю на Эльбрус и, если захотите, на обратном пути заедем в ущелье реки Адырсу.

Какое бы направление вы ни выбрали, путешествие запомнится захватывающими дух пейзажами в сопровождении историй края и рассказов о культуре народов Северного Кавказа — черкесов, карачаевцев, абазинов, кабардинцев.

Сопровождение профессионала

Наш гид Мурат имеет огромный опыт в качестве инструктора по горным лыжам. Он познакомит вас с историей создания курорта, подберет трассы, исходя из вашего уровня катания, и вместе c вами проедет по ним. Поставит на лыжи совсем новичков, а также поможет развиться и улучшить базовую и продвинутую технику, карвинг и катание по неподготовленному склону.

Организационные детали